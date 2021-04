General Electric erhielt von 500.000 $ für die Entwicklung eines externen, tragbaren Mikrochips, der COVID erkennen kann – Ein neues digitales Zeitalter der Verfolgung mittels Mikrochip

Ziel des Projekts ist es, ein Gerät zu entwickeln, das klein genug ist, um in ein Telefon oder eine Uhr zu passen, und das COVID-19-Viruspartikel „einfangen, detektieren und direkt identifizieren“ kann.

Wie wir bereits berichtet haben, ist COVID bereits eine Billionen-Dollar-Industrie, und diejenigen, die davon profitieren, werden dafür sorgen, dass sie niemals verschwindet. Das National Institute of Health (NIH) in den Vereinigten Staaten vergab einen zweijährigen Zuschuss an den multinationalen Riesen General Electric, um einen Mikrochip zu entwickeln, der das Vorhandensein von COVID-19-Partikeln erkennen kann. Der Zweijahresvertrag begann am 21. Dezember 2020 und die Finanzierung für das erste Jahr beläuft sich auf 581.785 $. Darüber hinaus hat das NIH angekündigt, Projekte dieser Art mit bis zu 10 Millionen Dollar zu fördern.

General Electric erhielt den Zuschuss von der staatlichen Gesundheitsbehörde, da die NIH Entwicklungsprojekte für „neuartige und nicht-traditionelle Ansätze zur Identifizierung des aktuellen SARS-CoV-2-Virus“ finanzieren will. Ziel des Projekts ist es, ein Gerät zu entwickeln, das klein genug ist, um in ein Telefon oder eine Uhr zu passen, und das COVID-19-Viruspartikel „einfangen, detektieren und direkt identifizieren“ kann. Die Idee ist, dass die „Biorezeptoren“ in der Lage sind, Viruspartikel zu erkennen und sie von anderen Partikeln, mit denen sie in Kontakt kommen, zu unterscheiden.

Sobald die Sensoren das Vorhandensein des Virus festgestellt haben, werden sie diese Information „automatisch“ an einen Touchscreen oder ein anderes digitales Gerät übertragen.

Das in New York ansässige Team von General Electric wird von einem seiner leitenden Forschungswissenschaftler, Radislav Potyrailo, geleitet, der das Projekt als eine der „ersten Verteidigungslinien“ lobte. „Der heilige Gral ist der Nachweis eines einzigen Viruspartikels“, sagte er.

Potyrailos Team entwirft eine Art „digitalen Bluthund“, einen „Mikrochip, kleiner als ein Geldstück, mit Nanowells oder winzigen Poren, die nur durch ein bestimmtes Molekül, in diesem Fall ein Coronavirus-Molekül, aktiviert werden können“.

Jede der Nanowells wird „Biorezeptoren“ enthalten, die nur durch die Erkennung der Viruspartikel, für die sie entwickelt wurden, aktiviert werden.

Trotz der geringen Größe der Sensoren, so Potyrailo, hätten sie „die gleichen Erkennungsmöglichkeiten wie High-End-Analyseinstrumente von der Größe eines Mikrowellenofens.“

Während der Fokus zunächst auf der Verwendung von Touchscreen-Geräten zur Erfassung solcher Daten liegt, weil diese im Alltag außerordentlich verbreitet sind, ist die Technologie nicht nur auf Telefone beschränkt. Das NIH sagte voraus, dass es „in Tastatur, Maus und andere häufig berührte Oberflächen integriert werden könnte.„

Sie berichten weiter, dass die Sensoren in „die Oberfläche von spezialisierten Virendetektoren“ integriert werden könnten, die somit an öffentlichen Orten eingesetzt werden könnten, um das Vorhandensein des Virus „in Atemtropfen in der Luft“ zu erkennen. Die NIH stellten sich vor, dass die Sensoren so verbreitet sein würden wie Feuermelder oder Rauchmelder und schlugen vor, dass sie an Orten wie „Seniorenheimen, Krankenhäusern, Flugzeugen und Versammlungsräumen“ installiert werden könnten.

