Russland, Atomkrieg, Cyberangriffen und drohender Finanzkollaps

Original vom Health Ranger:

1/23. Wir sind alle in dringender Gefahr aufgrund der geplanten Eskalation des Konflikts mit Russland. Wie ich schon dutzende Male in meinen Situation Update Podcasts auf Brighteon.com gewarnt habe, besteht der ständige Plan von Biden / Obama darin, Russland in eine Position zu manövrieren, in der Putin beschließen würde, die Vereinigten Staaten nuklear anzugreifen, oder in der eine Atombombe unter falscher Flagge Russland in die Schuhe geschoben werden könnte. Dies würde Obamas lang ersehnte Zerstörung Amerikas herbeiführen, und alle Überlebenden würden einem diktatorischen, autoritären Kriegsregime unterworfen werden, das die Bill of Rights (und 2A) unter „Notstands“-Befugnissen außer Kraft setzen würde.

2/23. In diesem Mega-Thread behandelt: 1) Rasche Eskalation vom Finanzkrieg zum Cyber-Krieg zum NUKLEAREN Krieg. 2) Die Möglichkeit, dass Obama / Biden FALSCHFLAGEN gegen die USA schalten, um Russland die Schuld zu geben und gleichzeitig die Dezimierung Amerikas zu erreichen. 3) Finanzielle Auswirkungen, Banküberfälle und Finanzkollaps. 4) Die Auswirkungen auf die globale Nahrungsmittelversorgung werden immer ernster, mit erwarteten Hungersnöten und Nahrungsmittelunruhen auf globaler Ebene, da sich die Knappheit verschärft.

3/23. Die finanzielle Bestrafung Russlands (siehe unten) VERSTÄRKT den gesamten Konflikt bis zu einem Punkt, an dem Russland nun Berichten zufolge seine nuklearen Abschreckungskräfte in Alarmbereitschaft versetzt hat. Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um eine Art „DEFCON“-Bereitschaft handelt, ähnlich dem, was die USA in Vorbereitung auf einen tatsächlichen Atomkrieg tun könnten. Darüber hinaus führt Russland aktiv Cyberangriffe gegen die ukrainische Regierung und Finanzinstitute durch. Russlands mobile Atomwaffen (Topol-M ICBMs) wurden bei der Mobilisierung im Westen Russlands gesehen.

4/23. Amerikas Finanzinfrastruktur ist extrem anfällig für Cyberangriffe. Das Stromnetz ist sogar noch anfälliger. Es scheint nun offensichtlich, dass eines der beiden Szenarien eintreten wird: 1) Putin rächt sich an Amerikas Stromnetz und Finanzinstitutionen mit Cyberangriffen, oder 2) Joe Bidens Deep-State-Agenten greifen Amerikas Infrastruktur an und geben Putin die Schuld, während Amerika in die Dunkelheit gestürzt wird. Dies ist seit langem das Ziel der Obama-Regierung, Amerika in die Knie zu zwingen und Russland in einen globalen Konflikt zu verwickeln.

5/23. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die USA seit langem eine Haltung einnehmen, die besagt, dass sie sich bei einem Cyberangriff das Recht vorbehalten, mit KINETISCHEN Vergeltungsmaßnahmen wie Raketen, Bomben usw. zu reagieren. Die WashPost (Sprachrohr der CIA) berichtete am 9. Juli 2021 ebenfalls, dass die USA nun eine Haltung eingenommen haben, die besagt, dass sie auf KYBER-Angriffe mit NUKLEAREN Waffen reagieren werden. Das beschreibt einen Weg der extremen Eskalation bis hin zum globalen Atomkrieg: Russland greift die Ukraine an -> Amerika trifft Russland mit Bankensanktionen -> Russland entfesselt Cyber-Angriffe als Vergeltung -> Amerika startet Atomwaffen -> Russland antwortet mit der Bombardierung amerikanischer Städte.

6/23. Wir stehen also möglicherweise unmittelbar vor einem globalen Atomkrieg. Erschwerend kommt hinzu, dass Putin durch den Expansionsdrang der NATO über die Ukraine in die Enge getrieben wurde und nun die SWIFT-Sanktionen gegen russische Banken verhängt hat, die Russlands Währungsstabilität und Exportmöglichkeiten stark beeinträchtigen. Russland bereitet sich bereits auf einen „totalen Krieg“ gegen die westlichen Streitkräfte, einschließlich der USA, vor. Russlands Atomwaffen, Atom-U-Boote und Hyperschallraketen haben eine verheerende nukleare Nutzlast, einige davon bis zu 200 Megatonnen, was viele Tausend Mal mehr ist als Hiroshima (nur 15 Kilotonnen).

