Zwei Wochen, um Freiheit und Menschenwürde abzuflachen

Am 7. März hob die Stadt New York die Impfpflicht in Restaurants, Bars und Theatern sowie die Maskenpflicht in öffentlichen Schulen auf.

In öffentlichen Verkehrsmitteln und im Gesundheitswesen sind Masken weiterhin vorgeschrieben, und Kinder unter fünf Jahren müssen sich weiterhin maskieren.

Die vergangenen zwei Jahre und insbesondere die jüngste Zeit der staatlich verordneten Rassentrennung haben das Beste und das Schlimmste in uns zum Vorschein gebracht

Die Vorschriften in New York sind größtenteils aufgehoben worden, aber wie lange wird es dauern, bis wir uns davon erholt haben, und welche Garantien gibt es, dass die Vorschriften nicht aufgrund der geringsten Laune eines machtgierigen Bürokraten wieder eingeführt werden?

Letzte Woche wurden in meiner Heimatstadt New York die Vorschriften aufgehoben. Irgendwie, haben sie die Vorschriften aufgehoben. An einigen Orten werden sie immer noch durchgesetzt, und die Kleinkinder müssen immer noch die Maske tragen, und die Taxis verlangen immer noch die Maske, und unsere strengen Herren haben die Tür offen gelassen, um die Vorschriften wieder einzuführen, wann immer sie wollen …

Aber nominell, bis die Cyberpandemie mit Coronavirus-Eigenschaften unerwartet zuschlägt, oder bis wir wegen des „Klimas“ oder der Außerirdischen oder der Russen oder was auch immer sie sagen, abriegeln müssen, sind die Verbote aufgehoben, sagen sie. Keine Mandate.

Und wie fühle ich mich? Oh, hurra, denke ich. Unsere Herren sind barmherzig und gelegentlich großzügig. Sie haben uns „unsere Freiheiten zurückgegeben“. Hurra. Sie haben es geschafft, die grundlegende unabhängige Existenz in ein Privileg zu verwandeln, das man sich verdienen muss. Hurra.

Wenn Sie also wirklich wissen wollen, wie ich mich fühle, dann fühle ich mich betäubt und verärgert. Ich fühle mich, als hätte eine kollektive Vergewaltigung stattgefunden, und der Vergewaltiger hat seine Hose angezogen und ist gegangen. Und hier sind wir nun.

Eine Geschichte von zwei Barkeepern

Interessante Zeiten unterstreichen, was drin ist. Hier ist also die Geschichte von zwei Barkeepern in interessanten Zeiten.

Den ersten Barkeeper werde ich nie vergessen. Es geschah in den ersten Tagen nach der Einführung der Mandate. Ich regte mich darüber auf, dass die Lokale die Vorschriften einhielten, aber ich wollte mich nicht mit den Eigentümern streiten, sondern fühlte mich einfach nur im Stillen missbraucht. Ich wartete also vor einer Bar auf jemanden. Es war spät in der Nacht, und der Sitzbereich war eigentlich geschlossen. Ich suchte mir einen Platz im „Außenbereich“ des Restaurants, der bereits größtenteils abgesperrt war, und ging meinen Gedanken nach.

Ein Barkeeper bemerkte mich, kam auf mich zu und fragte mich, was ich dort täte. Ich war wirklich nicht in der Stimmung, mich darauf einzulassen, also sagte ich etwas ausweichend und höflich. Aber er durchschaute mich und sagte: „Es ist nicht richtig, dass Sie hier sitzen. Komm, komm!“ Und mit diesen Worten führte er mich hinein, vorbei an der Kontrolle der „Papiere“. Dann, als ich schon drinnen war, sagte er zu mir: „So ist es viel besser!“

Diesen Barkeeper werde ich nie vergessen. Er gab mir wieder das Gefühl, ein Mensch zu sein. Diesen Barkeeper werde ich nie vergessen.

Ein anderes Mal wartete ich auf jemanden in der Lobby einer leeren Bar, an der Tür. Wieder war es spät. Es war buchstäblich niemand außer dem Barkeeper und der Person, auf die ich wartete, an der Bar. Es war klar, dass wir das Lokal verlassen würden, sobald die Getränke geholt worden waren.

Der Barkeeper befahl mir dann, zu gehen, und er tat es, als wäre ich ein Hund. Als ich ihn fragte, ob es ihm Spaß mache, so zu handeln, sagte er, er befolge nur die Regeln. Als ich ihn fragte, ob es ihm Spaß mache, die Regeln zu befolgen, sagte er: „In der Tat, ja. Ich tue es.“

Es war mein Geburtstag. Es war eine sehr falsche Sache, das zu tun. Aber komischerweise erinnere ich mich nicht mehr an sein Gesicht. Diesen Barkeeper, diesen „guten deutschen“ Barkeeper habe ich bereits vergessen.

Wem gehören eigentlich unsere Körper und unsere Meinungen?

