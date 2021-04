5G – Umfrageergebnisse

Von Arthur Firstenberg

Übersetzung©: Andreas Ungerer

15. April, 2021, Cellular Phone Task Force

Am Donnerstag dem 25. März 2021 sagten so gut wie alle, mit denen ich hier in Santa Fe und anderswo in den Vereinigten Staaten und Kanada gesprochen habe, daß sie sich nicht gut fühlten und in der vorhergehenden Nacht schlecht geschlafen hatten. Da dies auch meine Erfahrung war, begann ich nach Einzelheiten zu fragen und Notizen zu machen. Die Berichte waren übereinstimmend und schockierend.

Am darauffolgenden Tag war mir klar, daß etwas außergewöhnliches geschah. Ich recherchierte ein wenig und stellte fest, daß wir uns nach wie vor in einer Zeit niedriger Sonnenaktivität befinden, weshalb ich diese als Ursache ausgeschlossen habe. Jedoch deutete meine Recherche auf eine andere Ursache hin: Tags zuvor waren eine beispiellose Anzahl von Satelliten ins All gestartet. SpaceX hatte am Mittwoch Morgen (4:28 UTC) 60 Satelliten und OneWeb am Donnerstag (2:47 UTC) 36 Satelliten in ihre Umlaufbahnen gebracht. Außerdem hat hat sich die Datenübertragungsgeschwindigkeit der