7/23. Wir wissen auch seit Jahren, dass das Clinton-Regime geplant hatte, eine US-Stadt mit Atomwaffen zu bombardieren und Russland die Schuld zu geben, um Amerika in einen Krieg mit Russland zu stürzen, nachdem Hillary das Weiße Haus im geplanten Wahldiebstahl 2016 gestohlen hatte. Dieser Diebstahl wurde vereitelt und Trump trat sein Amt an, wodurch sich der Krieg der Globalisten gegen Russland um vier Jahre verzögerte (ist Ihnen aufgefallen, dass Putin in Bezug auf die Ukraine nicht aktiv wurde, als Trump im Oval Office saß?). Jetzt befinden wir uns in einer Situation, in der unsere eigene korrupte, kriminelle Regierung genauso gefährlich sein könnte wie Putin, da JEDE PARTEI eine Stadt in den USA aus verschiedenen Gründen atomar angreifen könnte.

8/23. Die COVID-Pandemie und der Trucker-Konvoi haben der ganzen Welt bewiesen, dass die gefährlichste Instanz auf der Welt IHRE EIGENE REGIERUNG ist, da es Regierungen sind, die globale Entvölkerungspläne zur Ausrottung der Menschheit durch biologische Waffen, die fälschlicherweise als „Impfstoffe“ bezeichnet werden, durchführen. Putins Angriffe auf die Ukraine werden von den Angriffen der Globalisten auf die Menschheit durch den Impfstoff-Holocaust in den Schatten gestellt.

9/23. Ich gebe jetzt einen dringenden roten Alarm an alle heraus, um sich auf die sehr reale Möglichkeit einer nuklearen Detonation in den Vereinigten Staaten vorzubereiten, gefolgt von einem Angriff auf Banken, das Stromnetz und die Telekommunikationsinfrastruktur durch Cyber-Kriegsführung. Stellen Sie sich darauf ein, dass das gesamte Stromnetz, die meisten Finanzinstitutionen und die Kommunikationsinfrastruktur lahmgelegt werden. Planen Sie ein, dass Kryptowährungen nicht mehr funktionieren und alle kommerziellen Transaktionen eingestellt werden. Das bedeutet: KEINE NAHRUNGSMITTEL, kein Treibstoff, keine Gehaltsschecks, keine funktionierenden Geldautomaten, nichts. Ein totales Kollaps-Szenario, möglicherweise einschließlich eines Währungszusammenbruchs.

10/23. KRIEGE DER BANKER: Der gestern von den westlichen Ländern angekündigte Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Finanzsystem ist das wirtschaftliche Äquivalent des Ölembargos gegen Japan im Zweiten Weltkrieg. Das zwang Japan, als letzten Überlebensmechanismus zuzuschlagen, was zur Bombardierung von Pearl Harbor führte, die von der US-Führung zugelassen wurde, um die öffentliche Unterstützung für Amerikas Krieg im Pazifik aufzupeitschen. 9/11 wurde auch zugelassen, um den Überwachungsstaat einzuführen und die Befugnisse des Patriot Act auszuweiten, um das amerikanische Volk (und später auch Trump) zu bespitzeln.

11/23 Verstehen Sie auch, dass Biden KEINE Sanktionen gegen Russlands Energiesektor verhängt hat, aber Biden hat US-Pipelines gestoppt und effektiv alle Arten von Sanktionen gegen den US-Energiesektor verhängt. Mit anderen Worten: Biden hat Wirtschaftssanktionen gegen Amerika verhängt, aber nicht gegen den russischen Energiesektor. Das zeigt, gegen wen sich Biden (Obama) eigentlich richtet: Es ist Amerika, nicht Russland. Und da die Ölpreise weltweit steigen, profitiert RUSSLAND von all den zusätzlichen Einnahmen. Bidens Politik finanziert tatsächlich Russlands Krieg!

12.23. Denken Sie daran: Was immer die SWIFT-Banker mit Russland und Putin machen, können sie auch mit Ihnen machen! Die Sperrung der russischen Banken durch SWIFT ist die gleiche Art von De-Banking oder De-Platforming, die von Globalisten geführte Unternehmen wie PayPal, YouTube, Google, Facebook usw. gegen Wahrheitsverkünder auf der ganzen Welt durchgeführt haben. Jetzt haben die Globalisten das SWIFT-System zu einer Waffe gemacht, was bedeutet, dass alle Nationen, die das beobachten, plötzlich herausfinden, dass sie auch abgeschnitten werden könnten, wenn sie sich den Globalisten nicht unterwerfen.

