100 Bombenanschläge in Schweden in diesem Jahr

Peter Imanuelsen

Sie haben vielleicht schon gehört, dass Schweden ein Problem mit Vergewaltigungen hat. In der Tat haben wir die höchste Zahl gemeldeter Vergewaltigungen in Europa.

Aber wussten Sie, dass wir auch ein Problem mit Bomben haben? Die Dinge sind völlig außer Kontrolle geraten!

In diesem Jahr gab es in Schweden bereits 101 Bombenanschläge. In nur 7 Monaten haben wir über 100 Bombenanschläge erlebt.

Dazu kommen 25 vermutete Bombenanschläge und 70 Bombenvorbereitungen. Wenn man das zusammenzählt, sind es 196. Das ist fast ein Bombenanschlag/Bombenanschlagsversuch pro Tag.

Erst kürzlich wurden zwei Personen nach einem Bombenanschlag auf das Wohnhaus einer Familie in der Stadt Södertälje ins Krankenhaus gebracht. Bilder vom Tatort zeigen schwere Schäden am Gebäude mit herausgesprungenen Fenstern.

Nur wenige Tage zuvor war in derselben Stadt eine andere Wohnung bombardiert worden, wobei eine Person ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Person, auf die der Anschlag verübt wurde, war bei SiS beschäftigt, einer Einrichtung, in der straffällig gewordene Jugendliche „zwangsweise“ untergebracht werden.

Es stellte sich heraus, dass ein Jugendlicher in der Einrichtung SiS einen Ausbruch plante. Der Mitarbeiter hatte sich jedoch geweigert, ihm ein Handy für die Fluchtvorbereitungen zu geben.

Das ist die Situation, die wir heute in Schweden haben. Kriminelle Banden treiben ihr Unwesen und bombardieren die Wohnungen von Angestellten in Jugendgefängnissen, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen.

Inzwischen gibt es in Schweden 61 No-Go-Areas, Gebiete, in denen die Polizei die Kontrolle verliert und sich Parallelgesellschaften mit eigenen Gesetzen und Regeln bilden.

DOCH ES IST SCHLIMMER ALS MAN DENKT

In den letzten 5 Jahren gab es in Schweden etwa 1000 Bombenanschläge. Warum berichten die Mainstream-Medien nicht darüber?

Die Antwort ist einfach. Es ist politisch nicht korrekt und zerstört ihr liberales Bild von Schweden als sozialistische Utopie.

So bleibt es unabhängigen Journalisten wie mir überlassen, die WAHRHEIT über die Ereignisse in Schweden zu berichten.

Ich habe einen langen, ausführlichen Artikel über die Wahrheit über die schwedische Bombenkrise geschrieben. Bitte lesen Sie ihn hier, wenn Sie mehr über die Geschehnisse in meinem Land erfahren wollen. Die Wahrheit könnte Sie schockieren…

Jahre sozialistischer Politik haben Schweden zerstört.

Kürzlich habe ich mit Entsetzen erfahren, dass nach Angaben der schwedischen Behörden etwa 68.000 Frauen und Mädchen in diesem Land an ihren Genitalien verstümmelt sind. Das ist eine Katastrophe. Die schwedische Frauenpolitik hat beim Schutz der Frauen völlig versagt.

In den letzten 6 Jahren gab es schockierende 52.098 gemeldete Vergewaltigungen. Auch darüber berichten die Mainstream-Medien nicht, weil es politisch nicht korrekt ist. Aber ich werde es tun.

Wenn Sie ihn noch nicht gelesen haben, sollten Sie meinen ausführlichen Artikel über die WAHRHEIT der schwedischen Vergewaltigungskrise lesen. Sie werden nichts darüber in den Mainstream-Medien finden…

Wegen meiner Arbeit, in der ich die globalistische Agenda und das Scheitern des Sozialismus in Schweden aufgedeckt habe, hat die Linke versucht, mich abzusetzen und zum Schweigen zu bringen.

Ich werde niemals aufhören.