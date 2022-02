Impfstoffwissenschaftler: Pandemie-Lektionen gelernt: Omikron gegen Bill Gates

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 18. Februar wurde Bill Gates gebeten, den Stand der Pandemiebekämpfung zu beurteilen. Er antwortete: „Leider ist das Virus selbst, insbesondere die Variante namens Omicron, eine Art Impfstoff. Das heißt, es erzeugt sowohl eine B-Zellen- als auch eine T-Zellen-Immunität“.

Vielleicht hat Herr Gates meinen Meinungsartikel vom 5. Januar gelesen, „Omicron May Help End the Pandemic This Winter“? Ich bin froh, dass er mit mir darin übereinstimmt, dass Omikron ein wirksamer Impfstoff ist, der dazu beiträgt, die Pandemie zu beenden.

Als erfahrener Impfstoffwissenschaftler, der 2003 ein Impfstoffprojekt gegen das ursprüngliche SARS leitete, war ich recht zuversichtlich, dass Omikron angesichts seiner Eigenschaften nach seinem Auftauchen Ende letzten Jahres die Pandemie anführen würde. Aber zu wissen, dass der berühmteste Influencer der Welt die Sache genauso sieht, ist sehr befriedigend.

Aber warum hat Mr. Gates „leider“ gesagt?

Ich muss zugeben, dass ich meinen Artikel mit gemischten Gefühlen geschrieben habe. Einerseits war ich erfreut, weil ich wusste, dass Omikron nach zwei langen Jahren einen Ausweg aus der Pandemie bieten könnte. Andererseits war die Pandemie immer noch relativ virulent, und viele Menschen könnten sterben, während sie über die Welt hinwegfegt.

Vielleicht war Herr Gates, dessen Stiftung die Entwicklung und Verteilung von COVID-19-Impfstoffen auf der ganzen Welt finanzierte, traurig über die Todesfälle, die es gab?

Es sieht nicht so aus, denn er fuhr fort: „[Omikron] hat die Weltbevölkerung besser erreicht als wir mit unseren Impfstoffen. … Das bedeutet, dass das Risiko einer schweren Erkrankung – die vor allem mit älteren Menschen, Fettleibigkeit oder Diabetes in Verbindung gebracht wird – durch die Infektion drastisch gesunken ist.“

Da eine Verringerung des Risikos gut für die Menschheit und etwas Erstrebenswertes ist, was gibt es da zu bedauern? War Gates traurig, weil Omikron die Impfstoffe bei der Erzeugung einer schützenden Immunität übertraf und damit die Ausbreitung von COVID verhinderte – was bedeutet, dass keine weiteren COVID-Impfstoffe mehr benötigt werden?

Wenn Impfstoffe eine sterilisierende Immunität erzeugen, ist das großartig. Wenn nicht, und stattdessen natürlich vorkommendes Omikron der Pandemie ein Ende setzt, ebenfalls großartig.

Es geht nicht um einen Wettbewerb, sondern darum, was die Aufgabe erfüllt – es sei denn, Sie schätzen den Erfolg von Impfstoffen höher ein als die Beendigung der Pandemie.

Impfstoffe, Impfstoffe, und noch mehr Impfstoffe

Das sollte mich allerdings nicht überraschen, denn ich höre seit zwei Jahren immer wieder dasselbe Lied.

Impfstoff-Syringes

Fast von Beginn der Pandemie an wurde uns gesagt, dass der einzige Ausweg die Impfung sei. Impfstoffe wurden schnell entwickelt, und ihre Verwendung im Notfall wurde forciert. Es gab Impfkampagnen und Kliniken, und schon bald gehörten Auffrischungsimpfungen zur Tagesordnung. Dann wurden Impfungen vorgeschrieben, selbst für Menschen, die eine natürliche Immunität erworben hatten, und schließlich wurden auch Kinder geimpft.

In der Zwischenzeit wurden alle negativen Informationen über Impfstoffe, einschließlich der Sicherheit von Impfstoffen, unterdrückt.