Das ist eine gute Frage, die man stellen sollte. Eine sehr gute Frage, die man sich stellen sollte. Wenn wir unseren Körper besitzen, wie freie Menschen es tun, warum dann die Vorschriften? Warum zwingen sie freie Menschen dazu, ihre Arbeit und ihre Freude zu verlieren, nur weil sie eine medizinische Entscheidung getroffen haben? Und wenn unsere gütigen Herren uns „unsere Freiheit zurückgeben“ können, wer hat sie dann überhaupt erst in die Lage versetzt, sie uns wegzunehmen?

Im März 2022 sind wir zwei Jahre über die „zwei Wochen zur Abflachung der Kurve“ hinaus. Was in aller Welt ist mit uns geschehen? Wo ist unsere Privatsphäre geblieben? Warum kommen unsere selbst ernannten Herren mit Missbrauch davon? Warum sind unsere Grundfreiheiten auf einen Punkt geschrumpft?

Dr. Meryl Nass hat vor kurzem einen ausgezeichneten Blogbeitrag veröffentlicht, in dem sie Fakten auflistet, die wiederum zeigen, dass hinter den Mandaten kein Sinn, keine Vernunft, kein Mitgefühl und keine Wahrheit steckt – und das zusätzlich zu der Tatsache, dass die Mandate unabhängig davon falsch sind, allein aus menschlichen Gründen.

Sie waren falsch, weil Segregation falsch ist – aber um die Sache noch schlimmer zu machen, hat sich das unantastbare medizinische Produkt nie als geeignet erwiesen, die Ausbreitung zu stoppen, wie Dr. Nass zeigt. Wir haben die ganze Zeit gewusst, dass es die Ausbreitung nicht aufhält. Sie haben es auch gewusst. Und warum also?

Und was unsere Freiheit zu denken und unsere Meinung zu äußern angeht, warum wird auch diese beschnitten? Wozu diese ganze Zensur? Zu unserem eigenen Besten?

Als jemand, der in der UdSSR geboren wurde, denke ich, dass es ganz und gar nicht zu unserem eigenen Besten ist. Ich habe den Film schon einmal gesehen, und er war für niemanden gut. Warum lassen sie uns also nicht einfach atmen, und wir finden selbst heraus, was gut für uns ist? Ist das nicht das, was freie Menschen tun?

Zwei Wochen, um die Erinnerung an das Frei-Sein abzuflachen

So wie es aussieht, haben sie nicht vor, die Mandate jemals wirklich zu beenden. Sie wollen sie wirklich beenden, für immer und ewig, ohne Bedingungen oder Tricks. Sie wirklich zu beenden, mit dem Versprechen, es nie wieder zu tun … das wäre angemessen, aber es gibt keine solchen Pläne. Sie sind betrunken von der „Notstromversorgung“, und sie haben die Absicht, sie zu behalten, weil sie sie gerne behalten. Wie fühle ich mich also, nachdem die Mandate in New York aufgehoben wurden, aber nicht wirklich aufgehoben sind? Ich fühle mich wie betäubt.

Mir geht es gut, aber ich verachte die Rassentrennung, und ich habe tatsächlich vergessen, wie es sich anfühlt, einfach in ein Restaurant zu gehen, als ob es 2019 wäre. Ich habe gelernt, zu leben, ohne an Restaurants, Museen oder Fitnessstudios zu denken. Es geht mir gut, ich leide nicht darunter. Ich habe nur keine Lust mehr, dorthin zu gehen, es sei denn, es handelt sich um einen Ort, der nicht den Vorschriften entspricht (und diese genieße ich sehr).

Erstaunlicherweise war ich seit über zwei Jahren nicht mehr in einem offiziellen Musiklokal, was seltsam ist, da Musik mein Beruf ist. Aber ich will auch jetzt nicht hingehen. Das kann sich mit der Zeit ändern, aber im Moment will ich nicht hingehen. Segregation ist nicht cool. Sie haben das Herz der Kunst verraten.

Ich bin nicht wütend, und ich habe keinen Schmerz, ich bin nur nicht an ihrer Sache interessiert. Ich verstehe ihr Ding nicht. Ich will nicht so tun, als sei nichts passiert, als hätten wir uns weiterentwickelt. Es hat einen Krieg gegeben. Es hat einen Verrat an etwas Grundlegendem gegeben. Das wird eines Tages heilen, und es kann bald heilen, aber es muss angegangen werden, von Herzen, von allen Parteien, wenn alle Parteien bereit sind. Das ist echte Heilung, so funktioniert Heilung. Dazu braucht es das Herz.

Hände weg von unserer Freude

Dieser Angriff auf unsere Souveränität und Freude muss aufhören. Er muss aufhören. Wir sind aus Geist und Wasser, nicht aus Angst und mechanischer Uhr. Unsere gütigen Herren haben uns missbraucht, und es hat ihnen gefallen. Unsere gütigen Herren sind also Missbraucher. Aber wenigstens wissen wir das.