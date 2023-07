Zweiter Russland-Afrika-Gipfel lässt Gutes für die Zukunft erwarten

Gibt es einen notwendigen Zusammenhang zwischen der SMO (Special Military Operation) und der Nahrungsmittelkrise in Afrika?

Zweifellos ist die drohende Nahrungsmittelkrise eines der wichtigsten Themen, die auf dem Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg am 27. und 28. Juli 2023 angesprochen und zumindest anfangs diskutiert werden sollen.

Es genügt, ein paar Seiten in fast allen westlichen Zeitungen und Zeitschriften aufzuschlagen, um zu erfahren, wen sie für diese traurige Situation verantwortlich machen. Ich habe mir gerade eine Ausgabe des Guardian geschnappt und ein paar Seiten umgeblättert, um ein paar scharf formulierte Zeilen über Russland und Präsident Putin von Samantha Power zu finden. Sie lauteten wie folgt:

„Putins Rechtfertigung für den Ausstieg aus dem Abkommen war voller „Unwahrheiten und Lügen“, und die Entscheidung hätte enorme Auswirkungen auf die am wenigsten entwickelten Länder, darunter Bangladesch, Afghanistan, Sudan und Somalia. Dies ist eine Entscheidung auf Leben und Tod, die Putin getroffen hat … Wladimir Putin mag bereit sein, unschuldigen Menschen dieses humanitäre Leid zuzufügen, die USA sind es nicht“.

Nun, wo sind diese Unwahrheiten und Lügen? Es gab keine. Alles war genau andersherum. Im September 2022 wies der Vorsitzende der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, nachdrücklich darauf hin, dass der „Getreide-Deal“ nicht so funktioniere, wie er eigentlich sollte. Nur 3 % aller Weizenlieferungen gingen damals an arme Länder in Afrika. Der Rest landete in westlichen, angeblich wohlhabenden Ländern. Trotz der großen Unzufriedenheit Russlands und der Intervention des türkischen Präsidenten Recep Erdogan und des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres hat sich die Funktionsweise des „Getreideabkommens“ bis heute nicht verbessert.

Die jüngste Reaktion von Präsident Putin lief darauf hinaus, dass er sich aus dem „Getreideabkommen“ zurückzog, weil die EU sich weigerte, die Sanktionen in Bezug auf Zahlungen, Verschiffung und Versicherung für die russischen Agrarexporte aufzuheben. Er bekräftigte, dass er bereit sei, dem Abkommen wieder beizutreten, sobald diese Bedingungen erfüllt seien. Putin fügte hinzu: „Unser Land ist in der Lage, ukrainisches Getreide auf kommerzieller und unentgeltlicher Basis zu ersetzen“, und stellte fest, dass „die Fortsetzung des Getreidegeschäfts in seiner derzeitigen Form jeden Sinn verloren hat“. Das Bild ist klar. Dass das Getreide die armen Länder nicht erreicht, liegt an den Sanktionen – unabhängig vom Krieg. Die unerfüllten westlichen Versprechen, dass die Sanktionen nicht auf das Getreide angewandt werden, sind die westliche Art, den Getreidehandel zu sabotieren und Russland dafür verantwortlich zu machen!

Einige der afrikanischen Partner Russlands sind von den Sanktionen betroffen, sind sich aber der Hintergründe und des Wesens des Konflikts in der Ukraine nicht vollständig bewusst. So erklärte unter anderem der Sprecher der Nationalversammlung der Republik Simbabwe, Jacob Mudenda, dass „der Kontinent aufgrund des Konflikts in der Ukraine mit Ernährungsproblemen zu kämpfen hat und die versprochenen Getreidelieferungen Afrika nicht erreichen.“ In ähnlicher Weise werden der Krieg und die Sanktionen von seinen Kollegen Cyril Ramaphosa aus Südafrika, Präsident Macky Sall aus Senegal und Präsident Hakainde Hichilema aus Sambia interpretiert, die am 16. und 17. Juni dieses Jahres, also einen Monat und zehn Tage vor dem Gipfel, Kiew und St. Petersburg in einer friedenssuchenden Mission besuchten. In der von Cyril Ramaphosa vorgetragenen Botschaft wurden weder die Sanktionen mit dem Konflikt in der Ukraine in Verbindung gebracht, noch wurde das Wort „Sanktionen“ als Ursache für alle Probleme genannt. Das Wort „Krieg“ dominierte die Landschaft der amerikanischen Rechtfertigungen, die dem südafrikanischen Establishment auferlegt wurden. Ich werde ihn zitieren, damit nicht der geringste Zweifel daran besteht. Am 17. Juni dieses Jahres erklärte Präsident Ramaphosa in St. Petersburg:

