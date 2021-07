2013 finanzierte DARPA die Moderna Therapeutics, um eine mRNA-Therapeutik-Plattform gegen „biotechnische Bedrohungen“ zu entwickeln

Im Jahr 2013 wurde auf der Website von Moderna Therapeutics, einem Pionier der mRNA-Therapie-Technologie, bekannt gegeben, dass:

Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) hat dem Unternehmen bis zu 25 Millionen US-Dollar für die Erforschung und Entwicklung seiner mRNA-Therapeutik-Plattform zugesprochen, die einen schnellen und zuverlässigen Weg zur Herstellung von Antikörper-produzierenden Medikamenten zum Schutz vor einer Vielzahl bekannter und unbekannter neu auftretender Infektionskrankheiten und künstlicher biologischer Bedrohungen bietet (1) (siehe PDF).

Im Jahr 2013 entschied ein US-Gericht, dass die Veränderung des menschlichen Genoms durch mRNA-Injektion ein neues Genom schafft, das patentiert werden kann und im Besitz des Patentinhabers ist [2].

Im Jahr 2020 reichte Moderna Therapeutics eine Erklärung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde ein, dass „die FDA die mRNA-Technologie als Gentherapieprodukt betrachtet“ [3].

Wie das angesehene Voltaire-Netzwerk warnt [4], schockierend wie es scheinen mag, sind das Leck im Wuhan-Labor und die E-Mails von Fauci zwar aufschlussreich, aber nicht wirklich „der Beweis, dass das Wuhan-Labor am Beginn der Covid-19-Epidemie beteiligt war“.

„Stattdessen war das US-Militärlabor in Fort Detrick für die Produktion der Milzbrandsporen verantwortlich, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 an verschiedene Politiker und Medien in den Vereinigten Staaten verschickt wurden. Dieses US-Labor führt Forschungen durch, die in den Vereinigten Staaten als illegal gelten, und verfügt über mehrere Einrichtungen außerhalb der Vereinigten Staaten, wie z. B. das Richard Lugar Center for Public Health Research in Georgien. Im Sommer 2019 wurde das US-Militärlabor in Fort Detrick auf Anordnung der Centers for Disease Control and Prevention (CDC, die für die Seuchenkontrolle und -prävention zuständige US-Gesundheitsbehörde) vorübergehend geschlossen. Dann, im Dezember 2019, tauchte eine mysteriöse Atemwegsinfektion bei den Nachbarn von Fort Detrick auf… genau zur gleichen Zeit, als Covid-19 in Wuhan erschien. [Aus diesem Grund] hat die Volksrepublik China eine Medienkampagne gestartet, um Informationen über die Aktivitäten des US-Militärlabors in Fort Detrick zu erhalten.“

Die Geschichte lehrt, dass die machiavellistische imperiale Strategie der Ordnung durch Chaos auf der Schaffung eines Problems – zum Beispiel eines Krankheitserregers – basiert, das es einem Imperium ermöglicht, Ziele umzusetzen, die vor der Schaffung des Problems definiert wurden – zum Beispiel einen Impfstoff mit eingeschlossener Gentherapie anzuwenden und die Weltbevölkerung zu reduzieren. In der Zwischenzeit muss das Imperium, um die Aufmerksamkeit nach außen zu lenken und interne Konflikte zu vermeiden, einen geostrategischen Feind – z.B. China – beschuldigen und versuchen, ihn im Ausland zu konfrontieren [5].