Jetzt blickt Gates auf die nächste Pandemie und eine noch schnellere Impfstoffentwicklung und -einführung voraus: „Beim nächsten Mal sollten wir versuchen, statt zwei Jahren eher sechs Monate zu veranschlagen. … Dieses Mal haben wir viel länger gebraucht, als es nötig gewesen wäre“, sagte er auf der Münchner Konferenz.

Die ganze Zeit ging es nur um Impfstoffe und weniger um die Krankheit. Als ehemaliger Impfstoffwissenschaftler sollte ich froh sein, dass Impfstoffe in den Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit gerückt sind. Aber ich bin es nicht, denn mir ist klar, dass Impfstoffe nicht das Ziel sind – sie sind lediglich das Mittel, um der Menschheit zu helfen, die Pandemie zu überwinden.

Das Mittel sollte niemals zum Ziel werden

Als sich herausstellte, dass COVID durch Impfungen nicht besiegt werden konnte und stattdessen von Omikron besiegt wurde, fand Herr Gates das traurig. Die Menschen haben eine große Chance verpasst, zu zeigen, dass sie die wahren Herren der Welt sind.

Menschliche Kämpfe gegen die Natur

Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Überlebens unter rauen, natürlichen Bedingungen. Einige entdeckten in ihrem Bemühen um das Überleben, wie sie in Frieden und Harmonie mit der Natur leben konnten, während andere, die kämpften und siegten, sich als Sieger über die Natur betrachteten. Mao Zedong sagte bekanntlich: „Es ist so lohnend (mit unendlicher Freude), gegen den Himmel, gegen die Erde und gegen die Menschen zu kämpfen.

Mao und seine Genossen waren der Meinung, dass der Mensch bei Naturkatastrophen durch Klugheit und Beharrlichkeit gewinnen muss, und zwar entscheidend. Es wäre kein vollständiger Sieg, wenn die Menschen Hilfe von der Natur bekämen, was stattdessen Schande über alle Beteiligten bringen würde.

Als ich im kommunistischen China aufwuchs, glaubte ich, dass die Wissenschaft und der technologische Fortschritt, geleitet von Maos Lehren, Lösungen für alle Probleme der Menschheit bieten könnten.

Von klein auf vergötterte ich Wissenschaftler, und so lernte ich sehr fleißig und erreichte bei den hart umkämpften Nationalen College-Aufnahmeprüfungen den dritten Platz in meiner Provinz unter etwa 100 000 Abiturienten. 1983 wurde ich dann an der Fudan-Universität an der Fakultät für Genetik und Gentechnik angenommen, die der Genetiker Dr. C.C. Tan, ein Protegé des Nobelpreisträgers Thomas Morgan, der die Rolle der Chromosomen bei der Vererbung entdeckt hatte, gerade erst gegründet hatte.

Als junger Mann, der einer kommunistischen Gehirnwäsche unterzogen wurde, träumte ich davon, mit Hilfe von Genmanipulationen alle Probleme der Welt, wie Krankheiten, Nahrungsmittelknappheit, Umweltkatastrophen usw., zu lösen. Ich dachte, da die Natur den Menschen so viele Probleme bereitet, sei es an Genetikern wie mir, die Natur zu verändern, indem ich die Gene aller Lebewesen so verändere, dass sie genau so sind, wie wir Menschen sie haben wollen.

Nennen Sie es Arroganz, Naivität oder Dummheit, aber das war es, was ich glaubte, wie Millionen anderer junger Menschen im kommunistischen China zu jener Zeit.

Engineered Babies

Als der chinesische Wissenschaftler He Jiankui im November 2018 bekannt gab, dass er die weltweit ersten gentechnisch veränderten Babys Lulu und Nana geschaffen hatte, wurde mir klar, dass dieser verrückte Wissenschaftler ich hätte sein können, wenn ich in China geblieben wäre. Jetzt sind Lulu und Nana 5 Jahre alt und haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie mit dem Wissen zurechtkommen werden, dass sie manipuliert wurden.

