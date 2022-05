Zwischenzeitlich auf dem WEF…. Covid ist eines der profitabelsten Produkte überhaupt.

Die Pandemie hat eine noch nie dagewesene Zahl von Milliardären hervorgebracht, auch im Pharmasektor. Dies sagte Oxfam-Direktorin Gabriela Bucher auf dem Weltwirtschaftsforum in Anwesenheit von Moderna-Chef Stephane Bancel. „Weil Corona eines der profitabelsten Produkte überhaupt ist.“

Oxfam hat dazu einen Bericht veröffentlicht: „Profiting from pain„. Im Lebensmittelsektor hat die Covid-Pandemie über 60 neue Milliardäre hervorgebracht, während der extreme Hunger weltweit zugenommen hat.

Nach Angaben von Oxfam werden in diesem Jahr schätzungsweise 263 Millionen Menschen mehr in extremer Armut leben als in der Zeit vor der Pandemie. Der extreme Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise erhöht das Vermögen der Milliardäre in diesen Sektoren um 600 Millionen Dollar pro Tag.

Während der Pandemie kam alle 30 Stunden ein Milliardär hinzu, und im Jahr 2022 werden alle 30 Stunden eine Million Menschen in extremer Armut leben, so Bucher.

"COVID has been one of the most profitable products ever… every 30 hours a new billionaire was minted during the pandemic"



