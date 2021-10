Die gefährlichste Technologie, die jemals erfunden wurde – Teil II

Es gibt keine Wirkungsdosis für Mikrowellenstrahlung

Von Arthur Firstenberg

Übersetzung©: Andreas Ungerer

21. Oktober 2021, Cell Phone Task Force

Der Verkauf von Mobiltelefonen basiert seit jeher auf Lügen und Täuschung. Die größte Lüge ist, daß es sich hierbei um „stromsparende“ Geräte handelt, und daß sie deshalb sicher sind. Das ist eine doppelte Lüge. Es ist eine Lüge, weil sie nicht stromsparend sind. Wenn Sie ein Mobiltelefon – egal welches – in der Hand oder an Ihren Körper halten, werden Sie von Ihrem Telefon mit mehr Mikrowellen bestrahlt als von jedem Mobilfunkmast und mit zehn Milliarden Mal mehr als von der Sonne, der Milchstraße oder anderen natürlichen Quellen. Die von der Federal Communications Commission* festgelegten Expositionsrichtlinien spiegeln diese Realität wider: Mobilfunkmasten dürfen Ihren Körper mit einer festgelegten Absorptionsrate von 0,08 Watt pro Kilogramm belasten, während Mobiltelefone Ihr Gehirn mit einer spezifischen Absorptionsrate von 1,6 Watt pro Kilogramm belasten dürfen, was dem Zwanzigfachen dessen entspricht.

Und es ist eine Lüge, weil Geräte mit geringem Stromverbrauch nicht sicherer sind als Geräte mit hoher Stromverbrauch. Der Grund hierfür ist, daß elektromagnetische Felder keine Toxine im herkömmlichen Sinn darstellen, und die Regel in der Toxikologie, wonach eine geringere Dosis sicherer ist, nicht auf