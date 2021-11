Zwischen der Sterilisierung von Wildpferden und dem COVID-19-Impfstoff wurde ein merkwürdiger Zusammenhang hergestellt. Die Impfung gegen die porcine Zona pellucida (PZP) soll die Wildpferdepopulation eindämmen, indem sie Antikörper erzeugt, die die Stuten daran hindern, befruchtungsfähige Eier zu produzieren. Die Wirkung der Impfung tritt nicht sofort ein, sondern wird über einen Zeitraum von 2-6 Wochen verteilt, ähnlich wie bei den COVID-Impfstoffen von Moderna und Pfizer, mit anschließenden Auffrischungsimpfungen. Verabreicht wird der PZP-Impfstoff:

„Der Impfstoff regt das Zieltier zur Produktion von Antikörpern an, die sich an die eigenen ZP anlagern und so die Befruchtung blockieren und eine Empfängnis verhindern. Der PZP-Impfstoff wird in der Regel zunächst in einer Serie von 2 Impfungen im Abstand von 2 bis 6 Wochen verabreicht und dann je nach Tierart alle 8 Monate bis ein Jahr aufgefrischt. Die PZP wird mit einem Adjuvans emulgiert, um das Immunsystem des Tieres zu stimulieren“.