Zwanzig Top-Wissenschaftler veröffentlichten einen Brief in der Zeitschrift „Science“, in der sie aufrufen, die Hypothese eines Laborunfalls als Quelle der Pandemie ernsthaft zu prüfen

Vor einem Jahr wurde die Idee, dass die Covid-19-Pandemie durch einen Laborunfall verursacht worden sein könnte, von den weltweit führenden Fachzeitschriften, Wissenschaftlern und Nachrichtenorganisationen als Verschwörungstheorie angeprangert.

Aber der Ursprung des Virus, das Millionen von Menschen getötet hat, bleibt ein Rätsel, und die Möglichkeit, dass es aus einem Labor kam, ist zu der Theorie geworden, die sich nicht aus der Welt schaffen lässt.

In einem Brief in der Zeitschrift Science unterstützen 18 prominente Biologen – darunter der weltweit führende Coronavirus-Forscher – die Forderung nach einer neuen Untersuchung aller möglichen Ursprünge des Virus und fordern Chinas Laboratorien und Behörden auf, ihre Unterlagen für unabhängige Analysen zu öffnen“.

„Wir müssen Hypothesen über natürliche und Labor-Übertragungen ernst nehmen, bis wir genügend Daten haben“, schreiben die Wissenschaftler.

Der Brief, der von dem Mikrobiologen David Relman von der Stanford University und dem Virologen Jesse Bloom von der University of Washington verfasst wurde, zielt auf eine kürzlich von der Weltgesundheitsorganisation und China gemeinsam durchgeführte Studie über die Herkunft des Fledermausvirus ab, die zu dem Schluss kam, dass ein Fledermausvirus wahrscheinlich über ein Zwischentier auf den Menschen gelangte und dass ein Laborunfall „extrem unwahrscheinlich“ sei.

Diese Schlussfolgerung sei wissenschaftlich nicht gerechtfertigt, so die Autoren des neuen Briefes, da keine Spur gefunden wurde, wie das Virus zuerst auf den Menschen übergesprungen ist und die Möglichkeit eines Laborunfalls nur oberflächlich betrachtet wurde. Nur eine Handvoll der 313 Seiten des WHO-Ursprungsberichts und seiner Anhänge sind dem Thema gewidmet.

Marc Lipsitch, ein bekannter Epidemiologe der Harvard University, der zu den Unterzeichnern des Briefes gehört, sagte, er habe sich bis vor kurzem nicht zur Herkunft des Virus geäußert und sich stattdessen darauf konzentriert, das Design von epidemiologischen Studien und Impfstoffversuchen zu verbessern – zum Teil, weil die Debatte über die Labortheorie so kontrovers geworden ist. „Ich habe mich da rausgehalten, weil ich damit beschäftigt war, mich mit dem Ergebnis der Pandemie zu beschäftigen und nicht mit dem Ursprung“, sagt er. „Aber wenn die WHO einen Bericht veröffentlicht, der eine fadenscheinige Behauptung über ein wichtiges Thema aufstellt … ist es wert, sich zu äußern.“

Einige der Unterzeichner des Briefes, darunter Lipsitch und Relman, haben in der Vergangenheit eine genauere Untersuchung der „gain of function“-Forschung gefordert, bei der Viren genetisch verändert werden, um sie infektiöser oder virulenter zu machen. Auch am Wuhan Institute of Virology, Chinas führendem Zentrum zur Erforschung von Fledermausviren, die SARS-CoV-2 ähneln, liefen Experimente, um Krankheitserreger zu manipulieren. Einige sehen die Tatsache, dass Covid-19 zuerst in derselben Stadt auftauchte, in der sich das Labor befindet, als Indiz dafür, dass ein Laborunfall schuld sein könnte.

Lipsitch schätzte das Risiko einer Pandemie, die durch eine versehentliche Freisetzung aus einem Hochsicherheitslabor verursacht wird, auf 1 zu 1.000 bis 1 zu 10.000 pro Jahr und warnte, dass die Verbreitung von Tausenden solcher Labore rund um den Globus ein großes Problem darstellt.

Auch wenn chinesische Wissenschaftler gesagt haben, dass in diesem Fall kein solches Leck aufgetreten ist, sagen die Verfasser des Schreibens, dass dies nur durch eine unabhängigere Untersuchung festgestellt werden kann. „Eine ordnungsgemäße Untersuchung sollte transparent, objektiv, datengesteuert, einschließlich breiter Expertise, unter unabhängiger Aufsicht, und verantwortungsvoll verwaltet werden, um die Auswirkungen von Interessenkonflikten zu minimieren,“ schreiben sie. „Sowohl öffentliche Gesundheitsbehörden als auch Forschungslabore müssen ihre Aufzeichnungen für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Forscher sollten den Wahrheitsgehalt und die Herkunft der Daten dokumentieren, auf deren Grundlage Analysen durchgeführt und Schlussfolgerungen gezogen werden.“

Der leitende Wissenschaftler für neu auftretende Krankheiten am Wuhan Institute of Virology, Shi Zhengli, sagte in einer E-Mail, dass die Verdächtigungen des Briefes unangebracht seien und die Fähigkeit der Welt, auf Pandemien zu reagieren, schädigen würden. „Es ist definitiv nicht akzeptabel“, sagte Shi über die Forderung der Gruppe, die Aufzeichnungen ihres Labors zu sehen. „Wer kann einen Beweis liefern, der nicht existiert?“