„Dieser Krieg hat negative Auswirkungen auf den afrikanischen Kontinent und auch auf viele andere Länder in der Welt. Die neutrale Haltung Südafrikas wurde in den vergangenen Monaten infrage gestellt, als der US-Botschafter Pretoria beschuldigte, Waffen an Russland zu liefern, was den Zugang des Landes zum Handel mit den USA im Rahmen des Africa Growth and Opportunity Act (Agoa) gefährden könnte.“

Es besteht kein Zweifel, wer der „große Bruder“ ist, der Druck ausübt. Präsident Sall drückte seine Unzufriedenheit mit dem Krieg und den Sanktionen aus, die miteinander verbunden zu sein scheinen, auch wenn nicht klar ist, was was bewirkt. Am 10. Juli dieses Jahres sagte er der Financial Times:

„Wir sind mit den Folgen des Krieges konfrontiert. Wir haben große Probleme mit unserer Ernährungssicherheit und der Landwirtschaft. Wir kaufen Düngemittel aus Russland, und wegen der Sanktionen haben wir heute Schwierigkeiten, diese Waren zu bezahlen. Deshalb sprechen wir mit beiden Seiten“. Es wäre natürlich unvernünftig zu erwarten, dass die afrikanischen Partner und Gäste Russlands sowohl über den Krieg als auch über die nach Beginn der SMO (Special Military Operation) erheblich verschärften Sanktionen gegen Russland ziemlich genau Bescheid wissen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn schließlich kann sie die Konflikte beispielsweise in Äthiopien, im Sudan oder in der Zentralafrikanischen Republik nicht näher erläutern. Warum sollte sie also von ihren afrikanischen Freunden mehr erwarten als von sich selbst? Dennoch haben einige erfahrene internationale Diplomaten ein gutes Gespür für den Konflikt in der Ukraine. Der Vorsitzende des chinesischen Parlaments, Li Zhanshu, kommentierte den Konflikt treffend mit den Worten: „Für Russland gab es keinen anderen Weg.“

Streng genommen könnte man zu Recht der Meinung sein, dass die Sanktionen gegen Russland auch ohne den Beginn der BBS umfassender gewesen wären. Es gibt zahlreiche westliche Andeutungen sowie ausgearbeitete Ansichten, wonach die Russische Föderation zerstört und in eine Vielzahl ethnischer Quasi-Staaten – Lehen – aufgeteilt werden sollte. Das war es, was die NATO nach dem Zusammenbruch der UdSSR plante, und was einer der führenden US-Ideologen, Zbigniew Brzezinski, in seinem sechs Jahre nach dem Zusammenbruch der UdSSR veröffentlichten Buch The Grand Chessboard (Das große Schachbrett) vorschwebte. Unabhängig davon, wie man diese Aspekte betrachtet, muss man anerkennen, dass im Vorfeld der BBS zahlreiche Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, um die Ziele des Westens in Russland zu erreichen, ebenso wie die vom Westen organisierte terroristische Sprengung der North-Stream-Pipelines! Gipfeltreffen Russland-Afrika: ein sehr zeitgemäßer Schritt zum Ausbau der Zusammenarbeit und Entwicklung.

