122 Millionen Amerikaner setzen sich der Gefahr von einem gefährlichen medizinischen Experiment aus, das nicht rückgängig gemacht werden kann

Laut der Tracker-Seite der CDC für Covid, haben bereits über 122 Millionen Amerikaner mindestens eine Dosis eines Covid-Impfstoffs erhalten. Das sind etwa 37% der Bevölkerung, und es werden jeden Tag fast 2 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten geimpft.

Während Amerikaner durch Impfstoffe getötet werden, ersetzen Globalisten die amerikanischen Wähler durch massive Wellen an illegaler Ausländer, von denen viele schwangere Frauen sind. Die kriminellen Marxisten, die die Wahlen 2020 gestohlen haben, setzen ihren Plan fort, echte Amerikaner (mit Impfstoffen und Biowaffen) massenhaft zu ermorden und sie durch konforme, gering qualifizierte Illegale zu ersetzen, die für sozialistische Handzettel und freiheitstötende demokratische Politik stimmen werden.

Beide Johnson & Johnson und AstraZeneca Impfstoffe verursachen Todesfälle über Blutgerinnsel, offensichtlich, weil die Spike-Protein-Antikörper verursacht Blutgerinnsel, die zum Herzen reisen, Lunge und Gehirn angreifen, um den Patienten zu töten. Gestern ordnete die FDA einen landesweiten Stopp für den J&J-Impfstoff an, weil so viele Menschen starben. Aber auch die mRNA-Impfstoffe erzeugen Spike-Proteine, die gerinnungsfördernd sind und zu den Blutgerinnseln beitragen, die tödlich sein können.

Was an diesem Punkt schockierend offensichtlich ist, ist, dass ein wahnsinniges Impfstoff-Experiment in Amerika entfesselt worden ist, und es gibt keine Möglichkeit, es rückgängig zu machen. Jetzt werden über 122 Millionen Amerikaner dem Risiko von Blutgerinnseln, mittelfristigen Entzündungseffekten und hyperinflammatorischen Reaktionen auf zukünftige Krankheitserreger ausgesetzt sein, die wahrscheinlich im kommenden Herbst und Winter auftreten werden. Niemand weiß mit Sicherheit, wie viele sterben werden, aber es sieht ziemlich wahrscheinlich aus, dass der Impfstoff am Ende weit mehr Menschen töten wird als der Coronavirus-Erreger.

Fast niemand, der den Impfstoff genommen hat, hat eine Ahnung davon, dass die Impfstoffe nie den traditionellen groß angelegten, langfristigen klinischen Studien unterzogen wurden. Sie sind völlig ahnungslos, dass die FDA die Impfstoffe nur mit einer „Notfallgenehmigung“ zugelassen hat, was per Definition bedeutet, dass die Impfstoffe medizinische Experimente sind. Der Begriff „vergesslich“ beschreibt kaum den schockierenden Mangel an Wissen, unter dem Impfstoffempfänger leiden, selbst wenn sie sich einreden, dass sie „klug“ oder „gesund“ sind, weil sie an Big Pharmas globalem Entvölkerungs- und Unfruchtbarkeitsexperiment teilnehmen.

Wichtig ist, dass es keine Möglichkeit gibt, den Schaden rückgängig zu machen, sobald das Immunsystem einer Person durch diese Impfstoffinjektionen geschädigt ist. Diese Impfopfer sind nun für ihr Leben geschädigt, und selbst wenn sie später die Wahrheit über die Impfstoff-Entvölkerungs-Agenda erfahren, gibt es keine Behandlung, Ergänzung oder Technologie, die ihren Körper in einen Zustand vor der Impfung zurückversetzen kann. Sie haben unwissentlich ihr eigenes Todesurteil unterschrieben, während sie schadenfroh denken, dass sie ihre Freiheit mit tyrannischen Impfpässen gewinnen werden.

Wie viele Millionen werden in den nächsten 2-3 Jahren durch den Covid-Impfstoff sterben? Was wird mit der Gesellschaft passieren, wenn dann die Todeswelle einsetzt?

Im heutigen Situation Update-Podcast stelle ich die wichtige Frage, wie viele Millionen in den nächsten Jahren an dem Impfstoff sterben werden. Wir müssen auch bedenken, wie viele Menschen unfruchtbar werden (sowohl Männer als auch Frauen, und nein, es gibt kein anderes Geschlecht).

Die Globalisten bauten die Covid-Biowaffe und ließen sie auf die Welt los, genau um die Pflichtimpfungen durchzusetzen, die absichtlich entwickelt wurden, um die globale Entvölkerung zu erreichen. Und es scheint, es gibt wahrscheinlich 150 – 200 Millionen Amerikaner, die dumm genug sind, um freiwillig menschliche Versuchskaninchen in einem tödlichen Entvölkerung medizinisches Experiment, das speziell entwickelt, um Menschen, die dumm genug sind, um in ihm zu beseitigen sind.