Der Kommunismus in Verbindung mit fortschrittlicher Technologie hat Menschentypen hervorgebracht, die es auf der Erde noch nie gegeben hat. Neben uns normalen Menschen, die es schon seit Tausenden von Jahren gibt, gibt es jetzt Menschen wie He Jiankui mit seinen gottähnlichen Kräften, Menschen zu manipulieren, und es gibt die manipulierten Menschen wie Lulu und Nana.

Das Chaos wird die neue Norm sein, wenn Dinge wie die Gentechnik oder die Kerntechnologie nicht streng geregelt werden.

Gain-of-Function-Forschung

Im Jahr 2014 gab es in den Vereinigten Staaten eine Debatte über Laborforschung, die die Virulenz, die Ausbreitungsfähigkeit oder das Wirtsspektrum gefährlicher Krankheitserreger erhöht – die so genannte Gain-of-Function-Forschung (GOF). Auslöser der Debatte war die Schaffung eines chimären Coronavirus, das ein Fledermaus-Coronavirus mit der zusätzlichen Funktion ausstattete, Menschen zu infizieren (klingt vertraut, ist aber etwas anderes als SARS-CoV-2, wie wir es kennen). Viele Wissenschaftler argumentierten, dass die GOF-Forschung zu riskant sei. Daraufhin wurde sie im Oktober 2014 in den Vereinigten Staaten verboten.

In anderen Ländern, insbesondere in China, wurde die Forschung jedoch fortgesetzt. Wenn man Babys manipulieren kann, kann man auch Viren manipulieren.

Hatte die GOF-Forschung etwas mit der Entstehung von SARS-CoV-2 zu tun, das weltweit 5 Millionen Menschenleben forderte? Darauf haben wir noch keine eindeutige Antwort. Sollte dies der Fall sein, so könnte dies ein neuer Höhepunkt wissenschaftlicher Leistung sein. Ich bin sicher, dass Herr Gates wieder traurig wäre, wenn sich dies trotz der wissenschaftlichen Errungenschaft bewahrheiten würde.

Wissenschaftliche Forschung muss von den höchsten moralischen Grundsätzen geleitet werden, und zwar mit ausreichender Sorgfalt, um vom Menschen verursachte Katastrophen zu vermeiden, wie z. B. in der Atomtechnologie oder der Gentechnik.

Mensch und Natur als ein Körper

Da ich in Kanada lebte, frei von jeglichem staatlichen Druck, konnte ich über meine persönliche Weltanschauung nachdenken und sie nach meinem eigenen Gewissen ändern. Erst als ich nach Kanada kam, fand ich meine Wurzeln in der traditionellen chinesischen Kultur. Die Idee, dass Mensch und Natur ein harmonischer Körper sind, wie die alten Chinesen glaubten, macht mehr Sinn als die kämpferische Mentalität, die mir das kommunistische System beigebracht hat. Ich habe gelernt, die Natur zu schätzen und alles zu akzeptieren, was sie für mich bereithält.

Wenn Infektionskrankheiten ausbrechen, sollten wir Wege finden, mit ihnen umzugehen, so wie es die Menschen seit Tausenden von Jahren getan haben. Heute verfügen wir über fortschrittliche Technologien, um die Situation besser zu meistern, sowie über Impfstoffe und Therapeutika. Aber wir sollten auch Meditation und andere ganzheitliche Ansätze ausprobieren, um unser Immunsystem zu stärken und Harmonie mit unserer Umgebung zu finden.

Es scheint, dass Herr Gates und viele andere seinesgleichen noch keinen Frieden mit der Natur gefunden haben. Mit Hilfe ihres Geldes und ihrer Macht wollen sie einen vollständigen Sieg im Krieg gegen die Natur erringen.

Mein Rat an Herrn Gates ist, dass die Menschen mit der Natur zusammenarbeiten und in Harmonie mit ihr leben sollten. Fangen Sie keine Kämpfe mit der Natur an. Wir mögen hier und da einen Kampf gewinnen, aber in einem Krieg gegen die Natur werden wir niemals gewinnen. Omikron hat entscheidend dazu beigetragen, die Bemühungen der Menschen zur Beendigung der Pandemie zu unterstützen, also seien Sie dankbar, danken Sie Mutter Natur für das Geschenk und gehen Sie fröhlich weiter.