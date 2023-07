Ihr seid die Bevölkerung, die sie kontrollieren wollen

Robert Malone

Die weltweite Geburtenrate pro 1.000 Einwohner folgt einem sehr vorhersehbaren Trend. In „entwickelten“ und/oder wohlhabenden Ländern ist die Geburtenrate niedrig und in Ländern am unteren Ende der wirtschaftlichen Entwicklungsskala ist die Geburtenrate hoch. Das ist nichts Neues.

In vielen Ländern, auch in den USA, sind die Geburtenraten entweder zu niedrig, um das derzeitige Bevölkerungsniveau zu halten, oder sie sind stabil. Seit 1970 liegt die Zahl der in den USA geborenen Menschen konstant bei unter 300 Millionen. Einige Schätzungen gehen sogar von einem Rückgang der Bevölkerung aus. Das gesamte Bevölkerungswachstum in den USA während dieses Zeitraums ist auf die Einwanderung zurückzuführen. Aus diesem Grund sind die USA in 50 Jahren auf 336 Millionen Menschen angewachsen. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren nur noch verstärkt.

Im Jahr 2018 lebten in den USA die Rekordzahl von 44,8 Millionen Einwanderern, die 13,7 Prozent der Bevölkerung des Landes ausmachen. Damit hat sich die Zahl seit 1960 mehr als vervierfacht. Damals lebten 9,7 Millionen Einwanderer in den USA, die 5,4 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten.

Als Jill und ich in einem blauen Staat aufwuchsen, wurden wir schon früh vom öffentlichen Schulsystem indoktriniert, dass es verantwortungsvoll sei, zwei Kinder zu haben, um den Planeten vor Überbevölkerung zu retten. Dass Karrieren wichtiger seien als eine große Familie. Dass Frauen in einer Ausbildung und Karriere mehr Erfüllung finden würden, als zu Hause zu bleiben. Dass Frauen die Mutterschaft aufschieben sollten, bis das College und die Karriere fest etabliert sind. Dass dies der verantwortungsvolle Weg sei, den man einschlagen sollte. Heute erhalten junge Frauen dieselben Botschaften von unserer Regierung, unseren Schulsystemen und den Mainstream-Medien.

Diese Botschaften der US-Regierung sind immer noch so schrill wie zu meiner Jugendzeit vor 50 bis 60 Jahren.

Die Wahrheit ist, dass die Agenda 2030 der Vereinten Nationen erklärt, dass Migration ein Menschenrecht ist. In der Praxis bedeutet dies, dass Menschen, die in Ländern mit hohen Geburtenraten geboren wurden, das Recht haben, in wohlhabende Länder mit niedrigen Geburtenraten zu migrieren.

Zunächst einmal: Migration ist kein „Menschenrecht“. Eigentumsrechte und Nationalstaaten gibt es aus einem bestimmten Grund. Wer etwas anderes behauptet, behauptet, dass es eine Eine-Welt-Regierung gibt, die die Kontrolle über die Migration hat. Eine weitere Usurpation der Autorität durch die UN und den WEF.

Die Regeln und Vorschriften dieser Nation, unsere Verfassung selbst, gelten nicht für Nicht-Staatsbürger. Das ist so gewollt. Wir sollten uns an unsere Verfassung und unsere Grundrechte halten, nicht an UN-Abkommen wie die Agenda 2030, die von einem US-Präsidenten unterzeichnet und nie vom Senat ratifiziert wurde.

Unser Land hat gute Arbeit geleistet, um die amerikanische Bevölkerung davon zu überzeugen, dass eine große Familiengröße Familien und Einzelpersonen insgesamt schadet. Man hat uns gesagt, dass die Belohnung dafür – im Guten wie im Schlechten – eine im Laufe der Zeit stabilisierte Bevölkerung und die Erhaltung der amerikanischen Lebensart, der Umwelt, des kulturellen Erbes und der damit verbundenen wirtschaftlichen Möglichkeiten für die US-Bürger sein würde. Und dennoch halten sie daran fest. In dieser Woche erklärte Kamala Harris ausdrücklich, dass eine geringere Bevölkerungszahl der Schlüssel dazu sei, dass Kinder sauberes Wasser atmen und trinken können. Dies ist nicht das erste Mal, dass sie diese falsche Behauptung aufstellt.

