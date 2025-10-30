Der Multikulturalismus ist eine globalistische Waffe, und man darf sich nicht selbst schützen

Von Brandon Smith

Wenn Sie die Ereignisse des 11. Septembers miterlebt haben, erinnern Sie sich wahrscheinlich an das plötzliche Auftauchen der „Coexist“-Aufkleber und T-Shirts in den gesamten USA nach der Tragödie. Die beabsichtigte Botschaft war, dass verschiedene Kulturen „tolerant“ miteinander umgehen und in Harmonie leben müssen. Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie diesen Slogan sahen, ein leichtes Zucken der Schmerzfalte im Gesicht verspürten, waren Sie nicht allein.

Vielleicht ist es eine unbewusste Abneigung gegen Hippies und ihren Körpergeruch, aber ich denke, die Abneigung gegen die Botschaft geht viel tiefer. Sie ist in die DNA jedes Menschen eingebaut – sie ist Teil unseres genetischen Gedächtnisses. Jede Kultur hat einen angeborenen Drang, sich vor konkurrierenden Kulturen und Ideologien zu schützen.

Wir haben über Tausende von Generationen gelernt, dass Kultur nicht nur ein sozialer Ausdruck ist, sondern eine sorgfältig gestaltete Festung, die uns davor schützt, von feindlichen Mächten, die das von uns Geschaffene an sich reißen wollen, überfallen und zerstört zu werden. Eine homogene Kultur hilft, die Werte zu bewahren, die unsere Gesellschaften sicher, fleißig und stabil halten.

Interessanterweise war die Person, die das „Coexist“-Kunstwerk ursprünglich schuf, ein Pole namens Piotr Młodożeniec, ein starker Befürworter der polnischen Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Der Typ förderte die Koexistenz, aber selbst er konnte die Kommunisten nicht tolerieren. Es scheint, dass einige Ideale sich gegenseitig ausschließen. Einige Räume können nicht von bestimmten Überzeugungen geteilt werden.

Diese Realität widerspricht der Propaganda, mit der wir im Westen seit Jahrzehnten bombardiert werden. Den Amerikanern wird seit ihrer Kindheit das Narrativ vom „Schmelztiegel“ erzählt. Man sagt uns, dass unser Land auf offener Einwanderung aufgebaut wurde. Sogar die Freiheitsstatue sagt, wir müssten die „gequälten Massen, die danach streben, frei zu atmen“ mit offenen Armen empfangen, woher sie auch kommen mögen.

Natürlich war die Frau, die dieses Gedicht 1883 schrieb (mit dem Titel „The New Colossus“), Emma Lazarus, eine feministische Sozialistin. Frühe Sozialisten betrachteten Arbeiter als eine globale Klasse, eine Waffe, die ausgenutzt werden konnte, um Nationalstaaten zu stören und die Verbreitung dessen, was schließlich der Kommunismus werden sollte, voranzutreiben.

Denken Sie daran, dass diese Zeitperiode der Beginn des Schmelztiegel-Narrativs in den USA war, und es wurde weitgehend von Industriellen unterstützt, die billige Arbeitskräfte suchten, um ihre Fabriken zu füllen. Die Motive der Räuberbarone und die Motive der Sozialisten fielen zusammen. Und hier finden wir die Wurzeln unserer heutigen Krise. Obwohl sie so tun, als stünden sie sich feindlich gegenüber, gibt es die Kollusion zwischen superreichen Eliten und der politischen Linken seit weit über einem Jahrhundert.

Heute haben sich linksradikale Bewegungen vollständig mit den Institutionen der Superreichen verschmolzen. Wir nennen diese Partnerschaft „Globalismus“ und ein zentraler Pfeiler ihrer Agenda ist IMMER NOCH Masseneinwanderung, in einem Ausmaß, das alles, was der Westen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert sah, in den Schatten stellt.

Die Masseneinwanderung des „Gilded Age“ kam largely aus Nationen in Europa mit westlichem Erbe – aber in unserer Ära kommen die Migranten aus Dritte-Welt-Enklaven, Orte, an denen Sozialismus die Norm ist oder der Islam die dominante Religion ist. Wir haben die ideologischen Verwüstungen dieses Programms in Europa gesehen, wo Liberale und Christen gleichermaßen mit einer sozialen Brutalität konfrontiert sind, mit der sie seit Jahrzehnten nicht mehr zu tun hatten.

Darüber hinaus ist es eine Brutalität, gegen die wir uns nicht verteidigen dürfen. Denn wenn wir zurückschlagen, werden wir zu den Bösewichten. Das macht den Multikulturalismus zur perfekten Waffe: Es ist eine Angriffsmethode, die unseren eigenen eingeprägten Sinn für Empathie und Fairness gegen uns verwendet. Um die Invasion zu stoppen, müssen wir bestimmte Ideale der liberalen Epoche aufgeben – wir müssen Intoleranz umarmen, weil es der einzige Weg ist, wie wir überleben können.

Das heißt, der tolerante Liberalismus muss sterben, zumindest bis der Globalismus besiegt ist. Ich verurteile nicht die „Demokratie“ und ihre ursprünglichen Grundsätze. Ich werde jedoch nicht die Tatsache leugnen, dass der Westen in seinem Streben nach ultimativer individueller Freiheit und ultimativer Fairness töricht seine Überlebensinstinkte um einer naiven, realitätsfernen Vision willen aufgegeben hat.

Die meisten Dritte-Welt-Kulturen verachten unsere progressiven Vorstellungen und lachen über unsere Ideen von Fairness. Sie sehen uns nur als ein leichtes Ziel, das geplündert werden kann. Sie sehen uns als Einfaltspinsel, als leichte Beute. Ihre Ideologien konzentrieren sich darauf, das zu nehmen, was von jedem außerhalb ihrer Stammeskreise genommen werden kann. Sie betrachten uns als ein fettes Lamm, das schlachtreif ist.

Wenn ich Ereignisse wie die in Irland diese Woche sehe, wo nach der sexuellen Nötigung eines 10-jährigen irischen Mädchens durch einen afrikanischen Migranten Unruhen ausbrachen, muss ich die grundlegenden Prinzipien des Tribalismus akzeptieren, die mir sagen, dass es besser ist, auf Nummer sicher zu gehen und eine Integration mit anderen Kulturen außerhalb des Westens so weit wie möglich zu vermeiden. Es geht nicht um die Hautfarbe, es geht um Prinzipien. Es geht nicht um Rassismus, es geht um Selbsterhaltung.

Globalisten haben „Tribalismus“ und „Nationalismus“ als groteske Überreste der barbarischen Vergangenheit dargestellt, und sie haben dies aus strategischen Gründen getan.

Linke und Globalisten wünschen die Auslöschung nationaler Grenzen; insbesondere haben sie westliche Nationen für die Unterwerfung ins Visier genommen. Warum? Weil der Westen die Quelle der Freiheit und des Christentums ist. Um eine globale „Neue Weltordnung“ auf der Grundlage des marxistischen Atheismus, Luziferianismus, moralischen Relativismus usw. zu errichten, muss der Westen zuerst geschwächt oder zerstört werden.

Die Eliten haben festgestellt, dass die bequemste Schwäche des Westens unsere liberale Bereitschaft ist, unsere Kultur und ihren Reichtum mit Außenstehenden zu teilen. Welchen besseren Weg gibt es, eine Gesellschaft zu Fall zu bringen, als sie mit ideologisch gegensätzlichen Menschenmassen zu überschwemmen und dann jeden anzugreifen, der sich beschwert, als würde er seinen historischen Werten der Freiheit nicht gerecht.

Das geht weit über die Cloward-Piven-Strategie hinaus, es geht nicht nur darum, Stimmen mit Sozialhilfe und offenen Grenzen zu kaufen. Nein, hier geht es darum, die Seele der westlichen Zivilisation für immer auszulöschen.

Der Multikulturalismus fordert uns auf, unseren gesunden Menschenverstand und unsere Instinkte aufzugeben. Er verlangt, dass wir uns als Opfer für das „größere Wohl“ der Integration und Koexistenz anbieten. Aber Koexistenz gibt es nicht.

Migranten aus der Dritten Welt haben nicht die Absicht, unsere Ideale zu tolerieren; sie würden uns unter ihre Ferse zwingen, wenn sie könnten. Linke und Globalisten betrachten Patrioten, Konservative und Christen mit wütender Verachtung. Sie wollen uns tot und weg, weil wir ein Hindernis für ihre Macht sind. Sie sagen uns das täglich. Vielleicht sollten wir anfangen, ihnen zu glauben und entsprechend handeln?

Es gibt keinen Grund für uns, sie zu tolerieren. Wir nehmen nicht den moralisch überlegenen Weg, wir begehen Selbstmord.

Thomas Jefferson, ein Mann, der sich der Notlage der Migranten und der Unterdrückung in der europäischen Welt sehr bewusst war, war dennoch sehr zurückhaltend, die Idee der Masseneinwanderung zu akzeptieren. Er bemerkte:

„Sie werden die Prinzipien der Regierungen, die sie verlassen, mitbringen, die sie in ihrer frühen Jugend verinnerlicht haben; oder, wenn sie sie ablegen können, wird es im Austausch gegen eine zügellose Zügellosigkeit sein, die, wie üblich, von einem Extrem zum anderen übergeht. Es wäre ein Wunder, wenn sie genau an dem Punkt der gemäßigten Freiheit haltmachen würden. Diese Prinzipien werden sie zusammen mit ihrer Sprache an ihre Kinder weitergeben. In proportion zu ihrer Anzahl werden sie an der Gesetzgebung mit uns teilhaben. Sie werden ihren Geist in sie einfließen lassen, ihre Richtungen verzerren und verfälschen und sie zu einer heterogenen, zusammenhanglosen, zerrissenen Masse machen.“

Mit anderen Worten warnte Jefferson davor, dass Migranten, die den größten Teil ihres Lebens mit der Indoktrination durch fremde Überzeugungen verbracht haben, möglicherweise nicht in der Lage sind, die Nuancen des amerikanischen Lebens und der Freiheit zu verstehen. Stattdessen werden sie das, was ihnen an der amerikanischen Kultur gefällt, übernehmen, während sie wichtige Faktoren der Assimilation und Verantwortung außer Acht lassen. Genau das beobachten wir heute in der gesamten westlichen Welt angesichts von Masseneinwanderungsprogrammen, die von Globalisten entworfen und von linken Politikern verwaltet werden.

Wir könnten in den nächsten Jahren mit Donald Trump im Amt eine kurze Verschnaufpause haben, aber eine dauerhafte Lösung ist nicht in Sicht. Linke haben nicht die Absicht, ihre Bemühungen für offene Grenzen beiseite zu legen. Hölle, die „No Kings“-Proteste waren im Grunde ein Versuch, den amerikanischen Patriotismus im Namen offener Grenzen zu kapern.

Woke-Linke, die Amerika hassen, versuchten so zu tun, als ob es die patriotische Pflicht der Amerikaner sei, illegale Einwanderung zu unterstützen. Wenn du Amerika liebst, musst du bereit sein, Amerika zu zerstören.

Wie ich schon sagte, das ist die Essenz des Multikulturalismus: Unseren Sinn für Fairness gegen uns zu verwenden und unsere Empathie zu weaponisieren, damit wir zu viel Angst haben, uns vor dem Angriff zu schützen. Die Antwort ist, aufzuhören, sich um Fairness zu kümmern. Die Antwort ist, unseren Tribalismus wiederzuentdecken, den Multikulturalismus, Sozialismus und Globalismus abzulehnen und zu verweigern, weiter Kompromisse einzugehen. Die Antwort ist, liberale Konzepte der Toleranz hinter sich zu lassen.