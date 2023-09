„6 Goldene Regeln, um das Kriegsrecht zu überstehen: Amerikas riskantes Vorhaben“

Die 6 goldenen Regeln, um das Kriegsrecht zu überleben: Das Gesetz wird niemanden retten – Millionen werden die USA verlassen, um zu überleben – Die Pläne zur Verhängung des Kriegsrechts in Amerika werden genauso gut funktionieren wie in Afghanistan und im Irak

Von Madge Waggy

Amerika – die großartigste Nation der Welt – erlebt derzeit eine beispiellose Zeit sozialer Unruhen, und ich wage zu behaupten, dass dies erst der Anfang ist.

Unabhängig davon, wer die Nation regiert, sollten wir uns immer über die sogenannte „Schattenregierung“ und ihre Agenda im Klaren sein. Und merken Sie sich meine Worte: Unserem Land stehen Zeiten massiver Unruhen bevor, die bereits 2015 geplant wurden und sich fortsetzen werden, bis die von George Soros und seinen Verbündeten verfolgte „globale Agenda“ umgesetzt ist. Die kommenden außer Kontrolle geratenen Unruhen können zu einem Ruf nach dem Kriegsrecht führen, wie ich erklären werde.

Amerika bereitet sich schon seit langer Zeit auf massive soziale Aufstände vor (eine kurze Recherche zu diesem Thema wird diese Wahrheit offenbaren). Was ich Ihnen als Nächstes sagen werde, mag für einige von Ihnen überraschend sein, aber die meisten Dinge, die wir erleben, werden fabriziert.

Noch nie in meinem Leben habe ich Amerika so gespalten gesehen.

Unsere Politiker und die Mainstream-Medien haben jahrelang unaufhörlich verschiedene Gruppen gegeneinander ausgespielt, und überall, wo man hinschaut, werden die Herzen sehr kalt.

Trumps Sieg kam für viele überraschend, aber wenn wir die neue Lage in der Welt betrachten, in der die Wirtschaftskrise zu einer globalen Spaltung geführt hat, die eine Rückkehr zu nationalen Interessen gegenüber globalen Interessen zur Folge hat, war die Wahl von Trump die naheliegende Entscheidung. In schwierigen Zeiten müssen wir die Werte und Interessen des amerikanischen Volkes schützen. Aber in unübersichtlichen Zeiten landesweite Proteste zu inszenieren, könnte genau das sein, was sich einige wünschen, um das Land zu spalten und zu destabilisieren und im Gegenzug die Möglichkeit zu haben, uns jederzeit zu kontrollieren. Sollten wir ihren „Wünschen“ nicht nachkommen, werden wir mit schlimmen Konsequenzen rechnen müssen, wie der berüchtigte Zbigniew Brzezinski, der Imperialist/Globalist/Kriegshetzer und ehemalige politische Berater von Obama, sagte:

„Heute ist es unendlich viel einfacher, eine Million Menschen zu töten als eine Million Menschen zu kontrollieren“.

Nach einigen ausführlichen Recherchen zu diesem Thema bin ich geneigt zu bestätigen, dass das, was wir derzeit erleben, erst der Anfang ist und die Proteste schnell in gewalttätige Ausschreitungen übergehen. Obwohl viele Kommentatoren behaupten, dass das Kriegsrecht nicht verhängt werden wird, können wir nie sicher sein, was mit uns geplant ist.

Wenn Sie sehen wollen, was passiert, wenn die Dinge den Bach runtergehen, brauchen Sie sich nur Venezuela anzusehen: kein Strom, kein fließendes Wasser, keine Gesetze, keine Antibiotika, keine Schmerzmittel, keine Anästhetika, kein Insulin oder andere wichtige Dinge.

Aber wenn Sie herausfinden wollen, wie Sie in einer solchen Situation trotzdem zurechtkommen, müssen Sie auch nach Venezuela schauen und lernen, welche genialen Wege sie entwickelt haben, um damit umzugehen.

Wussten Sie, dass Trump im Falle der Verhängung des Kriegsrechts daran gehindert wird, sein Amt anzutreten?

Um auf die Tatsache zurückzukommen, dass Soros hinter den meisten Aktionen der Demonstranten steht, müssen wir anerkennen, dass der Hauptgrund für die Aufstachelung zur Gewalt darin besteht, günstige Umstände für den Präsidenten zu schaffen, damit er legitimerweise das Kriegsrecht verhängen kann, wenn die Unruhen so weitergehen wie bisher. So wird es funktionieren:

Die derzeitigen Proteste breiten sich rasch aus, und wenn sowohl die Gewalt als auch die Zahl der Demonstranten zunimmt, wird sich diese Bewegung unweigerlich zu einem landesweiten Aufstand ausweiten.

Falls erforderlich, wird aufgrund von umfangreichen Zusammenstößen das Kriegsrecht verhängt. Wenn dies geschieht, wird Trump nicht in der Lage sein, sein Amt anzutreten, weil Obama so lange an der Macht bleiben wird, bis der „Nationale Notstand“ vorüber ist (Bernstein), (AMBELLAS). Es besteht eine gute Chance, dass dies der Back-up-Plan für einige Liberale die ganze Zeit gewesen ist (wie bereits erwähnt, gibt es Beweise, dass die Proteste inszeniert werden), um die globalistische Agenda weiter voranzutreiben, die von unserem designierten Präsidenten Trump verweigert wurde.

Hier also ein kleiner Einblick, wie das Leben sein wird, wenn das Kriegsrecht in Kraft tritt:

Alles, was wir besitzen, kann zu Staatseigentum werden (insbesondere Waffen und Lebensmittelvorräte, die als erstes beschlagnahmt werden).

Ausgangssperren werden der neue Normalzustand sein, während Gruppen bewaffneter Männer und Frauen jederzeit auf den Straßen patrouillieren werden.

Der Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und anderen Ressourcen wird rationiert sein. Wenn Ihr Leben von der täglichen Einnahme von Medikamenten abhängt, sollten Sie diese im Voraus einlagern.

Die Inflation wird ins Unermessliche steigen, und mit einer Staatsverschuldung von fast 20 Billionen Dollar ist die Bühne bereitet für eine neue Finanzkrise, die die Depression der 1930er Jahre wie einen Spaziergang aussehen lassen wird.

Jeder wird als verdächtig gelten. Ein kurzes Gespräch mit Ihrem Nachbarn über die „falschen“ Dinge kann Ihr Leben aufs Spiel setzen.

Es wird keinen freien Internetzugang mehr geben, und Presse- und Meinungsfreiheit werden der Vergangenheit angehören.

Die 6 goldenen Regeln für das Überleben unter Kriegsrecht

Prepper oder nicht Prepper, dies sind die 6 Goldenen Regeln, die Sie befolgen sollten, wenn das Kriegsrecht in Ihre Stadt kommt: