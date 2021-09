14,5 % der indischen Bevölkerung sind vollständig geimpft worden und jetzt plant Indien die Wiedereröffnung für den internationalen Tourismus innerhalb von 10 Tagen

Berichten zufolge plant Indien die Wiedereröffnung für den internationalen Tourismus innerhalb von 10 Tagen und wird den ersten 500.000 Reisenden kostenlose Visa ausstellen

Eine offizielle Erklärung, die die Wiederöffnung der indischen Grenzen für internationale Touristen ankündigt, könnte in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, berichten die Medien des Landes. Als Bonus wird eine halbe Million Visa kostenlos ausgestellt werden.

Zum ersten Mal seit anderthalb Jahren könnte Indien Ende dieses Monats ausländische Reisende willkommen heißen, berichtete die größte Nachrichtenagentur des Landes, Press Trust of India (PTI), am Sonntag. Eine offizielle Ankündigung wird innerhalb der nächsten 10 Tage erwartet, so PTI unter Berufung auf eine Quelle im indischen Innenministerium.

Die Behörden entscheiden noch darüber, ob sie die Einreise von Reisenden an bestimmte Bedingungen knüpfen wollen, wie z. B. den Nachweis von Impfungen, oder ob sie die Einreise aus bestimmten Ländern beschränken wollen, fügte die Quelle hinzu.

Um die Tourismusindustrie wiederzubeleben, hat die indische Regierung, die einen Rückgang der Covid-19-Fälle verzeichnet, beschlossen, kostenlose Einreisevisa auszustellen. Die kostenlosen Visa werden bis Ende März 2022 oder für die ersten 500.000 Reisenden ausgestellt, je nachdem, was früher eintritt, heißt es in dem Bericht. Die Nachricht über die kostenlosen Visa wurde von Premierminister Narendra Modi bestätigt, berichtete die Times of India am Sonntag.

Um die Wiederbelebung des Landes nach der landesweiten Abriegelung im März letzten Jahres zu unterstützen, werden die Impfungen vorrangig in Bundesstaaten durchgeführt, die bei internationalen Touristen beliebt sind, sagte Modi am Samstag. Er erwähnte insbesondere Goa als „ein starkes Markenzeichen Indiens“ und einen Staat mit unbegrenzten Möglichkeiten, der eine wichtige Rolle bei der Rückkehr von Reisenden in das von der Pandemie betroffene Land spielen sollte.

Der indische Premierminister lobte die Impfanstrengungen in Goa und erklärte, dass 100 % der in Frage kommenden Bevölkerung des Bundesstaates mindestens eine Impfdosis erhalten hätten. Solange Hotelangestellte, Taxifahrer und Ladenbesitzer geimpft sind, werden die Menschen mit einem Gefühl der Sicherheit nach Goa reisen, schlug Modi vor und nannte dies einen „wichtigen Meilenstein im Kampf gegen das Coronavirus… [der] mich mit großer Freude erfüllt.“

Indien gehört zu den Ländern, die am meisten unter Covid-19 gelitten haben, mit fast 33,5 Millionen bestätigten Fällen und fast 445.000 Todesfällen. Seit kurzem ist jedoch ein Rückgang der aktiven Infektionen zu verzeichnen. Nach dem jüngsten Bulletin des Gesundheitsministeriums vom Sonntag wurden in den letzten 24 Stunden 30.773 neue Fälle und 309 Todesfälle registriert. Die Heilungsrate in Indien liegt bei etwa 97,6 %. Mehr als 14,5 % der indischen Bevölkerung sind vollständig geimpft worden.