Die jüngsten zusätzlichen Äußerungen des senegalesischen Präsidenten Macky Sall, der auf dem bevorstehenden Russland-Afrika-Gipfel auf die Aufnahme von Friedensverhandlungen drängte, müssen eingehend erörtert werden. Er erwähnte unter anderem, dass die afrikanischen Staats- und Regierungschefs „von Russland ein Engagement für den Frieden erwarten, einschließlich der Freilassung von Kriegsgefangenen und der Rückgabe ukrainischer Kinder, die von Russland während des Konflikts entführt wurden“.

Vielleicht verdient dieser letzte Teil seiner gewichtigen Äußerungen mehr Aufmerksamkeit, da er über das übliche Tandem aus Krieg und Sanktionen hinausgeht. Die Freilassung von Gefangenen ist nicht sonderlich umstritten. Kriegsgefangene werden häufig zwischen der Ukraine und Russland ausgetauscht, und das scheint kein Problem darzustellen. Die Behauptung über die „Rückgabe ukrainischer Kinder, die während des Konflikts von Russland entführt wurden“, könnte die Russen und die russische Führung, einschließlich Putin, jedoch sehr beunruhigen. Wie konnte er so etwas sagen? Wurde er dabei vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) inspiriert? Obwohl dieser Gerichtshof von der Russischen Föderation nicht anerkannt wird und nicht zu den Vereinten Nationen gehört, erließ er einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die russische Beamtin Maria Lwowa-Belowa wegen des Kriegsverbrechens der rechtswidrigen Deportation und der rechtswidrigen Verbringung von (Kindern) aus den besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation.

Zunächst gab es einige wenige Fälle dieser Art, vor allem aufgrund der großen Zahl von Waisenkindern, die in aller Eile in Sicherheit nach Russland gebracht wurden. Wenn jedoch enge Verwandte aus den vom Kiewer Regime kontrollierten ukrainischen Gebieten nach ihnen verlangten, wurden sie so schnell wie möglich zurückgebracht.

Zweitens hoffe ich nur, dass Präsident Sall bis zum Beginn des Gipfels die „Rückkehr der Kinder“ durchsetzen wird. Wenn das nicht geschieht, kann man ihm freundlicherweise erklären, wie schrecklich falsch er informiert ist.

Im Jahr 2016 habe ich mich in den Donbass gewagt, um persönlich nachzuforschen, wer hier wen beschießt: Donbass auf die Ukraine oder umgekehrt. Die Raketen und Geschosse kamen fast jede Nacht „über unsere Köpfe“, manchmal auch tagsüber und immer von der ukrainischen Seite. Ihr Ziel war die Zivilbevölkerung. Während meines Aufenthalts dort bin ich Dutzenden Menschen begegnet, und einige von ihnen (Erwachsene und Kinder) waren diejenigen, die die Ostukraine in Richtung Russland verlassen hatten, um ihr Leben zu retten. Dieser Völkermord an Russen und russischsprachigen Zivilisten dauert bis heute an. So vermeintlich seriöse Politiker wie Präsident Hollande und Bundeskanzlerin Merkel haben das ignoriert und die acht langen Jahre der Minsker Vereinbarungen nicht dazu genutzt, Frieden zu schaffen, sondern Zeit zu gewinnen, um die ukrainischen Streitkräfte gegen Russland zu bewaffnen und auszubilden. Das haben sie bei mehreren Gelegenheiten freimütig und ohne jede Scham zugegeben. Ist Unehrlichkeit im politischen Sinne dieses Wortes heutzutage gleichbedeutend mit Klugheit?

Unmittelbar vor der BBS auf der jährlichen Münchner Sicherheitskonferenz betonte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholtz, dass die russischen Behauptungen über einen von Kiew in der ostukrainischen Region Donbass begangenen „Völkermord“ „lächerlich“ seien. Die Wahrheit zu leugnen, bedeutet für ihn nichts. Zuvor hatten einige seiner Persönlichkeit Spitznamen wie „Sholtzmania“ und „Leberwurst“ gegeben. Ich gebe ihm den Vorzug eines Zweifels und nenne ihn einfach „unwissend“.

