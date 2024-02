2024: Das Jahr aus der politischen Hölle – Martin Armstrong

Der legendäre Finanz- und Geopolitik-Analyst Martin Armstrong sagt in seinem neuen Bericht „The Year from Political Hell“ für das Jahr 2024 politische Unruhen, zivile Unruhen, Krieg und einen starken wirtschaftlichen Abschwung voraus. Es ist nicht nur ein US-Wahljahr, sondern ein Wahljahr für mehr als die Hälfte der Welt. Es ist ein globales Phänomen, bei dem niemand sicher sein kann, wie es ausgeht.

Armstrong erklärt: Es geht nicht nur um die Wahlen in den Vereinigten Staaten. Das hört man in den Nachrichten. Aber wenn man sich außerhalb dieses Landes umschaut, dann hat zum Beispiel Indonesien gerade eine linke Regierung gewählt. Auch in der EU stehen Wahlen an. Am 2. Mai finden in Großbritannien alle Kommunalwahlen statt. Am 7. Mai wird in Russland gewählt. Im Jahr 2024 werden 60% der Weltbevölkerung an die Urnen gehen, um eine neue Regierung zu wählen. Genauso gut könnte man sie in einen Becher werfen, kräftig schütteln und sehen, was dabei herauskommt. Ich meine, es ist alles da.

Es wird weitere Massentötungen an der Kriegsfront geben, und man sollte nicht überrascht sein, wenn es nuklear wird. Armstrong prophezeit: Es wird Atomwaffen geben. Die Neokonservativen erzählen den Leuten auf dem Capitol Hill immer wieder, dass Russland niemals eine Atombombe einsetzen würde, weil sie wüssten, dass wir es auch tun würden. Das ist Unsinn! Wenn man kurz davor ist, jemanden zu erobern, und das ist alles, was sie noch haben, dann drücken sie den Knopf… . . Diese Leute wollen nur Krieg. Es ist ihnen egal. Es ist ihnen wirklich egal. Die Wirtschaft ist ihnen egal. Sie kümmern sich um nichts.

Armstrong sagt, dass der kommende Krieg die Wirtschaft „2024 zum Absturz bringen wird“, weil die Menschen Angst bekommen, weniger ausgeben und mehr sparen. Armstrong sagt: „Was wir sehen, ist ein Rückgang der Ausgaben aufgrund von Unsicherheit. Das ist es, was die Neokonservativen schaffen, und sie wollen niemandem zuhören, es geht nur um ihre Agenda, und es ist ihnen egal, was mit dem Land passiert. Wir erwarten eine Schrumpfung von 12 bis 18 Prozent. Das BIP wird nicht wachsen, aber die Inflation wird weiter steigen“.

Armstrong sagt auch, dass wir eine „Rebellion der Staatsschulden“ erwarten, da die Menschen weltweit das Vertrauen in die Regierungen verlieren. Diese Rebellion der Staatsschulden wird laut Armstrong auch US-Staatsanleihen betreffen. Das bedeutet, dass die Zinsen weiter nach oben und nicht nach unten tendieren werden.

In Bezug auf die Volatilität an den Märkten prognostiziert Armstrong: „Erwarten Sie, dass die Volatilität um den Juli herum beginnt, und es könnte auch einige False Flags geben“.

Armstrong fährt fort, dass es immer noch so aussieht, als könnte Trump „2024 einen Erdrutschsieg erringen“, aber erwarten Sie, dass der tiefe Staat alle schmutzigen Tricks anwenden wird, um ihn aus dem Amt zu drängen. Armstrong warnt: „Wenn Trump wieder an die Macht kommt, sind sie alle gefeuert. … . . Sie wissen, dass sie ihre Macht verlieren. Anstatt sich zu reformieren und das Richtige zu tun, greifen sie hart durch und glauben, dass sie ihre Macht behalten können, indem sie uns noch mehr unter Druck setzen. Es tut mir leid, aber so entstehen Revolutionen“.

Abschließend sagt Armstrong: „Für den Deep State läuft so ziemlich alles schief. Das Vertrauen in die Regierung ist überall zusammengebrochen.“

Das ist es, was die Deep State Dems, RINOs und Neocons so gefährlich macht.

Übrigens sagt Armstrong, dass er physisches Gold kaufen würde, um es als Kerninvestment zu halten.

Es gibt noch viel mehr in diesem 1 Stunde und 4 Minuten langen Interview.