13/23. Durch die Aktionen der Banker in Kanada und jetzt die SWIFT-Sanktionen gegen Russland haben die Globalisten das Vertrauen der Öffentlichkeit in die traditionellen Bankinstitutionen ZERSTÖRT. Nicht nur Russlands Banken, sondern das Bankwesen überall. Wir erwarten einen aggressiven Bank Run in Russland, der morgen beginnt, und erwarten, dass er mit der Zeit auf andere Länder und Bankinstitute in der ganzen Welt übergreift. Jedem, der aufpasst, ist klar, dass, wenn Sie Banken oder Währungen benutzen, die von Regierungen geführt werden, die Sie nicht mögen, diese Ihnen Ihr gesamtes Vermögen STEHLEN und Sie von der Benutzung ihrer Systeme ausschließen werden.

14/23 Dies ist der „perfekte Sturm“ für eine weit verbreitete Nutzung von Kryptowährungen. Es bedeutet, dass Nationen, Banken und Unternehmen auf der ganzen Welt nach der Beobachtung des SWIFT-Debankings in Russland sowie der totalen Plünderung der Bankkonten von Freiheitskonvoi-Demonstranten durch die kanadische Regierung schnell nach ALTERNATIVEN Finanztransaktionssystemen suchen werden, die die zentralisierten, bewaffneten, von Globalisten betriebenen SWIFT-Systeme vermeiden. Ripple / XRP ist bereits ein starker Kandidat für schnelle Banküberweisungen, und das von China betriebene CIPS-System wird viele Nationen anziehen, die das vom Westen betriebene SWIFT aufgeben werden. Dies wird die Macht nach China und weg von Amerika verlagern.

15/ 23 Wir rechnen mit einem starken Anstieg von Gold, Silber, Öl und bestimmten mineralischen Rohstoffen, die an die Ukraine gebunden sind: Kupfer, Aluminium, Kobalt, Mangan und sogar Lithium. Kupfer und Aluminium werden zur Herstellung von elektrischen Leitungen verwendet, die natürlich in Häusern, Gebäuden, Fahrzeugen, Computern usw. zum Einsatz kommen. Erwarten Sie einen irrsinnigen Preisanstieg bei allen Waren, die aus diesen Elementen hergestellt werden, der wahrscheinlich die Preisspitzen, die während des Kovids zu beobachten waren, in den Schatten stellt. Die Engpässe in der Versorgungskette werden sich verschlimmern und noch JAHRE lang anhalten.

16/ 23 In der Landwirtschaft sieht es so aus, als ob die traditionelle Frühjahrspflanzung der Ukraine ein Reinfall ist. Und Russlands Ernten werden mit Exportbeschränkungen belegt. Odessa und die anderen Häfen an der südlichen Grenze der Ukraine sind für den Handel nicht funktionsfähig. Dies bedeutet einen enormen Mangel an Weizen, Mais und Soja für die Länder des Nahen Ostens sowie für die südostasiatischen Länder, die traditionell von der Ukraine kaufen. Dies wird einen massiven Druck auf die Lebensmittelpreise in der ganzen Welt ausüben und in den Jahren 2022 bis 2023 erheblich zu einer steigenden Lebensmittelinflation beitragen.

17/23 Wirtschaftlich gesehen bedeutet dies alles, dass wir mit RIESIGEN Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Materialien und Energie rechnen können (wir müssen die Nordstream 2-Pipeline berücksichtigen, die von Deutschland geschlossen wird), mit erwarteten Spitzen bei Gold und Silber, die wahrscheinlich durch den Verkauf von Papierkontrakten durch die korrupten Banken ins Visier genommen werden, um den „Spot“-Gold- und Silberpreis künstlich zu drücken. Aber der organische, natürliche Aufwärtsdruck auf die Preise beider Metalle wird stark sein. Tatsächlich haben die Globalisten einen globalen Krieg nicht nur gegen Russland, sondern gegen die MENSCHHEIT ausgelöst, und Milliarden unschuldiger Menschen werden unter den Folgen leiden.

