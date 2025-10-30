„Kinderimpfungen stellen den bedeutendsten modifizierbaren Risikofaktor“ für Autismus dar, schreiben Hulscher, McCullough, Wakefield und sieben andere Forscher.

Jon Fleetwood

Eine umfassende neue Analyse der McCullough Foundation hat bestätigt, dass „der bedeutendste modifizierbare Risikofaktor“ für Autismus die Kinderimpfung ist.

Das Dokument der McCullough Foundation mit dem Titel „Determinants of Autism Spectrum Disorder“ überprüft erstaunliche 136 wissenschaftliche Studien.

Die Mehrheit von ihnen deutet darauf hin, dass der aktuelle Impfplan in Bezug auf Autismus eine „dringende Priorität der öffentlichen Gesundheit“ darstellt.

Das bedeutet, dass Impfstoffe – mit einem Marktwert, der 2025 auf 82 Milliarden US-Dollar geschätzt wird und voraussichtlich bis 2032 weltweit 125 Milliarden US-Dollar erreichen wird – wahrscheinlich eine der verheerendsten und tragischsten Störungen der Menschheit verursachen.

Die Autoren schreiben:

„Kombinierte und frühzeitige routinemäßige Kinderimpfungen stellen den bedeutendsten modifizierbaren Risikofaktor für ASD (Autism Spectrum Disorder) dar, gestützt durch konvergierende mechanistische, klinische und epidemiologische Erkenntnisse und gekennzeichnet durch intensivierte Nutzung, die Häufung mehrerer Dosen während kritischer neuroentwicklungsbedingter Zeitfenster und das Fehlen von Forschung zur kumulativen Sicherheit des vollständigen pädiatrischen Plans. Da die ASD-Prävalenz weiterhin in beispiellosem Tempo steigt, bleibt die Klärung der Risiken im Zusammenhang mit kumulativen Impfstoffdosen und -zeitpunkten eine dringende Priorität der öffentlichen Gesundheit.“

Das Papier führt die folgenden Autoren auf: Nicolas Hulscher, MPH; John S. Leake, MA; Simon Troupe, MPH; Claire Rogers, MSPAS, PA-C; Kirstin Cosgrove, BM, CCRA; M. Nathaniel Mead, MSc, PhD; Breanne Craven, PA-C; Mila Radetich; Andrew Wakefield, MBBS; und Peter A. McCullough, MD, MPH.

Die meisten Studien deuten auf einen Impfzusammenhang hin

Die McCullough Foundation untersuchte mehr als hundert Veröffentlichungen, die Verbindungen zwischen Impfungen und neuroentwicklungsbedingten Ergebnissen bewerteten.

Die meisten von ihnen wiesen darauf hin, dass Impfstoffe das Problem sind.

Die Autoren schreiben:

„Von 136 Studien, die Kinderimpfstoffe oder ihre Hilfsstoffe untersuchten, fanden 29 neutrale Risiken oder keinen Zusammenhang, während 107 einen möglichen Zusammenhang zwischen Immunisierung oder Impfstoffkomponenten und ASD oder anderen neuroentwicklungsbedingten Störungen (NDDs) ableiteten.“

Mit anderen Worten, fast vier von fünf überprüften Studien zeigten ein gewisses Maß an Korrelation zwischen Impfstoffexposition und neuroentwicklungsbedingten Veränderungen.

Es existiert keine Langzeitstudie zum vollständigen Impfplan

Der Bericht zeigt, dass Sicherheitstests das kumulative Impfprogramm, das Kinder tatsächlich erhalten, nie bewertet haben.

„Bis heute hat keine Studie die Sicherheit des gesamten kumulativen pädiatrischen Impfplans für neuroentwicklungsbedingte Ergebnisse bis zum Alter von 9 oder 18 Jahren bewertet. Fast die gesamte bestehende Forschung hat sich auf einen engen Ausschnitt einzelner Impfstoffe oder Komponenten konzentriert – hauptsächlich MMR, thimerosalhaltige oder aluminiumadjuvantierte Produkte –, was bedeutet, dass nur ein kleiner Bruchteil der gesamten Kinderimpfstoffexposition jemals auf Verbindungen mit ASD oder anderen NDDs bewertet wurde.“

Jeder Impfstoff wird einzeln zugelassen, aber Kinder werden Dutzenden in Kombination ausgesetzt.

