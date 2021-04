Inländische COVID-19 Identitätspässe müssen auf Widerstand stossen

Die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Gesundheitszustandes ist inakzeptabel, während die immer weitergehende Ausdehnung des Überwachungsstaates verhängnisvoll ist. Die Vorstellung, dass Menschen ohne Covid-19-Antikörper als Bürger zweiter Klasse behandelt werden, sollte für jeden, dem die menschliche Freiheit am Herzen liegt, ein Gräuel sein.

Es ist unwahrscheinlich, dass Covid-19 in absehbarer Zeit aus der Welt verschwinden wird. Wie die Spanische Grippe oder die Hongkong-Grippe wird es noch viele Jahre im Mix der saisonalen Infektionen herumschwirren und hoffentlich, aber nicht unbedingt, wie diese durch serielle Mutationen an Gefährlichkeit verlieren. Es scheint wahrscheinlich, dass es, wie bei der Grippe, einen regelmäßigen Impfzyklus geben wird.

Momentan befinden sich England und Wales im negativen Sterbeüberschuss. Im gleitenden Durchschnitt der letzten fünf Jahre sterben weniger Menschen als normalerweise zu dieser Jahreszeit. Ich vermute, dass es in Schottland ähnlich sein wird, obwohl ich nicht sofort aktuelle Zahlen finden kann.

Die Zahl der Menschen, die innerhalb von 28 Tagen nach einer Covid-Diagnose sterben, ist in ganz Großbritannien auf etwa 300 pro Woche gesunken, und sie ist stetig gesunken. Wie viel von diesem Rückgang auf die Impfung und wie viel auf die Abriegelung zurückzuführen ist, ist eine offene Frage. Aber es bleibt eine hartnäckige und nicht zu leugnende Tatsache, so ungern es manche Leute auch sagen, dass Covid-19 nie eine große Bedrohung für junge und gesunde Menschen gewesen ist. Ältere Menschen und solche in gefährdeten Gruppen sind inzwischen in sehr großer Mehrheit zumindest teilweise geimpft worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen in den nicht geimpften Gruppen an Covid sterben, ist wirklich sehr gering.

Ein medizinisches Mitglied des Joint Committee on Vaccination and Innoculation der britischen Regierung erklärte am Freitag in BBC News, dass das Sterberisiko einer gesunden Person unter 30 Jahren, die sich mit dem Coronavirus infiziert, bei 1 zu 117.000 liegt. Er erklärte, dass dies ein so geringes Risiko sei, dass es fast so gering sei wie die Wahrscheinlichkeit einer ernsten Nebenwirkung des Impfstoffs von Astra Zeneca, und dass dies der Grund sei, warum die Verwendung dieses Impfstoffs in dieser Altersgruppe ausgesetzt werde; nicht, dass der Impfstoff für diese Altersgruppe gefährlich sei, sondern dass sie ihn nicht genug bräuchten, um selbst ein winziges Risiko zu rechtfertigen.

Der Sinn der Impfung von gesunden Menschen mittleren Alters und darunter ist nicht, dass Covid-19 für sie ein ernsthaftes Todesrisiko darstellt; das ist es nicht. Es geht einfach darum, die Übertragung zu unterbrechen. Nun habe ich selbst meine erste Impfung bekommen und empfehle jedem dringend, sich impfen zu lassen. Ich habe schon früher meine Ansicht geäußert, dass ich glaube, dass die Weigerung, sich impfen zu lassen, eine unmoralische Haltung ist; es ist, von der Herdenimmunität zu profitieren, während man sich weigert, das sehr kleine persönliche Risiko durch den Impfstoff selbst zu akzeptieren. Aber ich lehne die Idee der Zwangsimpfung oder der Bestrafung derjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, durch die Einschränkung ihres Lebens, strikt ab. Gesundheit ist eine persönliche Angelegenheit, und eine Diskriminierung aufgrund des Gesundheitszustandes kann nicht richtig sein, ebenso wenig wie die Offenlegung von Details des Gesundheitszustandes gegenüber anderen Personen als dem medizinischen Fachpersonal, das in der Pflege tätig ist.

