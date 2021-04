McKinsey: Wie die privatwirtschaftliche Technokratie die Macht übernahm

Der pandemiebedingte Anstieg von Unternehmensberatern ist eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie.

„Die globale Beratungsfirma McKinsey & Company hat drei hochrangige Mitglieder, die auch Mitglieder der Trilateralen Kommission sind, die in der modernen Wiederauferstehung der Technokratie gemäß ihrer Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung eine führende Rolle spielt.

Die Mitglieder der Trilateralen Kommission sind:

James Manyika , Vorsitzender, McKinsey Global Institute; Senior Partner, McKinsey, San Francisco

, Vorsitzender, McKinsey Global Institute; Senior Partner, McKinsey, San Francisco Ammanuel Zegeye , Partner, McKinsey & Co, San Francisco

, Partner, McKinsey & Co, San Francisco Vivian Hunt, Geschäftsführende Partnerin, McKinsey & Company, London“ – Patrick M. Wood, „Technocracy News“

Eine der vielen Nebenwirkungen der Pandemie ist die unkontrollierte Ausbreitung von Unternehmensberatern. Riesige Regierungsprojekte – einst die Domäne von Ministern und Beamten – sind in einen anschwellenden Parallelstaat ausgelagert worden. Und während jedes Land seine eigenen einheimischen Berater hat, scheint vor allem eine Firma überall zu sein.

Am Wochenende hat Mario Draghi, Italiens nicht gewählter, technokratischer Premierminister, die Beratungsfirma McKinsey & Company engagiert. Ihre Rolle? Sie soll helfen zu entscheiden, wie Italiens 209 Milliarden Euro aus dem EU-Konjunkturprogramm am besten ausgegeben werden können. Dies ist ein außergewöhnlicher Coup. Draghi greift im Wesentlichen auf eine Beratungsfirma zurück, um den zentralen Punkt seiner innenpolitischen Agenda zu formen – die Sicherung des Aufschwungs nach der Pandemie und die Beibehaltung einer engen Leine bei der Verwendung von EU-Geldern sollen die Hauptbegründung für seine Ernennung sein.

Drüben in Frankreich, einer Nation, die für ihren starken Staat und ihre Elitekaste der öffentlichen Verwalter bekannt ist, war das Wachstum der Beratungsausgaben während der Pandemie ein größerer Schock für das System als anderswo. Und der Löwenanteil der Covid-Beratungsverträge ging an … McKinsey.

„Jeden Tag um 17 Uhr schalten sich Spitzenbeamte des französischen Gesundheitsministeriums in eines der vielen täglichen Meetings ein, die eingerichtet wurden, um die Einführung von Impfungen zu überwachen. Das Besondere an diesem Zoom-Anruf ist, dass er nicht von einem Beamten, sondern von einem Berater von McKinsey & Company geleitet wird“, heißt es in einem Exposé in Politico.

Schon vor der Pandemie, unter der Präsidentschaft von Emmanuel Macron, wurden immer mehr grundlegende Funktionen des Staates – einschließlich der Entwicklung der Wirtschafts- und Klimapolitik – an Unternehmensberater ausgelagert.

Macrons Erfahrung mit McKinsey reicht sogar bis in seine Zeit als Wirtschaftsminister von François Hollande zurück. Die Firma half bei der Entwicklung seines Gesetzes über „neue wirtschaftliche Möglichkeiten“. Der Gesetzesentwurf wurde fallen gelassen, aber es wird allgemein angenommen, dass er die Spaltung mit der Sozialistischen Partei beschleunigte und seine eigene neoliberale Plattform für die Regierung inspirierte.

In Großbritannien hat die Abhängigkeit des Staates von Unternehmensberatern so absurde Ausmaße angenommen, dass das Cabinet Office sogar Unternehmensberater um Rat gefragt hat, wie man die Abhängigkeit des Staates von Unternehmensberatern reduzieren kann. Der größte Teil der Covid-Beute ist an britische Firmen wie Deloitte und KPMG gegangen. Aber McKinsey ist die mit Abstand größte globale Beratungsfirma in den Büchern der Regierung. Die ehemalige McKinsey-Mitarbeiterin Dido Harding wurde für den Aufbau von NHS Test and Trace eingesetzt, und McKinsey war in gewissem Umfang an Covid-Tests beteiligt.