Ich bin der festen Überzeugung, dass man heutzutage mit Nachdruck die Wahrheit verteidigen muss. Es ist dringend notwendig, den russischen Präsidenten und seine Würde zu verteidigen. Schweigen wird uns nicht weiterbringen! Wenn überhaupt, dann verdient Präsident Putin die höchstmögliche Auszeichnung der Welt für die Rettung von Zehntausenden von Menschenleben, einschließlich Kindern, in der Ukraine. Sein Handeln hat ihn zu einem Vorkämpfer für die Menschenrechte und die humanitäre Hilfe gemacht. Allerdings gibt es eine unüberwindbare Schwierigkeit, nämlich die, eine solche Auszeichnung zu finden. Sofern ich das beurteilen kann, gibt es ihn nicht, denn um das Ausmaß seines humanitären Engagements zu würdigen, müsste er den angesehenen Nobelpreis mindestens zehnmal übertreffen!

Es besteht kein Zweifel daran, dass die russischen Politiker hervorragend darin sind, die Nahrungsmittelkrise zu erklären, und sie sehr höflich sind. Es besteht jedoch die Notwendigkeit, die Diskussion über die Nahrungsmittelkrise auf eine neue Schiene zu lenken. Die Organisatoren des Gipfels sind bereits intensiv damit beschäftigt, neue Wege für die Lieferung von russischem Weizen und Düngemitteln zu finden. Der stellvertretende Außenminister Sergej Vershinin versicherte bei einem Einweisung am vergangenen Freitag, dass die Einrichtung neuer Routen vorwiegend eine logistische und technische Frage sei, über die bereits nachgedacht werde. Warum gibt es dann keine offiziell veröffentlichten Details? Ich kann mir vorstellen, dass es dafür zwei Gründe gibt. Erstens: Russland muss sie mit seinen afrikanischen Partnern ausarbeiten. Zweitens: Russlands westliche Gegner könnten versuchen, sie zu blockieren.

Um das große Potenzial des jetzigen Gipfels zu erkennen, muss man einen Blick auf den vorangegangenen werfen. Der erste Russland-Afrika-Gipfel fand am 23. und 24. Oktober 2019 in Sotschi statt, in der Nachfolge anderer „Afrika +1“-Gipfel wie dem Forum für chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit (FOCAC), Japans TICAD und dem US-Afrika-Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Wie der damalige Vorsitzende der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, betonte, umfassen die Grundsätze der strategischen Partnerschaft zwischen Afrika und Russland die Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Entwicklung der natürlichen Ressourcen, Industrie, Handel, Infrastruktur und Energie sowie in den Bereichen Militär, Frieden und Politik. Auf diesem Gipfel wurde beschlossen, derartige Veranstaltungen alle drei Jahre abzuhalten.

Schließlich eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse. Dazu gehören: 92 unterzeichnete Verträge und Absichtserklärungen mit einem öffentlich bekannt gegebenen Wert von 12,5 Mrd. $. An den 569 Sitzungen des Gipfel-Wirtschaftsforums nahmen 6.000 der eingeladenen Personen teil. Darunter waren 45 Staatsoberhäupter, 1.100 Vertreter der internationalen Wirtschaft, etwa 1.400 Vertreter der russischen Wirtschaft, über 1.900 Mitglieder offizieller ausländischer Delegationen und über 300 russische Delegationsmitglieder.

Die russischen Organisatoren des jetzigen Gipfels gehen davon aus, dass er weitaus erfolgreicher sein wird. Sogar Präsident Putin hat sich persönlich hinter die Vorhersagen gestellt und prognostiziert, dass die unterzeichneten Verträge nicht weniger als das Doppelte dessen wert sein werden, was 2019 unterzeichnet wurde. Das klingt alles sehr realistisch.

