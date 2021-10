3-6-9-Methode: Teslas alte Regel verändert dein Verhalten in 21 Tagen

In 21 Tagen kannst du dein Verhalten komplett verändern, so sagt Nikola Tesla. Die 3 6 9-Methode bringt dein Leben in die richtigen Bahnen.

Der menschliche Geist ist ein faszinierendes und verschlungenes Ding, das der Wissenschaft noch immer ein riesiges Rätsel ist. Wissenschaftler:innen zufolge wissen wir nur gut 5 % über das Gehirn. Der Rest ist noch nicht hinreichend erforscht. Manche Dinge müssen wir aber wohl aber gar nicht zu einhundertprozentig wissen, denn bei manchen Sachen geht es um mehr als nur nackte Zahlen und Fakten. In diesem Artikel wird es um die 3-6-9-Methode, um Affirmationen und die Law of Attraction gehen. Jeder Mensch, der bei diesen Schlagwörtern an Wahrsagerei denkt, dem sei versichert: Probiere es aus und du wirst dich bestimmt vom Gegenteil überzeugen können.