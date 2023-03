Zusammenstehen – Widerstand gegen die neue Normalität

Colin todhunter

Die USA wollten, dass Russland die Ukraine angreift. Das sagt Robert H. Wade, Professor für globale politische Ökonomie an der London School of Economics. Und als Reaktion darauf haben sie ihr weitreichendes Sanktionssystem eingeführt. Laut dem renommierten Enthüllungsjournalisten Seymour Hersch sprengten die USA daraufhin die Nord Stream 2-Gaspipeline.

Das Ergebnis ist, dass die Europäer eine Energiekrise erleben und dass insbesondere Deutschland vor einer Deindustrialisierung steht. Die Situation in der Ukraine ist nicht nur ein Stellvertreterkrieg der NATO mit Russland. Es handelt sich auch um einen Handels- und Energiekrieg, den die USA Europa aufgezwungen haben.

Obwohl die Auswirkungen des Krieges in Europa akut zu spüren sind, steigt die Inflation in allen westlichen Ländern, einschließlich der USA, weiter an, und ihre Volkswirtschaften befinden sich in einer Krise.

Während sich die Sanktionen und der Krieg inflationär auswirken, dienen sie als bequemer Deckmantel für die Auswirkungen einer massiven Ausweitung der „quantitativen Lockerung“, die Ende 2019 und im Jahr 2020 erfolgte. Die US-Notenbank schuf im Jahr 2020 fast ein Fünftel aller jemals geschaffenen US-Dollars. Laut dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Richard Werner pumpten auch die Zentralbanken in der ganzen Welt in diesem Zeitraum mehr Geld in ihre Volkswirtschaften. Er kommt zu dem Schluss, dass die Zentralbanken weitgehend für die Inflation verantwortlich sind, die wir jetzt erleben.

Im Oktober 2019 brachen die Finanzmärkte zusammen, und die Krise erreichte im Februar 2020 mit einem massiven Absturz ihren Höhepunkt. Vor COVID und dann unter dem Deckmantel dieser vorgetäuschten Krise der öffentlichen Gesundheit wurden Billionen von Dollar in die Wirtschaft gepumpt, und es wurden Lockdowns verhängt, um einen sofortigen Hyperinflationsschock zu verhindern. Die Weltwirtschaft wurde lahmgelegt.

Ein Großteil der gegenwärtigen Inflation ist darauf zurückzuführen. Die COVID-Abschaltungen waren nicht die Ursache für den wirtschaftlichen Zusammenbruch. Sie waren ein Symptom dafür. Ein vorübergehendes Pflaster für einen implodierenden Neoliberalismus, der nun eine radikale Umstrukturierung von Wirtschaft und Gesellschaft erfordert.

Und diese Umstrukturierung ist brutal. Der Neoliberalismus hängt schon seit einiger Zeit am Lebenserhaltungssystem und hat auf verschiedene Strategien zurückgegriffen (Ausweitung der Verbraucherkredite, Spekulationsfinanzierung, Verschuldung usw.), um ihn am Leben zu erhalten. Aber diese Strategien sind weitgehend ausgereizt.

Als Reaktion darauf erleben wir eine kontrollierte Zerstörung großer Teile der Wirtschaft und eine Verlagerung hin zu einer autoritären Regierungsführung, um mit dem wachsenden Unmut und Dissens umzugehen, mit dem die Regierungen rechnen. Während die Abriegelungen als außergewöhnliche geldpolitische Maßnahmen zur Bekämpfung kurzfristiger Inflationsrisiken betrachtet werden können, haben sie auch viel zur Beschleunigung der Umstrukturierung der Volkswirtschaften beigetragen, nicht zuletzt durch die Schließung kleiner unabhängiger Unternehmen.

Die Auswirkungen der derzeitigen Sanktionen gegen Russland können als eine Erweiterung dieser Umstrukturierung betrachtet werden. Wir dürfen nicht annehmen, dass die Menschen, die die Sanktionspolitik umsetzen, zu unwissend waren, um zu erkennen, welche Folgen dies für die westlichen Volkswirtschaften haben würde.

Was bedeutet das nun für den Normalbürger?

Steigende Inflation bedeutet, dass Ihr Geld an Wert verlieren wird. Ihre Ersparnisse könnten sich in Luft auflösen. Und steigende Zinssätze werden die Not verschärfen – sowohl für den Normalbürger als auch für die Unternehmen. Erhöhte Zinssätze in einer verschuldeten Wirtschaft könnten einen wirtschaftlichen Zusammenbruch herbeiführen.

