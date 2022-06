Zwei Studien zeigen, dass das zirkulierende Affenpockenvirus in einem Biolabor manipuliert wurde

Zwei Studien legen nun nahe, dass das zirkulierende Affenpockenvirus in einem Biolabor manipuliert wurde

Vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass in einer vom portugiesischen Institut für Gesundheit veröffentlichten Studie anormale Mutationen bei dem angeblich zirkulierenden Affenpockenvirus gefunden wurden, die darauf hindeuten, dass es in einem Biolabor manipuliert und bearbeitet wurde. Jetzt wurde eine zweite Studie veröffentlicht, die diese Theorie untermauert.

Die Affenpockenerkrankung beginnt in der Regel mit Fieber, bevor sich ein bis fünf Tage später ein Ausschlag entwickelt, der oft im Gesicht beginnt und sich dann auf andere Körperteile ausbreitet. Der Ausschlag verändert sich und durchläuft verschiedene Stadien, bevor er schließlich einen Schorf bildet, der später abfällt. Eine Person ist so lange ansteckend, bis der gesamte Schorf abgefallen ist und sich darunter eine verheilte Haut befindet.

Die Krankheit ist seit jeher extrem selten und wurde beim Menschen erstmals 1970 in der Demokratischen Republik Kongo bei einem 9-jährigen Jungen festgestellt. Seitdem sind in 11 afrikanischen Ländern Fälle von Affenpocken beim Menschen gemeldet worden. Erst 2003 wurde der erste Ausbruch der Affenpocken außerhalb Afrikas registriert, und zwar in den Vereinigten Staaten, und noch nie wurde die Krankheit in mehreren Ländern gleichzeitig festgestellt.

Bis jetzt.

Eine neue Studie, die vom portugiesischen National Institute of Health veröffentlicht wurde, hat Beweise dafür geliefert, dass das Virus, das für den Ausbruch der Affenpocken in Europa, Amerika und Australien verantwortlich ist, von Wissenschaftlern in einem Labor stark manipuliert wurde, und weitere Beweise legen nahe, dass es absichtlich freigesetzt wurde.

Die Studie wurde am 23. Mai 2022 veröffentlicht und kann hier abgerufen werden.

Wissenschaftler des NIH sammelten zwischen dem 15. und 17. Mai 2022 klinische Proben von 9 Affenpocken-Patienten und analysierten sie.

Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass der länderübergreifende Ausbruch der Affenpocken, den wir jetzt angeblich erleben, höchstwahrscheinlich auf einen einzigen Ursprung zurückzuführen ist, da alle bisher veröffentlichten sequenzierten Viren eng beieinander liegen.

Sie kamen auch zu dem Schluss, dass das Virus zur westafrikanischen Klade der Affenpockenviren gehört. Sie stellten jedoch fest, dass es am engsten mit den Affenpockenviren verwandt ist, die 2018 und 2019 aus Nigeria in mehrere Länder exportiert wurden, nämlich nach Großbritannien, Israel und Singapur.

Obwohl das Virus den 18/19 aus Nigeria exportierten Viren sehr ähnlich ist, unterscheidet es sich mit mehr als 50 Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNPs), d. h. genetischen Variationen, dennoch erheblich.

Richard Neher, ein Evolutionsbiologe an der Universität Basel, hat in den Mainstream-Medien öffentlich behauptet, dass –

Auf der Grundlage normaler evolutionärer Zeitpläne würden Wissenschaftler erwarten, dass ein Virus wie Affenpocken so viele Mutationen in vielleicht 50 Jahren aufnimmt, nicht in vier Jahren. Das ist schon bemerkenswert.

Jetzt wurde eine zweite Studie veröffentlicht, in der etwas im angeblichen Genom des Virus gefunden wurde, das dort nicht sein sollte.

Die Autoren der Studie sind Jean-Claude Perez und Valère Lounnas vom Europäischen Labor für Molekularbiologie. Ihre Studie trägt den Titel „May 2022: Peculiar Evolution of the Monkeypox Virus Genomes„.

Die Wissenschaftler verglichen die Entwicklung von 14 Genomen des Affenpockenvirus mit dem Ziel, Mutationen oder andere virale Entwicklungen (Rekombination) zu entdecken, die den plötzlichen Ausbruch dieser sehr schwach zirkulierenden Epidemie erklären könnten.

Durch Zufall entdeckten die Wissenschaftler, dass das angeblich zirkulierende Affenpockenvirus eine „30-T lange Sequenz in der Mitte des Affenpockengenoms, zwischen der DNA-abhängigen RNA und dem Kuhpocken-Einschlussprotein vom A-Typ“ enthält.

Warum ist das seltsam? Nun, den Wissenschaftlern zufolge liegt es daran, dass dies nie vollständig in einer Sequenz vorkommt. Die Wissenschaftler behaupten, dass sie zwar häufig am Ende eines Genoms zu finden sind, z. B. am Ende des Affenenzephalitis-Virus, dass sie aber fast nie vollständig in einer Sequenz zu finden sind.

Die vollständige Studie können Sie hier nachlesen.

Angeblich gibt es zum ersten Mal in der Geschichte ein Affenpockenvirus, das in mehreren Ländern der ersten Welt gleichzeitig zirkuliert, und dieses angebliche Virus weist über 50 Mutationen auf, die innerhalb von 4 Jahren statt der 50 Jahre, die es gebraucht hätte, aufgetreten sind. Und jetzt wissen wir, dass es etwas enthält, das einfach nicht da sein sollte.

Sollen wir wirklich glauben, dass dieses Virus auf natürliche Weise entstanden ist, wenn es existiert? Wenn man der Keimtheorie Glauben schenkt, dann riecht die ganze Sache nach viraler Manipulation in einem Biolabor.