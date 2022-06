39-jähriger britischer Star-Fußballer stirbt unter mysteriösen Umständen

Der britische Profifußballer Craig Farrell ist im Alter von 39 Jahren gestorben. Er spielte u. a. für Carlisle United, Leeds United und York City. Der Vorsitzende von Carlisle Andrew Jenkins gab Farrells Tod auf der Website des Vereins bekannt.

Ich erinnere mich an ihn als jemanden, der hart gearbeitet hat, und ich denke, wir sind uns alle einig, dass 39 ein sehr junges Alter ist“, schrieb Jenkins. „Unsere Gedanken sind in dieser traurigen Zeit bei seiner Familie und seinen Angehörigen“.

Paul David Simpson, Manager von Carlisle United, sprach ebenfalls sein Beileid aus. „Das ist eine unglaublich traurige Nachricht“, sagte er. „Ich spreche für alle im Verein, wenn ich sage, dass unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden sind.

Über die Todesursache liegen noch keine Informationen vor, schreibt The Gateway Pundit.

🤍 The thoughts of everyone at #LUFC are with the family and friends of our former youth player Craig Farrell, following his passing. RIP pic.twitter.com/cogdVtFOeb