18/23 Kohlenwasserstoffe werden zur Herstellung von Düngemitteln mittels des chemischen Haber-Prozesses verwendet, der Kohlenwasserstoffe in Ammoniak (NH3) umwandelt, indem er Stickstoff aus der Luft entnimmt (die Atmosphäre besteht zu etwa 79% aus Stickstoff). Dadurch wird Stickstoff in eine Form gebracht, die Pflanzen als Nahrung nutzen können. Derzeit sind etwa 5 Milliarden Menschen auf der Welt auf diese Haber-Gleichung angewiesen, um sich zu ernähren. Mit der Schließung der russischen Pipelines, dem Angriff auf den amerikanischen Energiesektor und dem Verbot von Düngemittelexporten ist ein globaler Mangel an Düngemitteln zu erwarten, der zu einer weit verbreiteten Lebensmittelinflation und Hungersnot führen wird.

19/23 Die Landwirtschaft wird extrem schwierig (Unterbrechung der Versorgungskette für Ersatzteile) und teuer (Treibstoffpreise) werden, da die Preise für Feldfrüchte durch eine stark gestiegene globale Nachfrage beeinflusst werden. Die Düngemittelproduktion wird in Europa und Nordamerika alarmierend niedrig bleiben. Die einzige Politik, die dies umkehren und die Lebensmittelpreise senken könnte, wäre die Öffnung von Ölbohrungen, Pipelines und Energieexploration. Dies würde auch Russland aufgrund der fallenden Energiepreise schaden, aber Biden würde lieber Amerika bestrafen als Biden zu bestrafen, also werden die Beschränkungen bestehen bleiben.

20/23 Denken Sie daran: HOHE Energiepreise schaden dem amerikanischen Volk, helfen aber Putin. NIEDRIGE Energiepreise helfen dem amerikanischen Volk (und führen zu erschwinglichen Lebensmitteln), schaden aber Putin aufgrund der Abhängigkeit Russlands von Energieexporten. Bidens Anti-Energie-Politik zielt also speziell auf die amerikanische Bevölkerung mit Sanktionen im Energiebereich ab, während es KEINE Sanktionen für Russlands Energieexporte gibt, die auf Rekordpreise zusteuern. Um es noch einmal zu sagen: Biden macht Amerika kaputt und hilft Russland. Die Amerikaner werden verhungern, während Putin die Energiepreise in die Höhe treibt. (Alles mit Absicht.)

21/23 Wir sagen voraus, dass es irgendwann zu Lebensmittelunruhen in US-Städten kommen wird, da die Lebensmittelinflation selbst die Grundnahrungsmittel für Niedriglohnempfänger unerschwinglich macht. Die arme Arbeiterschaft steuert auf einen massiven Aufstand zu, da sowohl Treibstoff als auch Lebensmittel selbst bei einem Stundenlohn von 12 bis 15 Dollar fast unerschwinglich werden. Irgendwann macht es keinen Sinn mehr, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, weil das Benzin fast so teuer ist wie das, was man bei der Arbeit verdient. Für viele wird es dann sinnvoller sein, zu Hause zu bleiben, Arbeitslosengeld zu kassieren und von billigen Bohnen und Reis zu leben. Der Anreiz, zu arbeiten, wird dezimiert.

22/23 Alles in allem führen diese Faktoren (Lebensmittel, Krieg, Treibstoff, Inflation, Währung usw.) zu einem totalen Zusammenbruch der Welt, wie wir sie einmal kannten. Vergessen Sie erschwingliche Lebensmittel oder Just-in-time-Lieferungen von allem. Die Welt ist dabei, extrem unbequem, teuer und kaputt zu werden. Die Unterbrechungen der Versorgungskette werden von nun an noch viel schlimmer werden, und die Kriminalität wird aus purer Verzweiflung in die Höhe schießen. Erwarten Sie Flashmobs, die am helllichten Tag Lebensmittelläden plündern. Autodiebstähle werden in die Höhe schnellen. Hauseinbrüche werden an der Tagesordnung sein, auch außerhalb der Städte, wenn plündernde Banden die Vorstädte überfallen.

23/23 Was auch immer Sie bisher an Vorsorgemaßnahmen getroffen haben, verdoppeln Sie sie. Machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie möglicherweise viele Monate ohne Lebensmittel, Strom, Banken, Treibstoff, Notfallmedizin oder Rechtsstaatlichkeit überleben müssen. Was wir alle in den Jahren 2020 – 2021 erlebt haben, war nur die Aufwärmrunde im Vergleich zu dem, was uns dank Bidens Kriegserklärung an das amerikanische Volk bevorsteht. Trumps Führung sieht im Moment wirklich gut aus, wie jeder merkt. Gott helfe uns allen.