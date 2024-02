Kriegsvorbereitungen in Rumänien: Gesundheitsministerium bereitet Krankenhäuser vor

Das Gesundheitsministerium will das Gesetz ändern, damit Krankenhäuser, die der MFH unterstehen, Zivilisten den Zugang zur Behandlung verweigern können. Der Grund dafür ist die Notwendigkeit, Krankenhausbetten und ATIs für die Behandlung von Verletzten zu reservieren, die aus den zahlreichen NATO-Militäroperationen in unserem Land resultieren. Gleichzeitig wird das Ministerium eine operative medizinische Hilfe einrichten, deren Ziel es ist, das Leben von Militärangehörigen zu retten, wenn der Kriegszustand ausgerufen wird.

Da das medizinische System nur in Friedenszeiten einsatzbereit und funktionsfähig ist, hat das Gesundheitsministerium beschlossen, es für den Kriegsfall einsatzbereit zu machen.

Das Gesetz Nr. 95/2006 legt daher die Grundsätze für das Funktionieren des Gesundheitssystems in Friedenszeiten sowie die Art und Weise und die Modalitäten für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen in Friedenszeiten, im Katastrophenfall oder bei einer Bedrohung des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung fest. Das militärische Sanitätswesen ist vollständig in das nationale Gesundheitssystem integriert, das weitgehend durch den Ordnungsrahmen des Krankenversicherungssystems bestimmt wird. Das Gesundheitsministerium erklärte, dass dies Auswirkungen auf die Schaffung operativer medizinischer Kapazitäten habe, da die Verwaltung, die Kompetenzen des medizinischen Personals, die Validierung und Akkreditierung medizinischer Behandlungseinrichtungen, die Organisation und die Finanzierung eingeschränkt seien.

„Um der aktuellen Situation gerecht zu werden, die durch eine Vielzahl von Militäroperationen auf dem nationalen Territorium gekennzeichnet ist, an denen eine große Anzahl von Militärangehörigen sowohl aus Rumänien als auch aus anderen NATO-Ländern teilnimmt, und um Situationen von Krankheiten und Unfällen mit mehreren Opfern zu bewältigen, die während der Ausübung des Dienstes verursacht werden, ist es notwendig, dass auf Anordnung der Leiter der Ministerien dass auf Anordnung der Leiter der Ministerien und Einrichtungen des nationalen Verteidigungssystems, der öffentlichen Ordnung und der nationalen Sicherheit die Möglichkeit besteht, für einen begrenzten Zeitraum und je nach Umfang der militärischen Einsätze Betten in den dafür vorgesehenen untergeordneten Gesundheitseinheiten zuzuweisen“, heißt es in der Begründung des Entwurfs der Notverordnung des Gesundheitsministeriums.

Ausschließlich Militärmedizin

Das Fehlen gesetzlicher Regelungen für den Bereich der einsatzmedizinischen Versorgung würde nach Ansicht des Ministeriums eine große Schwachstelle für eine ausreichende medizinische Unterstützung bei größeren Einsätzen oder für die Erfüllung von NATO-Verpflichtungen darstellen.

Vor diesem Hintergrund führt der Gesetzentwurf eine neue Art der medizinischen Unterstützung ein, die sogenannte operative Unterstützung, die durch die medizinischen Schutzdienste der Streitkräfte, die medizinischen Beurteilungs-, Behandlungs- und Evakuierungsdienste sowie die medizinische Unterstützung durch Bluttransfusionen, die durch das militärische medizinische Personal und das militärische medizinische Hilfspersonal des Verteidigungsministeriums geleistet wird, repräsentiert wird. Die Ziele der operativen sanitätsdienstlichen Unterstützung sind die Erhaltung der Gesundheit, der Schutz und die Rettung des Lebens des eigenen militärischen Personals sowie der teilnehmenden Streitkräfte der Partnerländer, die an militärischen Aktionen auf dem nationalen Territorium und außerhalb des nationalen Territoriums teilnehmen, während der Durchführung von nationalen/multinationalen Friedensmissionen, Operationen und Übungen, im Falle eines bewaffneten Angriffs, der Verhängung eines Belagerungszustandes und der Erklärung des Kriegszustandes.

Strategisch-medizinische Evakuierung

Die operationelle medizinische Unterstützung durch militärmedizinisches Personal und militärmedizinisches Hilfspersonal des Verteidigungsministeriums zielt darauf ab, die bestmögliche medizinische Versorgung unter den spezifischen Bedingungen des Einsatzumfelds zu gewährleisten, das durch das Risiko ständiger feindlicher Handlungen, unzureichende medizinische Ressourcen und begrenzten Zugang zu Diagnose- und Behandlungsmitteln gekennzeichnet ist. Sie umfasst eine taktische Ebene, die durch Triage, Erste Hilfe und Evakuierungsmaßnahmen gekennzeichnet ist und lebensrettende Maßnahmen im taktischen Bereich, Wiederbelebungsmaßnahmen und Traumabewältigungsverfahren, die Vorbereitung des Verletzten auf die Evakuierung und die eigentliche medizinische Evakuierung umfasst, eine operative Ebene, die durch die Verstärkung von Traumabewältigungsmaßnahmen gekennzeichnet ist, und eine strategische Ebene, die durch komplexe und umfassende medizinische Versorgungsleistungen durch stationäre medizinische Behandlungseinrichtungen gekennzeichnet ist.