Kurz gesagt, was verkauft Russland nach Afrika und was kauft es von dort, und welchen Platz nimmt es in der Gesamtstruktur des Handels mit Afrika ein? Russland hält nur 2,4 % des Marktanteils in Afrika, verglichen mit 19,6 % für China – dem größten Handelspartner des Kontinents – und 5 % für die Vereinigten Staaten, Frankreich und Indien. Daher ist es für Russland an der Zeit, seinen Anteil am Handel mit Afrika zu erhöhen. Es dominiert die afrikanischen Getreideeinfuhren. Sie machen 30 % der gesamten afrikanischen Einfuhren aus der Russischen Föderation aus, wobei Weizen 95 % der eingeführten Getreidearten ausmacht. Ferner kauft Afrika auch mineralische Brennstoffe wie Kohle, Erdölprodukte und Gas aus Russland. Diese machen 18,3 % der Gesamteinfuhren aus. Afrika seinerseits exportiert nach Russland hauptsächlich essbares Obst und Gemüse, aquatische Produkte, organische Chemikalien und Edelmetalle. Insgesamt ist der Handel mit Afrika für Russland sehr vorteilhaft.

Bevor ich fortfahre, möchte ich darauf hinweisen, dass Afrika bereit ist, das 21. Jahrhundert als die am schnellsten wachsende demografische und möglicherweise wirtschaftliche Macht der Welt zu gestalten. Schätzungen zufolge werden die Afrikaner bis 2050 ein Viertel der Weltbevölkerung ausmachen. Mit seinen mehr als reichlich vorhandenen jungen Arbeitskräften hat es die Chance, die größte „Werkstatt der Welt“ zu werden. Ob Afrika dies gelingt, hängt unter anderem von der Zusammenarbeit mit Ländern wie Russland ab.

Die Köpfe hinter Russlands zukünftiger Handelsexpansion haben bereits die Richtung ihrer Hauptstoßrichtung festgelegt. Russland hat eine Menge zu bieten. Abgesehen davon, dass es immer mehr davon schickt, benötigt Afrika eine vielseitige Förderung russischer Technologien in den Bereichen Medizin, Bergbau, Bau von Energieprojekten (nur die Hälfte der afrikanischen Bevölkerung hat derzeit Zugang zu Elektrizität), Metallurgie, Schiffsbau, Eisenbahnbau, verschiedene Infrastrukturen sowie Raumfahrtprojekte und Lebensmittelverarbeitungsanlagen. Einige Projekte könnten den Verkauf von Gütern und den Bau von Anlagen kombinieren, die in Afrika betrieben werden, möglicherweise mit dem Ziel der Wiederausfuhr von Gütern oder Materialien nach Russland und in andere Länder. Vor allem kann man sich einen riesigen Markt für russische High-Tech-Güter und -Dienstleistungen zum Zwecke des Technologietransfers vorstellen. Vielleicht sollte im Einklang mit der wirtschaftlichen und politischen Expansion die Zahl des russischen diplomatischen Personals bei Bedarf erhöht werden? Flexibilität ist das Gebot der Stunde.

Denjenigen, die im Handel mit Afrika tätig sind, sei die Lektüre der Agenda 2063 empfohlen, die derzeit von der Afrikanischen Union umgesetzt wird, falls sie dies noch nicht getan haben. Das Dokument aus dem Jahr 2015 basiert auf dem Panafrikanismus und der afrikanischen Renaissance. Es bietet einen Rahmen für die Aufarbeitung vergangener Ungerechtigkeiten und die Notwendigkeit, das 21. Jahrhundert zum afrikanischen Jahrhundert zu machen.

Eine weitere Folge der wachsenden Bedeutung Afrikas nach dem bevorstehenden Gipfel dürfte eine diskrete, aber gründliche Überprüfung der russischen Medienarbeit sein. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass nur 0,7 % der russischen Nachrichten über Afrika berichten. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, sind 75 % dieser Nachrichten negativ.