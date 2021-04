Impf-Propaganda: Jetzt wird in den nächsthöheren Gang geschaltet

Die Mitglieder der Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) oder auch gerne die herrschende Klasse und deren medialen und politischen Marionetten (von Regierungen bis hin zu Hollywood) haben sich zusammengetan, um sicherzustellen, dass wir uns alle das experimentelle Gen-Therapeutikum spritzen lassen. Im Land der PR, den USA, werden der aktuelle US-Präsident “Sleepy Creepy” Joe Biden, einer seiner Vorgänger Barack Obama und eine Reihe von Prominenten an einer TV-Spezialsendung teilnehmen, um “die Zuschauer zu erziehen, das Bewusstsein zu erhöhen und Bedenken zerstreuen, die rund um die Covid-19 Impfstoffe da sind (educate viewers, raise awareness and dispel concerns surrounding the Covid-19 vaccines)”.

Die einstündige Sondersendung mit dem Titel “Roll Up Your Sleeves (Krempelt eure Ärmel hoch)” wird am Sonntagabend auf NBC ausgestrahlt. Die Sendung wird sich laut RT in erster Linie auf die “Förderung der Covid-19-Impfstoffe” konzentrieren und die Zuschauer