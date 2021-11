Bangladesch: Erstmals seit März 2020 keine Covid-Toten und das obwohl nur 21 % der Bevölkerung geimpft sind

Am Samstag gab es in Bangladesch zum ersten Mal seit Beginn des Covidausbruchs keine Todesfälle durch Covid. Offiziell sind in dem asiatischen Land 27.946 Menschen an den Folgen von Corona gestorben.

„Ich freue mich, mitteilen zu können, dass in den letzten 24 Stunden kein Todesfall aufgrund des Coronavirus zu verzeichnen war“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Die erste Coronatote wurde am 3. April letzten Jahres in dem Land gemeldet.

98 Prozent der Corona-Patienten erholten sich von der Krankheit. In dem Land sind nur 21 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft worden.

Eine im Dezember letzten Jahres veröffentlichte Studie ergab, dass das Medikament Ivermectin bei der Behandlung von Corona-Patienten in Bangladesch wirksam war.

Im August letzten Jahres verwies Professor Thomas Borody in Sky News auf „erstaunlich erfolgreiche“ Studien, die zeigten, dass 100 Prozent der Patienten nach einer Behandlung mit Ivermectin wieder gesund werden.

Das Medikament wurde in 14 Krankenhäusern in Bangladesch getestet, wo sich 100 von 100 Patienten erholten, sagte der Professor.