„Es ist wirklich traurig, diesen ‚Brief‘ zu lesen, der von diesen 18 prominenten Wissenschaftlern geschrieben wurde.“ schrieb Shi in ihrer E-Mail. „Die Hypothese eines undichten Labors basiert nur auf der Expertise eines Labors, das schon lange an Fledermaus-Coronaviren arbeitet, die phylogenetisch mit SARS-CoV-2 verwandt sind. Diese Art von Behauptung wird definitiv den Ruf und den Enthusiasmus von Wissenschaftlern beschädigen, die sich der Arbeit an den neuartigen Tierviren widmen, die ein potenzielles Spillover-Risiko für die menschliche Bevölkerung darstellen, und schließlich die Fähigkeit der Menschen schwächen, die nächste Pandemie zu verhindern.“

Die Diskussion um die Laborleck-Hypothese ist bereits hochpolitisch geworden. In den USA wurde sie am lautesten von republikanischen Gesetzgebern und konservativen Medienvertretern, darunter Fox News-Moderator Tucker Carlson, aufgegriffen. Die daraus resultierende Polarisierung hat einen abschreckenden Effekt auf die Wissenschaftler gehabt, von denen einige zögerten, ihre eigenen Bedenken zu äußern, sagt Relman.

„Wir fühlten uns motiviert, etwas zu sagen, weil die Wissenschaft nicht dem gerecht wird, was sie sein kann, nämlich ein sehr faires und strenges und offenes Bemühen, mehr Klarheit über etwas zu gewinnen“, sagt er. „Für mich war es ein Teil des Ziels, einen sicheren Raum für andere Wissenschaftler zu schaffen, um etwas von sich aus zu sagen.“

„Im Idealfall ist dies ein relativ unumstrittener Aufruf, so klar wie möglich zu sein, wenn es darum geht, mehrere lebensfähige Hypothesen zu testen, für die wir nur wenige Daten haben“, sagt Megan Palmer, eine Biosicherheitsexpertin an der Stanford University, die nicht mit der Briefgruppe verbunden ist. „Wenn die Politik komplex ist und viel auf dem Spiel steht, kann eine Mahnung von prominenten Experten genau das sein, was nötig ist, um andere zu sorgfältiger Überlegung zu zwingen.“ Hier mehr Details.

lemonde.fr schreibt:

Die Hypothese eines Laborunfalls als möglicher Ursprung der Covid-19-Pandemie ist weder die mehrheitliche noch die wahrscheinlichste, aber sie ist keine Verschwörungstheorie: In einem Brief, der am Donnerstag, den 13. Mai, von der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde, fordern rund zwanzig hochrangige Wissenschaftler, diese Möglichkeit genauso zu prüfen wie die eines natürlichen „zoonotischen Overflows“. Der Zeitpunkt für diesen kurzen Artikel könnte nicht besser sein. Wenige Stunden vor der Veröffentlichung wurden drei akademische Arbeiten (eine Doktorarbeit und zwei Masterarbeiten), die in den letzten Jahren am Wuhan Institute of Virology (WIV) durchgeführt wurden, über den Account eines anonymen Wissenschaftlers auf Twitter veröffentlicht, der es gewohnt ist, Nachrichten zu veröffentlichen.

Die drei auf Chinesisch verfassten Dissertationen, die 2014, 2017 bzw. 2019 verteidigt wurden, sind bisher nicht veröffentlicht worden und enthalten wichtige Informationen. Nach Angaben von Spezialisten, die von Le Monde konsultiert wurden, stellen sie bestimmte Daten in Frage, die von der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft als selbstverständlich angesehen werden, nämlich die Anzahl und die Art der Coronaviren, die von der WIV aufbewahrt werden, die Experimente, die mit diesen Viren durchgeführt werden, und sogar die Integrität der viralen Gensequenzen, die in den letzten Monaten von der Forschungseinrichtung in Wuhan veröffentlicht wurden.

Virus umbenannt

Wir wussten, dass die WIV-Forscher nicht alle Daten, die sie haben, öffentlich machen“, sagt die Molekularbiologin Virginie Courtier, Forscherin am Institut Jacques-Monod (CNRS). Diesmal sind wir einen Schritt weiter: Mehrere ihrer früheren Aussagen scheinen in diesen Schriftsätzen widerlegt zu sein. „

Eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit betrifft das Virus mit dem Namen RaTG13, das Coronavirus, das dem bisher bekannten SARS-CoV-2 am nächsten kommt – aber zu weit entfernt ist, um sein Vorfahre, also sein engster Vorfahre, zu sein.

Die vollständige genetische Sequenz dieses Virus, das zu 96,2 % homolog zu SARS-CoV-2 ist, hatten die WIV-Forscher am 3. Februar 2020 in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Doch wenige Wochen später berichtete ein italienischer Mikrobiologe in einem Virologie-Forum, dass ein kleines Stück des RaTG13-Genoms bereits 2016 von den Wuhan-Forschern veröffentlicht worden war. Und dass das betreffende Virus dann nicht RaTG13, sondern Ra4991 hieß. Im Juli 2020 hatte der Virologe Shi Zhengli, Chef des WIV-Hochsicherheitslabors, in einem Interview mit der Zeitschrift Science bestätigt, dass es sich um dasselbe Virus handelte, das lediglich in RaTG13 umbenannt wurde.

Leider ist der Rest des Artikels hinter einer Bezahlschranke. Wer es abonniert hat kann uns ansonsten den vollständigen Artikel zukommen lassen.