Die größte Rolle spielte McKinsey in Großbritannien bei der Gründung des Nationalen Instituts für Gesundheitsschutz – der Behörde, die das marode Public Health England ersetzen soll. McKinsey-Berater verdienten an dem Projekt 14.000 Pfund pro Tag. Zu ihren Aufgaben gehörte es, die „Vision, den Zweck und das Narrativ“ der Behörde zu definieren.

Diese Art von Sprache offenbart, dass Berater nicht nur wegen ihrer fachlichen oder technischen Expertise eingestellt werden, sondern vielmehr, um die Richtung und den Zweck neuer Regierungszweige mitzugestalten – das heißt, für eine explizit politische Rolle.

In unserer Zeit hat sich die Regierung immer weiter von der öffentlichen Rechenschaftspflicht entfernt. Ein Großteil der Macht über die tägliche Regierungsarbeit ist in supranationalen Gremien, geheimen Gerichten oder waffenstarrenden Quangos und Agenturen ausgegliedert. Ein großer Teil der Wirtschaftspolitik wurde von Politikern absichtlich an Experten, Banker und Technokraten übergeben. Aber wenn die Kontrolle über die öffentliche Politik erst einmal an Experten abgegeben wurde, ist es kein großer Sprung, diese Experten in der Privatwirtschaft zu suchen. Am Ende sind es die Technokraten des öffentlichen Sektors, die den Schwarzen Peter an die Berater des privaten Sektors in den Hinterzimmern weitergeben. Die Rechenschaftspflicht ist dann noch weiter entfernt, da die genauen Machenschaften, „wer was wann gesagt hat“, die es uns ermöglichen könnten, die Schuld für Fehlschläge zu lokalisieren, in die Geheimhaltung der Unternehmen gehüllt werden.

Und bei einem Unternehmen wie McKinsey hat es Versäumnisse gegeben – skandalöse Versäumnisse. Anfang dieses Jahres stimmte das Beratungsunternehmen zu, 600 Millionen Dollar an die US-Behörden zu zahlen, um die Vorwürfe über seine Rolle in der Opioid-Krise beizulegen. McKinsey beriet den Arzneimittelhersteller Johnson & Johnson, dass „Patienten mit hohem Missbrauchsrisiko“ eine „Verkaufsmöglichkeit“ für starke Opioide seien. Es riet Purdue Pharma auch, sich mit anderen Pharmafirmen zusammenzuschließen, um sich „gegen eine strenge Behandlung“ durch die Regulierungsbehörde Food and Drug Administration zu wehren. In der Zwischenzeit verdienten andere McKinsey-Partner Millionen mit der Beratung der gleichen FDA.

McKinsey war auch ein wichtiger Akteur im Enron-Debakel. Enron wurde nicht nur vom ehemaligen McKinsey-Berater Jeff Skilling gegründet – es zahlte McKinsey auch 10 Millionen Dollar pro Jahr für Beratung. McKinsey spielte eine zentrale Rolle bei der Umwandlung des Öl- und Gasunternehmens in das Kartenhaus der „New Economy“, das schändlicherweise zusammenbrach. In einem seiner vierteljährlichen Berichte, nur wenige Monate vor dem Zusammenbruch, schwärmte McKinsey, dass „Enron in den USA kein Öl und Gas mehr fördert, kein Stromversorgungsunternehmen mehr besitzt und nie eine große Investition in Telekommunikationsnetzwerke getätigt hat. Dennoch ist es ein führender Wertschöpfer in jeder dieser Industrien“. Was ist, wenn die Ratschläge, die den Regierungen in so wichtigen Bereichen wie der Wirtschaft und der Pandemie angeboten werden, ähnlich fragwürdig sind?

Wenn wir wollen, dass unsere Regierungen uns gegenüber rechenschaftspflichtig sind und dass die Politik von den Bedürfnissen und Anforderungen der Menschen bestimmt wird, dann müssen wir diese Auswüchse der Technokratie des Privatsektors aufhalten. Dieser Ratschlag kommt pro bono.