„Wenn wir in saubere Energie und Elektrofahrzeuge investieren und die Bevölkerungszahl reduzieren, können mehr unserer Kinder saubere Luft atmen und sauberes Wasser trinken.“ Kamala Harris

Dennoch wird die Grenzkrise von Biden immer dringlicher und die Zahl der illegalen Einwanderer steigt weiter an. Es liegt auf der Hand, dass eine Option zur Verringerung der Bevölkerungszahl einfach darin bestehen könnte, die Einwanderung zu reduzieren, wenn dies ihre wahre Absicht wäre.

Die Wahrheit ist, dass die USA eine lebendige und erstaunliche Kultur haben. Ein Erbe, das auf Unabhängigkeit, Redefreiheit, gemeinsamen Werten und einer starken Arbeitsmoral beruht. Dieses Erbe kann durch zu viel Einwanderung leicht verwässert werden. Schauen Sie sich nur an, was in Frankreich gerade passiert. Die offene Einwanderungspolitik hat zu einer enormen Instabilität innerhalb des Landes geführt. Frankreich kann buchstäblich nicht mehr so viele Menschen mit so unterschiedlichen kulturellen Normen in seine nationale Kernkultur integrieren. Das ist kein Fortschritt.

Im Rahmen der Globalisierung werden die heterogenen Kulturen in der ganzen Welt als Waffe eingesetzt, um die Vielfalt zu zerstören; ein Weg, um eine einzige, globalisierte Regierung zu ermöglichen, die von der UN und dem WEF kontrolliert wird. Das ist genau das, worauf die offenen Grenzen, die Einwanderungspolitik der UNO und sogar die Aussagen von Kamala Harris hinzuarbeiten scheinen. Es ist an der Zeit, diesen Unsinn zu beenden und zu einem geschlossenen und geordneten Einwanderungssystem zurückzukehren.

Es gibt über 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Die USA können nicht alle aufnehmen, die einwandern wollen. Anders zu denken ist töricht.

Amerika muss eine unabhängige und freie Nation sein. Wir müssen uns bei unseren Waren und Dienstleistungen auf die Amerikaner verlassen können. Eine starke Wirtschaft ist eine, die ihren eigenen Bedarf im Inland deckt. Dabei werden Waren, Dienstleistungen, medizinische Versorgung und Energie im Inland produziert. Eine starke Nation hat es nicht nötig, Niedriglohnempfänger zu importieren, um ihre Drecksarbeit zu erledigen. Die bizarre Richtlinie, die natürlich geborene Bevölkerung zu reduzieren und gleichzeitig neue Einwanderer zu importieren, dient keinem anderen Zweck als der weiteren Globalisierung der USA.

Indem wir eine große Zahl von Einwanderern aufnehmen und gleichzeitig unsere eigene amerikanische Bevölkerung reduzieren, werden wir als Nation weiter zurückfallen und die wirtschaftliche Zerstörung sowohl der Mittelschicht als auch der armen Stadtbewohner weiter beschleunigen. Eine neue Weltordnung, in der Migration ein Recht ist, die Grenzen offen sind und die UNO den Zustrom und die Abwanderung von Menschen kontrolliert, gibt den amerikanischen Nationalismus auf und wird das amerikanische Experiment der Selbstverwaltung zerstören.

Unsere Regierung muss sich aus dem Geschäft der Durchsetzung von Bevölkerungsmaßnahmen heraushalten.

Das bringt mich zu den mRNA-Genspritzen. Die Menschen befürchten, dass die mRNA-Spritzen irgendeine Sequenz oder Komponente enthalten, wie z. B. die Lipid-Nanopartikel oder den genetischen Code, die Sterilität verursachen. Und dass diese absichtlich so konzipiert wurden, dass sie weltweit einen Rückgang der Fruchtbarkeit verursachen. Diese Befürchtung ist nicht völlig unrealistisch.

Seit Jahren gibt es Gerüchte, dass in Indien und Afrika Impfstoffe gegen Abtreibung und Unfruchtbarkeit entwickelt werden. Es wurden Beweise für und gegen diese Gerüchte vorgelegt. Wir wissen jedoch mit Sicherheit, dass China Zwangssterilisationen und Zwangsabtreibungen an seinen eigenen Bürgern vorgenommen hat. Jetzt macht sich China Sorgen, dass seine Bevölkerungszahlen rapide sinken. Staatliche Kontrollen von Familienentscheidungen sind unmoralisch. Die Idee eines Impfstoffs zur Bevölkerungskontrolle ist widerwärtig.

