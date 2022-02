3 Gründe, warum Amerika für die Geschehnisse in der Ukraine verantwortlich ist

Die Ukraine ist kein Hort der Freiheit und Demokratie. In den letzten Wochen wurden Oppositionsführer verhaftet und drei Fernsehsender geschlossen. Im Jahr 2014, als die Ukraine noch eine Demokratie war, führten die Vereinigten Staaten einen Staatsstreich in dem Land durch und stürzten die ukrainische Regierung.

Unter Präsident Obama wurde eine Marionette als Vertreter des Westens eingesetzt.

Zweitens: Die Minsker Vereinbarungen werden nicht eingehalten. Gemäß Minsk II gehören Donezk und Luhansk nach wie vor zur Ukraine, aber die selbsternannten Republiken erhalten einen Sonderstatus in der Ukraine. Das Land hat diese Vereinbarung jedoch nie umgesetzt. Die US-Regierung wies die Regierung in Kiew an, Minsk II zu ignorieren.

Drittens drängte die CIA die NATO, die Ukraine als Mitglied aufzunehmen. Auch die US-Spionagebehörde drängte Georgien dazu, Russland herauszufordern, wie aus von WikiLeaks veröffentlichten Dokumenten hervorgeht.

Es scheint also sehr wahrscheinlich, dass die amerikanische Beteiligung uns dorthin gebracht hat, wo wir heute stehen, sagt der Enthüllungsjournalist Ben Swann im folgenden Video.

– powered by sovren.media