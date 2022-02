21-jähriger Medizinstudent, der durch Pfizer-Impfstoff schwer geschädigt wurde, wartet immer noch auf Antwort vom staatlichen Entschädigungsprogramm

childrenshealthdefense.org: Eine Familie, deren 21-jähriger Sohn eine lebensbedrohliche Reaktion auf den Impfstoff COVID von Pfizer entwickelte, wartet seit sechs Monaten darauf, zu erfahren, ob das Countermeasures Injury Compensation Program der US-Regierung die Arztrechnungen ihres Sohnes übernehmen wird, aber es gab bisher keine Antwort von dem Programm.

Das CICP-Programm, das der Bundesbehörde Health Resources and Services Administration untersteht, bietet Entschädigung für schwere Verletzungen oder Todesfälle, die durch bestimmte Medikamente, Medizinprodukte und Impfstoffe, einschließlich COVID-Impfstoffe, verursacht wurden.

Die Familie von Kartik Bhakta reichte im August 2021 einen Antrag im Namen ihres Sohnes ein. Bislang wurde die Klage ignoriert.

Bhakta, ein Medizinstudent im zweiten Jahr, der von seinem Vater als „Genie“ bezeichnet wird, wurde nach seiner ersten Impfung von Pfizer schwer verletzt. Den Krankenhausunterlagen zufolge litt Bhakta an einer extrem seltenen, lebensbedrohlichen Nebenwirkung des Impfstoffs.

Innerhalb von zwei Stunden nach seiner ersten Dosis traten bei Bhakta Übelkeit und Erbrechen auf. Danach entwickelte er Rückenschmerzen, einen schweren Ausschlag, Tinnitus, Augenprobleme, Nierenversagen, Taubheit und Neuropathie. Er verbrachte drei Monate im Krankenhaus.

Am Tag vor der Impfung war Bhakta gesund und hatte keine gesundheitlichen Probleme, so sein Vater. Die Ärzte sagten, die Neuropathie könne durch die Steroide verursacht werden, die ihm zur Behandlung verabreicht wurden, aber sie führen die anderen Erkrankungen auf den Impfstoff zurück.

„Wir brauchen irgendeine Art von Hilfe und Anleitung von irgendwoher, damit er medizinische Hilfe oder was auch immer er braucht, bekommen kann“, sagte Bhaktas Vater.

Neben einem langen Krankenhausaufenthalt musste Bhakta zahlreiche Operationen über sich ergehen lassen, kann nicht mehr ohne Gehhilfe laufen und musste seine Schulausbildung auf Eis legen.

Seine Familie zog 2021 nach Texas, um näher an der medizinischen Versorgung ihres Sohnes zu sein, da die Versicherung der Schule seit August nicht mehr für Bhaktas Arztrechnungen aufkommt.

Die Familie hat keinen Versicherungsschutz für die zusätzlichen Augenoperationen, die ihr Sohn benötigt, und kann aufgrund seiner Arzttermine und Pflegebedürftigkeit nicht arbeiten.

Stattdessen verlassen sie sich auf den CICP der Regierung, um ihn für seine Verletzungen zu entschädigen.

Die Versäumnisse des CICP bei der Entschädigung von Impfgeschädigten

Die Familie Bhakta reichte im August einen Antrag beim CICP ein und erhielt eine E-Mail, dass sich ein Mitarbeiter um die Angelegenheit kümmern würde, doch sie erhielt nie eine Antwort.

In den folgenden Monaten setzten sich die Familienmitglieder mehrfach telefonisch und per E-Mail mit dem CICP in Verbindung. Sie versuchten erfolglos, Unterstützung vom Büro des US-Abgeordneten Filemon Vela (D-Texas) zu erhalten.

Auf die Frage, was die Familie tun würde, wenn ihr die Unterstützung verweigert würde, antwortete Bhaktas Vater: „Ich weiß es nicht. Warum zwingt uns die Regierung dann, einen Impfstoff zu nehmen, wenn sie keine Verantwortung übernimmt?“

Seit dem Start des CICP im Jahr 2010 wurden 7.033 Anträge gestellt, aber nur 29 Anträge wurden entschädigt.

Beim CICP sind etwa 300 Klagen wegen Verletzungen oder Todesfällen aufgrund von COVID-Impfstoffen anhängig. Bis zum 1. Februar hatte der CICP nur einen einzigen Antrag genehmigt, der jedoch noch nicht ausgezahlt wurde.

Um vom CICP für eine COVID-Impfstoffverletzung entschädigt zu werden, muss auf der Grundlage „zwingender, zuverlässiger, gültiger, medizinischer und wissenschaftlicher Beweise“ nachgewiesen werden, dass die Verletzung oder der Tod direkt durch den Impfstoff verursacht wurde.

Der CICP bietet nur eine Entschädigung für medizinische Auslagen, Lohnausfall oder Todesfallgeld. Schmerzensgeld oder Anwaltskosten werden nicht gezahlt. Der Anspruch muss innerhalb eines Jahres nach der Verletzung geltend gemacht werden.

Laut Sean Greenwood, einem Anwalt für Impfstoffverletzungen in Texas, kann die Familie, selbst wenn ihr Antrag genehmigt wird, „viele, viele Jahre“ auf eine Entschädigung warten.

Sobald die Regierung den Impfstoff für Kinder unter 5 Jahren und schwangere Frauen genehmigt hat, werden die Entschädigungsanträge an das National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP) weitergeleitet, so Greenwood. Das NVICP ermöglicht eine Entschädigung von bis zu 250.000 Dollar für Schmerzen und Leiden.

Die beste Möglichkeit für Menschen, die nach Impfschäden durch COVID suchen, besteht darin, innerhalb eines Jahres nach Erhalt des Impfstoffs einen CICP-Antrag zu stellen – und zu hoffen, dass COVID-Impfstoffe in das NVICP aufgenommen werden, so Greenwood weiter.

„Das Beste, was man tun kann, um seine Rechte zu wahren, ist, eine Klage beim CICP einzureichen“, sagte Greenwood. „Ich habe einfach kein großes Vertrauen, dass diese Leute ein gutes Ergebnis erzielen werden“.

Es ist nicht bekannt, ob CICP-Antragsteller auch im NVICP einen Antrag stellen können, wenn der COVID-Impfstoff in das Programm aufgenommen wird.

Länder wie Japan und Frankreich haben bereits COVID-Impfstoffe in ihre entsprechenden Gerichte aufgenommen, und die Geschädigten erhalten laut Greenwood „ziemlich schnell“ eine Entschädigung.

Italien plant, 150 Millionen Euro (169,91 Millionen Dollar) für die Entschädigung von Personen bereitzustellen, die durch COVID-Impfstoffe geschädigt wurden, wie aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf eines Dekrets hervorgeht. Etwa 50 Millionen Euro im Jahr 2022 und weitere 100 Millionen Euro im Jahr 2023 werden für diejenigen reserviert, die durch die von der italienischen Gesundheitsbehörde empfohlenen COVID-Impfstoffe dauerhaft behindert sind.