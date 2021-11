Tausende protestieren in Europa gegen die Covid-Pässe und Impfpflicht (VIDEOS)

Bei massiven Demonstrationen am Samstag in europäischen Großstädten kam es zu sporadischen Zusammenstößen, als Tausende von Menschen in Wien, Paris und Rom auf die Straße gingen, um ihren Unmut über die Covid-19-Beschränkungen zum Ausdruck zu bringen.

In der österreichischen Hauptstadt Wien fand am Samstag die größte Protestaktion seit Beginn der Covid-19-Pandemie statt. Tausende Menschen nahmen an Demonstrationen gegen die Maßnahmen der Regierung teil.

Tens of thousands have taken to the streets today in one of the largest protests in the history of Vienna, Austria, after the government implemented a new COVID lockdown and became the first in the world to announce compulsory vaccination.pic.twitter.com/FFriWCZioG