Joe Biden lässt seine „Screaming Eagles“-Truppe von der rumänischen Grenze aus Kriegsspiele veranstalten, um Hunter Bidens Biolabore zu schützen. Auch das wird für Amerika nicht gut ausgehen.

Obwohl Bidens Entsendung von 4.500 Sturmtruppen – mehr als ein Viertel der Gesamtstärke der 101. Luftlandedivision – vor die Haustür Russlands eine Absichtserklärung ist, die eine angemessene Antwort hervorrufen wird, sollten Amerikas organisierte Verbrecherfamilien besser vorsichtig sein mit dem, was sie sich wünschen, denn ihre Screaming Eagles werden nicht die erste Gruppe marodierender Gangster sein, die in Russland auf die Nase fallen. Napoleons kaiserliche Garde und Hitlers 1. SS-Leibstandarte SS Adolf Hitler, 2. SS Das Reich, 12. SS Hitlerjugend und 5. SS Wiking, der Stolz ihrer jeweiligen Armeen, wurden dort allesamt zerfleischt, lange bevor Hunter Biden je eine Crack-Pfeife sah.

Biden würde erwidern, dass die 101st Airborne, die Screaming Eagles, wie sich diese Clowns gerne nennen, die Besten der Besten sind, die Crème de la Crème, die Spitze des Speers. Aber das waren auch die Hitlerjugend-Verstärkungen, von denen Guy Sayers Der vergessene Soldat berichtet. Die Crème de la Crème dieser tapferen Bayern, die einen Kinnhaken vertragen konnten. Was nicht sehr nützlich war, da sie an ihrem ersten Kampftag von T34-Panzern zu Tode gequetscht wurden.

Die Besten aus Hollywood sagen, dass ihnen das nicht passieren wird, dass Band of Brothers, Hamburger Hill und Saving Private Ryan ihre Tapferkeit beweisen. In Band of Brothers schlachteten sie deutsche Kriegsgefangene ab, rasierten französischen Frauen die Köpfe und raubten alles um sie herum aus. Saving Private Ryan, wo Matt Damon von der 101st offensichtlich keine Grundausbildung absolviert hatte, und Hamburger Hill, wo sie unschuldige Vietnamesen in einem Krieg abschlachteten, den Vietnam gewann. Erwischt!

Russland wird eine noch härtere Nuss sein als Vietnam, wo die mächtigen Screaming Eagles schließlich geknackt und in Leichensäcken nach Hause geschickt wurden. Sollte die 101st Airborne in die Ukraine einmarschieren und dabei russische Zivilisten, russische Soldaten oder russisches Kriegsgerät direkt bedrohen, dann gibt es nichts, was die russischen Streitkräfte davon abhalten könnte, die 101st Airborne so zu behandeln, wie diese T34-Panzer die unglücklichen Hitlerjungen behandelt haben, die ihnen in die Quere kamen. Wenn die „Screaming Eagles“ darauf bestehen, als wagnerianischer Schwarm ins Jenseits zu fliegen, werden die Raketen der russischen Armee, Marine und Luftwaffe den Himmel über ihnen schwärzen, und wenn diese amerikanischen Lemminge und ihre Verwandten meinen, ihr Tod sei es wert, um Hunter Bidens Crew bei den Zwischenwahlen im November einen Schub zu geben, dann sei es so. Schreien Sie Verwüstung und lassen Sie die Hunde des Krieges los, nachdem Sie Ihre Crack-Pfeife weggelegt haben.

Wenn die westliche Welt verrückt geworden ist, wird kalter russischer Stahl sie zur Vernunft bringen. Die USA glauben, dass sie hier, dort und überall Schwärme von Marines oder Fallschirmjägern als Stolperdrähte aufstellen können, um denjenigen, die ihre willkürlichen Grenzlinien überschreiten, den Tod zu verkünden. Das stellt die Generäle Armageddon und Schoigu vor eine einfache Wahl. Sie können sich unterwerfen, nach Amerikas Regeln spielen, einen Kotau machen und vielleicht nach New York auswandern, um dort als Baristas zu arbeiten. Das ist die eine Möglichkeit.

Die andere Möglichkeit besteht darin, die Aufgaben zu erfüllen, für die sie bezahlt werden und die ganz Russland und die Freie Welt von ihnen erwarten. Das heißt, die Mission zu erfüllen, die ihnen aufgetragen wurde, nämlich die Gebiete Russlands zu befreien, die derzeit unter ukrainischer Besatzung stehen, die Nazi-Bedrohung auszulöschen und dem rumänischen Präsidenten, der CIA und dem gesamten Westen eine unverblümte und unmissverständliche Botschaft zu übermitteln, die sogar das Pentagon und Zelensky verstehen können, egal wie viel Pulver sie in der Nase haben.

