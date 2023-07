Wird der historisch größte organisierte Massenmord straffrei bleiben?

Paul Craig Roberts

Die gesammelten Beweise sind überwältigend: Covid war eine inszenierte Pandemie. Die vorsätzliche Verwendung der fehlerhaften PCR-Tests, die vorsätzlichen Falschmeldungen von Covid-Todesfällen aufgrund der Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation und durch finanzielle Anreize für Krankenhäuser, alle Todesfälle als Covid-Todesfälle zu melden, und die verbotene Behandlung durch bekannte Heilmittel erzeugten zusammen ein hohes Maß an Angst, das die Massen dazu brachte, die Covid-„Impfung“ zu akzeptieren, die Big Pharma und den damit verbundenen Lockvögeln wie Anthony Fauci enorme finanzielle Gewinne einbrachte, während Regierungen massiv in die bürgerliche Freiheit eingriffen.

Kaum jemand starb an Covid selbst. Man starb an der fehlenden Behandlung. Das Protokoll sah vor, dass man, wenn man sich infiziert hatte und es einem nach einer Woche schlechter ging, ins Krankenhaus ging, wo man an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde, eine falsche Behandlung, die in der Regel tödlich war. Ärzte, die das Leben ihrer Patienten mit Ivermectin und HCQ retteten, wurden bestraft. Betriebsärzte wurden entlassen, und niedergelassenen Ärzten wurde von den Behörden die Approbation entzogen, was zum Verlust der Approbation führte. Hoch angesehene medizinische Wissenschaftler, die diese todesmaximierende Methode anprangerten, wurden dämonisiert, und es wurde alles getan, um sie zum Schweigen zu bringen und beruflich zu vernichten.

Die größte Zahl der Todesfälle, und die sich Tag für Tag fortsetzen, ist auf das Vax zurückzuführen. Jeden Tag fallen überall Sportstars und Entertainer, die als Werbung für die Sicherheit des Covid-„Impfstoffs“ dienten, plötzlich tot um. Das korrupte medizinische Establishment drückt ein Auge zu.

Die Lockdowns, die Masken, der „Impfstoff“ haben den Menschen außerordentlichen Schaden zugefügt und niemandem etwas gebracht – außer den Profiten von Big Pharma und der Agenda der Regierung, die bürgerliche Freiheit zu schwächen.

All dies ist bekannt, und es gab keine Rechenschaftspflicht. Ein Programm zum Massenmord und zur Schädigung der Weltbevölkerung wird ignoriert. Medizinische Behörden empfehlen immer noch die Todesspritze, sogar für Babys. Dies garantiert, dass eine zweite und dritte Runde von Tod und Schädigung durch weitere inszenierte Pandemien bevorsteht. Bill Gates hat dies versprochen. Solche leichtgläubigen Bevölkerungen können nichts anderes erwarten.

Warum wird dieses mörderische Komplott gegen die Menschheit ignoriert? Tausende von medizinischen Wissenschaftlern und Ärzten ignorieren es nicht, aber die Medien beschuldigen weiterhin die führenden Experten der Welt, „Fehlinformationen“ zu verbreiten. Es werden weiterhin Anstrengungen unternommen, die Wissenschaft zum Schweigen zu bringen und Informationen zu unterdrücken. Die Universitäten und medizinischen Fakultäten selbst sind Teil der Bemühungen, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommt.

Ein weiterer Teil des Problems besteht darin, dass viele von denen, die getäuscht wurden und das Vax, die Lockdowns und Masken so hartnäckig gegenüber Familie und Freunden verteidigt haben, zu verlegen sind, um ihren Fehler zuzugeben. Sie sind zu zerbrechlich, um zu sagen: Ich habe einen Fehler gemacht und die Gesundheit meines Kindes zerstört und meine Mutter getötet. Die Behörden kennen die Schwächen der Menschen und nutzen diese Schwächen, um die Pläne der Behörden zu schützen und deren Ziele zu erreichen.

Die Sorglosigkeit, Leichtgläubigkeit und Schwäche der Mehrheit der Bevölkerung ist mit dem Fortbestehen der bürgerlichen Freiheit unvereinbar. Der Totalitarismus ist auf dem Vormarsch, und er wird von den Massen toleriert und von der Demokratischen Partei und der Linken freudig begrüßt.

Im Folgenden finden Sie weitere Berichte mit Beweisen dafür, dass die Covid-„Pandemie“ ein massenhafter, mörderischer Betrug war.