Ich habe kein Problem mit Impfzeugnissen für internationale Reisen, da ich sie mein ganzes Erwachsenenleben lang mit mir geführt habe. Aber die Vorstellung, aufdringliche persönliche Identitäts- und Gesundheitsstatusdokumente vorzeigen zu müssen, um zu beweisen, wer man ist, und seine Antikörperwerte nachzuweisen, bevor man eine Kneipe oder ein Theater betritt, sollte jedem recht denkenden Menschen ein Gräuel sein. Es ist wie eine sehr schlechte dystopische Science-Fiction.

Wenn finden die täglichen Grafiken der gesamten UK Zahlen aus dem Guardian ist sehr hilfreich (die tägliche Todeszahl ist sogar niedriger als der Durchschnitt von etwa 40 in dieser Woche wegen der Wochenend-Registrierung).

Insgesamt lügt sie nicht, obwohl die linke Grafik in den ersten Monaten durch die fehlende Testverfügbarkeit massiv verzerrt ist. Für den größten Teil des Zeitraums bleibt die Beziehung zwischen allen drei Graphen weitgehend konstant. Die eklatante Anomalie der täglichen Fälle in den ersten Monaten (linke Grafik) ist ausschließlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass keine Tests verfügbar waren. Sie erklärt auch zu einem großen Teil die große öffentliche Hysterie über Covid-19. Als es nur möglich war, einen Test zu bekommen, wenn man sich dem Tod näherte, starb ein sehr hoher Prozentsatz derjenigen mit positivem Test. Dass dies eine große Anzahl ansonsten intelligenter Menschen dazu verleitete, lächerlich übertriebene Infektions-Todesraten für die Krankheit zu akzeptieren, ist etwas, mit dem ich sehr zu kämpfen hatte.

Wir sind wahrscheinlich noch viele Jahre davon entfernt, dass es einen wissenschaftlichen Konsens über die Infektionssterblichkeitsrate von Covid-19 gibt, und in der Tat wird es vielleicht nie einen Konsens geben – es gibt immer noch viele Debatten über die Infektionssterblichkeitsraten bei verschiedenen Arten von Grippe. Dieser Brief, der im BMJ veröffentlicht wurde, zitiert die Pastor-Barriuso-Studie, die einen Median von 0,8% fand, und Ioannidis, der 0,27% fand. Was wahr zu sein scheint, ist, dass Covid-19 besonders übertragbar ist, so dass die Sterblichkeitsrate bei einer Infektion zwar nicht viel höher ist als bei einer Grippe, aber sie hat die Fähigkeit, viele Menschen in kurzer Zeit zu töten und die Gesundheitsdienste zu überfordern. Hinzu kommen die Auswirkungen von Long Covid, die noch wenig verstanden zu sein scheinen.

Ich bin mir wirklich nicht sicher, warum es so viel Ärger hervorruft, wenn behauptet wird, dass Menschen, die nicht altersschwach und gesund sind, nur ein sehr geringes Risiko haben, an Kovid-19 zu sterben, wenn es doch eine unbestreitbare Tatsache ist. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Ende der Massensterben in Großbritannien gesehen haben, weil die gefährdeten Bevölkerungsgruppen geimpft wurden, was ihre Chancen, ernsthaft zu erkranken, um 80 % reduziert hat. Es kann also sein, dass es nach den Sperrungen zu einem gewissen Anstieg der Fälle kommt, aber es wird nicht zu einem entsprechenden Anstieg der Krankenhauseinweisungen oder Todesfälle kommen.

Covid-19 ist eine echte Krise, die eine große Anzahl von Menschen getötet und das Leben vieler anderer Menschen beeinträchtigt hat. Aber auch sie wird vorübergehen, und das Schlimmste ist überstanden. Sie darf nicht zu einer Ausrede für ein permanentes noch höheres Maß an staatlicher Einmischung und Kontrolle werden. Wir nähern uns wieder der Normalität. Sowohl die machtbesoffenen Politiker als auch die vom Stockholm-Syndrom geplagten Menschen müssen sich mit der Idee der Normalität anfreunden. Es ist sehr viel angenehmer.