Nachdem Dänemark AstraZeneca-Impfstoffe verboten hat, weil es zu gefährlich ist, will es diesen nun an die armen Länder vergeben

Die dänische Gesundheitsbehörde erwägt, den Covid-Impfstoff von AstraZeneca in ärmere Länder zu schicken, obwohl der Impfstoff laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein „reales Risiko für ernsthafte Nebenwirkungen“ hat.

Der WHO-Europadirektor Hans Kluge stellte den Plan heute vor, einen Tag, nachdem Dänemark als erstes Land des Kontinents aufgrund einer Untersuchung über Nebenwirkungen bei der Blutgerinnung die Injektionen dauerhaft aus seiner Impfkampagne entfernt hat.

Der Plan, die Impfstoffe mit ärmeren Nationen zu teilen, ist noch nicht abgeschlossen und Dänemark hat keine spezifischen Details bekannt gegeben, aber Kluge sagte, dass „das dänische Außenministerium bereit ist oder bereits Optionen prüft“, um die Impfstoffe an bedürftige Länder weiterzuverteilen.

Die dänischen Gesundheitsbehörden gaben gestern die Entscheidung bekannt, den Einsatz des Medikaments zu stoppen. Sie begründeten dies mit einem „Zusammenhang zwischen sehr seltenen Fällen von ungewöhnlichen Blutgerinnseln, Blutungen und einer niedrigen Anzahl von Blutplättchen“ und dem Impfstoff und warnten, dass „ein reales Risiko für ernsthafte Nebenwirkungen besteht.“

Wie wir bereits berichtet haben, haben die COVID-Ärzte für Ethik Kontakt mit der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) aufgenommen und so die unüberlegten, gefährlichen und voreilig erteilten Genehmigungen aufgedeckt, die den großen Pharmaunternehmen bei der Einführung von Impfstoffen während der Pandemie erteilt wurden. Am 1. April schickten sie einen offenen Brief an die „Lobbyistin der pharmazeutischen Industrie“ und EMA-Vorsitzende Emer Cooke, in dem sie ihr unter anderem mitteilten, dass es der laufenden Forschung der Behörde zur Impfstoffsicherheit „an wissenschaftlicher Grundlage mangelt“ und dass die Behörde „ihre Empfehlung für potenziell gefährliche genbasierte ‚Notimpfstoffe‘, die nicht ausreichend getestet wurden, nicht sofort aussetzen sollte.“ während die in dem Brief hervorgehobenen Angelegenheiten „angemessen untersucht werden“, die Europäische Arzneimittel-Agentur „auf die Komplizenschaft bei medizinischen Experimenten in Verletzung des Nürnberger Kodex aufmerksam machen, was die Begehung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt.“