Hier kommen die digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) ins Spiel. Es scheint wahrscheinlich, dass diese letztlich als Teil eines neuen Währungssystems eingeführt werden. Wenn die Menschen fast alles verloren haben (das WEF-Mantra – nichts besitzen und glücklich sein), könnten viele verzweifelt genug sein, um ein (programmierbares) digitales universelles Grundeinkommen von der Regierung zu fordern.

Aber das würde – auf längere Sicht – zu einem digitalen Gefängnis führen: Ihr Kohlenstoff- und Sozialkredit-Score ist an Ihre Fähigkeit gekoppelt, Ihre digitale Währung zu verwenden, Ihre Bewegungsfreiheit usw.

Das Fiat-Währungssystem liegt im Sterben. Die Entdollarisierung ist in vollem Gange, und der langjährige Partner der USA – Saudi-Arabien – wendet sich China zu und akzeptiert die Bezahlung von Öl mit anderen Währungen als dem Dollar.

Die Welt handelt zunehmend in anderen Währungen als dem US-Dollar. Die globale Hegemonie der USA beruht darauf, dass der Dollar die Weltreservewährung ist. Dies endet nun.

Worauf die CBDCs ihren Wert stützen werden, bleibt abzuwarten. Vielleicht eine Rückkehr zu einem Goldstandard. Aber die Strategie scheint einen Prozess der wirtschaftlichen Umstrukturierung (oder Zerstörung) zu beinhalten, der zur Verarmung der Bevölkerung und dann zur Einführung von CBDCs führt.

COVID war ein Beschleuniger, mit dem ganze Bevölkerungsgruppen dank einer Krisenerzählung zur Unterwerfung gezwungen wurden. Ein wesentlicher Bestandteil des Plans ist die Einführung digitaler IDs.

Ob Einwanderung, Krieg, Nahrungsmittelknappheit, Angst vor Pandemien, potenziellen Cyberangriffen, Klimanotstand oder ein anderes Krisennarrativ, auf die eine oder andere Weise werden die Umstände manipuliert, um die Einführung digitaler IDs-Vorläufer der CBDC-Knechtschaft – zu erreichen. Eine Knechtschaft, die mit „intelligenter“ Stadtüberwachungstechnologie, der Net-Zero-Ideologie und 15-minütigen De-facto-Abriegelungen in Städten verbunden ist.

Kann dies verhindert werden? Was kann der Normalbürger tun?

Wir können unter anderem unsere eigenen Lebensmittel anbauen (wenn wir Zugang zu Land haben), Bauernmärkte nutzen, die Einzelhandelsriesen und bargeldlosen Geschäfte boykottieren, wann immer möglich Bargeld verwenden, unsere eigenen Kreditgenossenschaften gründen und so weiter. Aber um gemeinsam zu handeln, ist es wichtig, dass wir zusammenkommen und uns nicht isoliert fühlen in einer Welt, in der Spaltung gefördert wird.

Viele wussten instinktiv von Anfang an, dass mit der COVID-Erzählung und den Abriegelungen etwas nicht stimmt. Aber die überwiegende Mehrheit der Menschen – zumindest zu Beginn der COVID-Übung – folgte dem Narrativ. Andersdenkende fühlten sich eher isoliert und schlossen sich online zusammen. Im Laufe der Wochen begannen sie dann, persönlich an Protesten teilzunehmen.

Bei diesen Versammlungen – abgesehen von den Reden – fühlte es sich einfach gut an, in der Gesellschaft von Gleichgesinnten zu sein. Doch nach den Protesten kehrten viele nach Hause zurück und waren wieder von Freunden, Familienangehörigen und Kollegen umgeben, die immer noch an die Erzählung und die unerbittliche Medienpropaganda glaubten.

COVID mag zu diesem Zeitpunkt in den Hintergrund getreten sein, aber das Ziel ist klar. Deshalb bleibt es wichtig, weiterhin zusammenzustehen – persönlich, solidarisch. Aus kleinen Eicheln wachsen Bewegungen.

In diesem Sinne erzählt Fifi Rose, der die Bewegung „A Stand In The Park“ in Großbritannien mitinitiiert hat, die als nicht-hierarchisches Volkskollektiv autonomer Gruppen beschrieben wird, eine inspirierende Geschichte in einer kürzlich erschienenen Ausgabe des Podcasts „Locked & Loaded“ mit Rick Munn auf TNT Radio.

Der Podcast zeigt, wie der Widerstand eines Mannes – der wochenlang allein in einem Park in Sydney stand – dazu beitrug, eine wachsende globale Bewegung zu schaffen, die auf der Interaktion von Angesicht zu Angesicht beruht.