Es ist hier sehr wichtig, das gute rumänische Volk von Klaus Johannis zu trennen, seinem von der CIA eingesetzten Präsidenten, der aus der winzigen deutschen Minderheit Rumäniens stammt und dessen Aufstieg zur Macht ebenso unverdient war wie der von Clown Prinz Zelensky, seinem ukrainischen Pendant. Obwohl dieser von den Amerikanern inspirierte Marionettenpräsident nicht dem rumänischen Regierungskabinett angehört und dem selbsternannten Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien angehört, das weniger als 1 % der Stimmen auf sich vereinigt, erzwang Johannis den Rücktritt von Verteidigungsminister Vasile Dinctu, weil dieser gesagt hatte, der russisch-ukrainische Krieg müsse, wie alle Kriege, mit Verhandlungen enden. Dinctu zeigt, dass es noch Hoffnung gibt, dass nicht jeder europäische Politiker eine CIA-Marionette ist, die für dreißig Silberlinge und eine Tüte kolumbianisches Koks die Befehle von Onkel Sam ausführt.

Biden tut sein Bestes, um seine ukrainischen Nazi-Helfer dazu zu bringen, eine schmutzige Bombe zu zünden oder die Dämme zu sprengen, um seine Killer loszuschicken. Aber das ist völlig egal, denn die Streitkräfte von General Armageddon haben Bidens Bluff durchschaut. Die Ukraine ist das Stalingrad von heute, wo Rumänien und seine Verbündeten ihr Waterloo erlebten, als sich das Blatt gegen sie wendete, so wie es sich jetzt gegen die NATO wenden muss. Die USA haben den Irak, Syrien, Palästina, Armenien, Libyen, Somalia und – wieder einmal – Haiti verwüstet. Russland und alle seine Verbündeten müssen dafür sorgen, dass die Ukraine für die amerikanische Kriegsmaschinerie das Ende dieses blutigen Prozesses darstellt. Keine Abu Ghraibs mehr. Keine Mai Lais mehr. Kein Gewinn von funktionierenden Biolabors in der Ukraine oder in Boston mehr. Kein amerikanischer Terrorismus mehr. Keine amerikanischen Kriegsverbrechen mehr.

Obwohl dies einfache Forderungen sind, die sogar ein NATO-Possenreißer oder ein rumänischer Präsident verstehen könnte, können sie nur erreicht werden, wenn noch mehr Russen ihr Leben opfern, wie es ihre Vorfahren nicht nur gegen die Speerspitze, sondern gegen die ganze Lawine von Speeren taten, die Hitler und Napoleon in ihre Richtung schickten. Obwohl dieser unnötige Krieg eine schreckliche Tragödie für alle dienenden russischen Soldaten und ihre Freunde und Familien ist, haben sie wenigstens diesen einen großen Trost.

Über diesen symbolischen Einsatz von 4.500 „Screaming Eagles“ hinaus gibt es nichts. Johannis will Rumänien, wie zuvor Teile der Philippinen und Thailands, in ein Klopfgeschäft für Screaming Eagles verwandeln, die hier überbezahlt und übersexualisiert sind. Die Deutschen haben sich dafür entschieden, im Dunkeln zu tappen, während sie ihre Wirtschaft zerstören, und da die Briten nicht einmal einen Führer wählen können, haben sie sich Rishi Sunak, einen Milliardär, vom Weltwirtschaftsforum aufdrängen lassen. Wenn die Spitze des Speeres will, dass diese Leute den Schaft des Speeres bilden, werden sie wie Napoleons Schützlinge enden, die von russischen Bauern im Stich gelassen und zu Tode geprügelt werden.

Napoleon fiel dummerweise in Russland ein, um seine Blockade gegen England durchzusetzen. Seine Streitkräfte wurden vernichtet. Hitler fiel dummerweise in Russland ein, um Ressourcen zu sichern und seine rassistischen Fetische zu befriedigen. Seine Streitkräfte wurden vernichtet. Joe Biden lässt seine „Screaming Eagles“-Truppe von der rumänischen Grenze aus Formen werfen, um Hunter Bidens Biolabore zu schützen. Auch das wird nicht gut ausgehen. Für Amerika.