Das bringt mich zu einem kürzlich veröffentlichten Nature-Artikel, der zeigt, dass Katzen mit Hilfe von Adeno-assoziierten Viren dauerhaft sterilisiert werden können. In diesem Aufsatz möchte ich mich nicht mit der Wissenschaft dahinter befassen (das verschieben wir auf einen späteren Aufsatz), aber ich möchte die Ethik der Entwicklung von „Gentherapie“-Techniken erörtern, die sich auf virale Vektoren zur Sterilisierung stützen.

Zunächst einmal könnte eine solche Fruchtbarkeits-Gentherapietechnik unter Verwendung von Adeno-assoziierten Virus (AAV)-„Gentherapie“-Vektoren versehentlich oder absichtlich so verändert werden, dass sie infektiös sind. Dies erfordert ein Rekombinationsereignis (Rettung) eines anderen verwandten Adenovirus, das ein Wildtyp sein könnte. Sobald dies geschieht, könnte der virale Vektor replikationsfähig und damit infektiös sein. Obwohl die AAV-„Gentherapie“-Vektoren kein voll replizierendes Virus sind, ist es in der Forschung relativ einfach, das vollständige Virus zur Herstellung infektiöser Produkte zu verwenden. Es könnte so einfach sein wie das Auslassen eines Reinigungsschritts oder eines Rekombinationsereignisses. Sollte ein solches Produkt entweichen oder in die allgemeine Katzenpopulation freigesetzt werden, wäre das eine Katastrophe. Wenn ein solcher Vektor ein Rettungsereignis in einem injizierten Tier hätte, könnte er buchstäblich ein neues Virus erzeugen. Was passiert, wenn es andere Katzenarten wie Geparden, Großkatzen, Pumas oder Rotluchse infizieren würde? Es gibt ein Szenario, bei dem es die Population einer gefährdeten Art oder aller Katzen dezimieren könnte. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass ein solches Virus auf andere Arten überspringt – sogar auf den Menschen. Adeno-assoziierte Viren sind Atemwegsviren und können sich daher leicht verbreiten. Was passiert dann?

Ganz zu schweigen davon, dass wir bereits wissen, dass Nichtregierungsorganisationen und Regierungen bereit sind, eine Reduzierung der Bevölkerung durch Impfungen oder Zwangssterilisationen in Betracht zu ziehen. Wer kann schon sagen, ob eine Organisation, vielleicht sogar eine mit den „besten Absichten“ im Hinterkopf (oder in dem Glauben, dass „der Zweck die Mittel heiligt“), bereit wäre, diesen Weg zu gehen. Nach dem, was wir in den letzten drei Jahren erlebt haben, würde ich es im Bereich des Möglichen sehen. Kamala Harris, Bill Gates, das WEF und die UNO haben ihre Positionen glasklar dargelegt. Eine Reduzierung der Bevölkerung ist unerlässlich.

Die biologische Forschung an Tieren und Menschen muss strenger kontrolliert werden.

Aber in der Zwischenzeit müssen wir feststellen, dass die Regierung sich nicht wirklich um die Bevölkerungskontrolle kümmert. Man kann sie an ihren Taten erkennen, nicht an ihren Worten. Ihre Worte befürworten eine niedrige Geburtenrate als Weg zur Bevölkerungsstabilisierung, aber ihre Taten ermöglichen ein zügelloses Bevölkerungswachstum aufgrund von Einwanderung. Die DATEN deuten darauf hin, dass sie in Wirklichkeit eine Neue Weltordnung anstreben, in der die UNO die dominierende Kraft der Welt wird und die Nationalstaaten unter ihrer Organisationsstruktur eingebettet sind. Eine Welt, in der Abwanderung in Kombination mit regionaler Bevölkerungskontrolle durch staatlich geförderte Geburtenkontrolle (sowohl durch Pharmazeutika als auch durch Propaganda) dazu dient, den Prozess zu verstärken, der es Bevölkerungen, die in wirtschaftlich benachteiligten Regionen geboren wurden, ermöglicht, die Kontrolle über wirtschaftlich fortgeschrittenere Nationen und Infrastrukturen zu erlangen, während die Kulturen und politischen/wirtschaftlichen Strukturen zerstört werden, die die wirtschaftliche Entwicklung dieser fortgeschritteneren Regionen historisch ermöglicht haben.

Wiederveröffentlicht von Substack