Die Technologie würde dann Teil des täglichen Lebens werden, und „andere digitale Anwendungen für Gesundheits- und Krankheitszustände werden die unmittelbaren Auswirkungen von Viren oder anderen Krankheitserregern auf Gesundheit und Verhalten in Echtzeit erfassen.“

Ein neues digitales Zeitalter der Verfolgung mittels Mikrochip

Obwohl das Projekt von General Electric Schlagzeilen gemacht hat, ist das Unternehmen nicht das einzige, das eine Technologie entwickelt, die Menschen dazu zwingen könnte, ihre Umgebung und ihre Gesundheit ständig überwachen zu lassen. Das NIH hat vorausgesagt, dass es Projekte mit einer Gesamtsumme von bis zu 10 Millionen Dollar fördern wird.

Das NIH finanziert weitere ähnliche Projekte, die sich auf die Entwicklung von Sensoren zur Erkennung von COVID-19 konzentrieren.

Die University of Washington entwickelt ebenfalls ein „Touchscreen-kompatibles“ Viruserkennungsgerät, nachdem sie 466.500 Dollar von den NIH erhalten hat.

Die Emory University hat 449.696 Dollar für die Entwicklung einer Technologie zur „automatischen Überwachung und Verfolgung von luftgetragenen COVID-Partikeln“ erhalten. Dies würde auf der „Rolosense‘-Technologie“ basieren, die eine „DNA-Mikro-Engine“ zur Erkennung des Virus ist und von einer normalen Smartphone-Kamera, die mit einer App verbunden ist, betrachtet werden kann, was „sowohl Geo-Tracking als auch Überwachung ermöglicht.“

Die Washington University in St. Louis erhielt einen Zuschuss in Höhe von 433.266 US-Dollar für die Entwicklung eines „elektrochemischen Biosensors“, der luftgetragene COVID-19-Partikel sowie „andere zukünftige Krankheitserreger“ erkennen soll.

Diese und viele andere sind Teil des NIH-Programms Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx), das die Entwicklung und Implementierung neuer Technologien für COVID-19-Tests beschleunigen soll.

Als weitere Untergruppe dieser Initiative haben die NIH auch die „RADx Radical (RADx-rad) Initiative“ ins Leben gerufen, die sich auf die Nutzung neuer oder bestehender Technologien auf einzigartige Weise konzentriert, einschließlich „unkonventionellem Screening, Biomarkern oder physiologischen Markern, neuen Plattformen. und Point-of-Care-Geräten.“

Das RADx-Rad wurde zwar zunächst unter dem Vorwand entworfen, Informationen über COVID-19 aufzuspüren und auszutauschen, soll aber auch in Bezug auf „andere, noch unbekannte Infektionserreger“ eingesetzt werden.

Bedenken bezüglich des Datenschutzes und möglicher Verletzungen der Menschenrechte sind nicht schwer vorstellbar, da alle von den verschiedenen Projekten gesammelten Daten an einen neu geschaffenen „Hub“, das Data Coordination Center (DCC), und dann wiederum an den breiteren NIH-Rahmen geschickt werden. Dazu gehören Informationen von den Sensoren selbst, aber auch Daten aus „öffentlichen Quellen“, wie z. B. Volkszählungsdaten, elektronische Krankenakten und Verwaltungsdaten.

Das DCC wird auch mit anderen „groß angelegten COVID-19-Forschungsanstrengungen“ zusammenarbeiten, indem es seine eigene Datenernte teilt.

Solche Enthüllungen kommen neben der eigenen invasiven Technologie des Pentagons in der staatlich finanzierten Kampagne zur Aufzeichnung und Verfolgung der Gesundheit und des täglichen Lebens der Menschen. Wissenschaftler der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) haben eine gewebeähnliche Substanz in Gelform hergestellt, die unter die Haut eingesetzt wird.

Der Einsatz würde „kontinuierlich Ihr Blut analysieren“ und mit Substanzen im Körper reagieren, um ein schwaches Licht auszusenden, das für einen Sensor oder eine Smartphone-App sichtbar ist.

Dr. Kayvon Modjarrad, ein Forschungswissenschaftler des Pentagons, äußerte sich zu den verschiedenen Zuschüssen der NIH und erklärte, dass man an einer Technologie und einem Impfstoff arbeite, der universell wirksam sei: „Wir versuchen, nicht nur einen Impfstoff für dieses Virus zu entwickeln, sondern einen für die gesamte Familie der Coronaviren“.