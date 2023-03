100 Millionen Tiere wurden bereits die mRNA-Technologie injiziert, und kaum jemand weiß davon.

Die ehemalige Pfizer-Tochter „Zoetis“ hat in den Vereinigten Staaten bereits 100 Millionen Tieren mit der mRNA-Technologie injiziert. Dies sagte Dr. Bryan Ardis in der Sendung Diamond and Silk Chit Chat.

Ihm zufolge erhalten auch Haustiere mRNA-Impfstoffe. „Diese mRNA-Technologie wird von der Stiftung von Mark Zuckerberg und seiner Frau finanziert. Sie machen das seit eineinhalb Jahren im ganzen Land.“

Er wies darauf hin, dass sogar Hirsche und Elche mit mRNA-Impfstoffen gegen Corona geimpft wurden. Er verwies auf Zeitschriften für Jäger. „Ich bin kein Jäger, aber die Jäger haben es schon immer gewusst. Ich hatte keine Ahnung davon.“

„Als ich es entdeckte, fragte ich mich, warum niemand darüber spricht“, so Dr. Ardis.

Zuckerberg und seine Frau finanzierten eine Studie, in der 100 Weißwedelhirsche über Zoetis einen PCR-Test und einen mRNA-Impfstoff von Pfizer erhielten. „Anschließend wurden Tieren 100 Millionen Impfungen verabreicht. Niemand wusste davon und niemand sprach darüber.“

Ein Jäger, der ein Reh tötet, weil er glaubt, das Fleisch sei biologisch, kann getäuscht werden. Ardis sagte weiter, dass Gavi (Bill Gates) damit beschäftigt ist, mRNA in Gemüse wie Tomaten, Avocados und Salat zu injizieren.