Dies ist eine große regulatorische Lücke, die jede „sicher und effektiv“-Behauptung über den Plan als Ganzes untergräbt.

Ungeimpften Kindern wird eine bessere allgemeine Gesundheit bescheinigt

Die Autoren heben einen Teilvergleich zwischen geimpften und komplett ungeimpften Populationen hervor.

„Zwölf Studien, die routinemäßig immunisierte versus komplett ungeimpfte Kinder oder junge Erwachsene verglichen, demonstrierten konsequent überlegene allgemeine Gesundheitsergebnisse bei den Ungeimpften, einschließlich signifikant geringerer Risiken für chronische medizinische Probleme und neuropsychiatrische Störungen wie ASD.“

Diese Ergebnisse zeigen ein reproduzierbares Muster über unabhängige Datensätze hinweg.

Das lässt darauf schließen, dass Impfstoffexposition mit schlechteren langfristigen Gesundheitsergebnissen korreliert.

Autoren argumentieren, dass Impfstoffbestandteile das Gehirn schädigen können

Der Bericht analysiert die biologische Plausibilität von impfstoffbedingter Neuroinflammation.

„Antigen-, Konservierungsmittel- und Adjuvans- (Ethylquecksilber und Aluminium) induzierte mitochondriale und neuroimmune Dysfunktion, Zentralnervensystemverletzung und resultierende beginnende phänotypische Expression von ASD.“

Sie beschreiben eine Kaskade, bei der Aluminium und Quecksilber oxidativen Stress und mitochondriale Schäden bei anfälligen Kindern auslösen.

Dies wird als mechanistische Grundlage für ihr breiteres Argument angeboten.

Zeitpunkt und Häufung von Impfungen sollen das Risiko erhöhen

Die Autoren zeigen auch, dass der Zeitpunkt kritisch ist – dass mehrere Impfungen gleichzeitig die Gefahr vergrößern.

„Geballte Impfstoffdosierung und frühere Exposition während kritischer neuroentwicklungsbedingter Zeitfenster schienen das Risiko von ASD zu erhöhen.“

Sie argumentieren, dass impfstoffinduzierte Immunstimulation während des schnellen Hirnwachstums in der Kindheit zu chronischen Entzündungen führen kann.

Autismus-Anstieg parallel zu ausgeweiteten Impfpflichten

Das Papier lenkt die Aufmerksamkeit auf den Zeitpunkt zwischen dem gesetzlichen Haftungsschutz für Hersteller und steigenden Autismusraten.

„Das auffälligste Merkmal dieses steil ansteigenden Trends der Autismus-Inzidenz und -Prävalenz ist, dass er kurz nach der Verabschiedung des National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) im Jahr 1986 begann… Seitdem hat die Zahl neuer Impfstoffe im Kinderimpfplan stark proliferiert, von 12 Impfungen im Jahr 1986 auf 54 Impfungen im Jahr 2019.“

Die Autoren verbinden die rechtliche Immunität für Hersteller mit dem rapiden Wachstum des Impfplans.

Dies ist ein Beweis dafür, dass finanzielle und regulatorische Anreize die Exposition ausweiteten, während sie die Sicherheitsverantwortung unterdrückten.

Unterm Strich

Der Bericht der McCullough Foundation legt mehrere starke Argumente dar, die jahrzehntelange Zusicherungen der öffentlichen Gesundheit herausfordern:

die meisten überprüften Studien zeigen einen möglichen Zusammenhang;

ungeimpfte Kinder schneiden besser ab;

kumulative Plan-Tests fehlen;

Impfstoffbestandteile und Zeitpunkt können Neuroinflammation auslösen;

und der Anstieg von Autismus verläuft parallel zum Ausbau des Impfplans.

Das Ausmaß des Berichts und der Ruf seiner Autoren stellen sicher, dass seine Argumente die erheblichen Gefahren, die von Impfstoffen ausgehen, aufzeigen werden.

Wenn auch nur ein Teil dessen, was der Bericht behauptet, zutrifft, deutet dies darauf hin, dass die moderne öffentliche Gesundheitspolitik die folgenreichste Sicherheitsfrage unserer Zeit vernachlässigt hat: Was passiert, wenn die kumulative biologische Belastung durch Impfungen auf das sich entwickelnde menschliche Gehirn trifft?