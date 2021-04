53% der Kanadier am Rande der Zahlungsunfähigkeit – reif für den „Great Reset“?

Aktuell befinden sich laut einer MNP-Umfrage 53% aller Kanadier am Rande der Zahlungsunfähigkeit und sind 200 Dollar oder weniger davon entfernt, ihre Rechnungen nicht mehr begleichen zu können. Gleichzeitig haben sich 25% aller Kanadier während der Pandemie stärker verschuldet, als sie es davor waren.

Wie Bloomberg berichtet befindet sich der Stand an Konsumschulden in Kanada auf einem Fünfjahreshoch und stieg im Vergleich zum Dezember in nur drei Monaten um 10% an.

„Die Angst geht um bei vielen Kanadiern, da sie befürchten müssen, nicht mehr länger ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können, oder bereits jetzt nicht mehr dazu in der Lage sind. Für uns zeigt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir demnächst eine Lawine mit Zahlungsausfällen erleben werden, sobald die Haushalte nicht mehr ihre Konsumkredite, Haus- und Autoschulden oder Kreditkartenzinsen nicht mehr bedienen können“, kommentierte der MNP-Präsident Grant Bazian in einem Bericht über die Umfrage vom Donnerstag. Er fügte an, dass die wegen Corona eingeführten kurzfristigen staatlichen Überbrückungshilfen den Verzug in diesem Bereich bislang zu einem gewissen Grad gelindert haben.

Einige haben während der Pandemie ihre Sparquote angehoben und damit begonnen, ihre Finanzen in Ordnung zu bringen, wobei einige dabei überaus erfolgreich waren. In anderen Fällen jedoch wirkte die Pandemie gegenteilig, wenn der Arbeitsplatz verloren wurde, es zu Lohnkürzungen kam, oder Kleinunternehmer unter Einsatz ihrer finanziellen Reserven oder über die Aufnahme von Schulden verzweifelt versuchten, ihr Geschäft am Leben zu erhalten.

Laut MNP hat ein Viertel der Kanadier inmitten der Pandemie mehr Schulden aufgenommen. Von den Befragten gaben 20% an, dass zum Begleichen von Rechnungen ihre Ersparnisse angegriffen haben, 14% zahlten per Kreditkarte, 7% nutzten ihren Dispo aus und 3% nahmen einen regulären Kredit bei der Bank auf, oder schoben ihre Hypothekenzahlungen auf.

„Diejenigen, die mehr Schulden aufnehmen, werden zunehmend anfälliger für zukünftige Zinserhöhungen. Sie könnten feststellen, dass ihre Schulden unerschwinglich werden, wenn das passiert“, schrieb Bazian.

Die Finanzkommentatorin bei CTV Pattie Lovett-Reid meinte, dass „die Aussicht auf höhere Zinsen eine wichtige Frage für die Kreditnehmer sein sollte, wobei viele offenbar naiv glauben, dass die Zinsen absehbar nicht steigen werden, sobald es die wirtschaftliche Lage wieder zulässt.“

„Es ist geradezu beängstigend, wie 60% der Befragten die derzeitige Niedrigzinsphase als eine gute Gelegenheit erachten, sich Dinge zu leisten, die eigentlich nicht in ihr Budget passen“, fügte Lovett-Reid an und forderte: „Wir müssen aufhören, Geld für Sachen auszugeben, die wir es uns nicht leisten können – und zwar ab sofort.“

Auf Basis der Umfrage empfahl Bazian die Einrichtung von lizensierten Insolvenzberatern, die Verbrauchern dabei helfen, monatliche Budgets aufzustellen, Kredite zu refinanzieren, Schulden zu konsolidieren, mit Gläubigern zu verhandeln und hochwertige Vermögenswerte zu verkaufen, die zusätzlichen Cashflow bringen könnten – und natürlich, wie man eine Privatinsolvenz erklärt.