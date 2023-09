Globale Übernahme geht in die Endphase

Die Geschichte auf einen Blick

Der Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation, die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und die globale One-Health-Agenda sind alle Teil eines sanften Staatsstreichs, einer globalen Machtübernahme

Der Plan der Globalisten für unsere Zukunft lässt sich zusammenfassen als „globale Herrschaft der Wenigen und totale Kontrolle der Massen“

Die technokratische Kabale hat die Kontrolle über die meisten, wenn nicht alle westlichen Regierungen, sowie über die bürokratische Struktur der WHO; 85% ihrer Finanzierung kommt von privaten Einrichtungen, sie ist also im Besitz privater Interessen

Basierend auf dem aktuellen Vertragsentwurf und den vorgeschlagenen IHR-Änderungen ist es klar, dass mRNA-basierte Impfungen unter der Machtstruktur der WHO verpflichtend sein werden, und diese Impfstoffe werden in 100 Tagen hergestellt, indem Versuche am Menschen übersprungen und Sicherheits- und Wirksamkeitstests auf das Nötigste reduziert werden

Der Vertrag in seiner jetzigen Fassung verpflichtet die Staaten, soziale Medien zu überwachen und zu zensieren. Die Erzählung der WHO wird die einzige sein, die erlaubt ist

In diesem Highwire-Interview vom 1. September 2023 zeigt Dr. Meryl Nass, Expertin für Biowaffen und Epidemien, die Bedrohung durch den Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) auf, die die Befugnisse der WHO im Rahmen des Vertrages erweitern und weiter stärken. Auch die One-Health-Agenda der WHO ist Teil dieser Machtübernahme.

Nass hat kürzlich einen Artikel mit dem Titel „The WHO’s Proposed Treaty Will Increase Man-made Pandemics“ veröffentlicht, in dem sie einen Überblick über die Geschichte der biologischen Kriegsführung und die Rolle der gain-of-function-Forschung gibt, wo wir jetzt stehen und wie der Plan der Globalisten für unsere Zukunft aussieht. Es ist unerlässlich, dass jeder versteht, was der Plan ist, denn wir können ihn nur stoppen, indem wir ihn massenhaft ablehnen.

Nass wird von gesetzloser staatlicher Ärztekammer verfolgt

Doch zunächst informiert Nass über ihre persönliche Situation. Im Januar 2022 setzte die Ärztekammer von Maine Nass‘ ärztliche Zulassung aus, weil sie „COVID-Fehlinformationen“ verbreitet und Ivermectin verschrieben hatte. Sie ordnete außerdem an, dass sie sich einer psychologischen Beurteilung durch einen vom Ausschuss ausgewählten Psychologen unterziehen muss. Nass weigerte sich.

Wie sie in dem Interview betont, bezieht sich der Begriff „Fehlinformation“ auf Informationen, die falsch oder ungenau sein können, aber es ist kein Verbrechen, sich zu irren – egal, wie sehr die Regierung es einem weismachen will.

Nicht umsonst gibt es den ersten Verfassungszusatz – die Redefreiheit. Die Regierung hat nicht das Recht, unsere Rede zu unterdrücken, und die Ärztekammer ist eine staatliche Behörde. Wenn also Ärzte wie Nass zensiert und dafür bestraft werden, dass sie ihre Meinung sagen und medizinische und wissenschaftliche Daten weitergeben, verstoßen sie eigentlich gegen das Gesetz.

Nass hat das nicht getan, denn es gibt kein Gesetz, das es verbietet, Informationen weiterzugeben, selbst wenn der Verdacht besteht, dass sie falsch sind oder sich als falsch erweisen. Und in diesem Fall bestraft die Behörde sie sogar dafür, dass sie die Wahrheit gesagt hat.

Daher verklagte Nass Mitte August 2023 die Ärztekammer von Maine und alle Mitglieder der Kammer in ihrer persönlichen Eigenschaft, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt haben.

„Mir zu sagen, dass ich nicht über den Impfstoff oder die Behandlung von COVID oder Masken oder Distanzierung sprechen darf, selbst wenn die Dinge, die ich gesagt habe, auf veröffentlichter medizinischer Literatur beruhen, ist eine Verletzung des ersten Verfassungszusatzes“, sagte Nass in einer Erklärung. „Die Landesregierung und die Bundesregierung dürfen die Meinungsäußerung von Menschen nicht einschränken. Wir streben daher ein Schwurgerichtsverfahren an, um festzustellen, ob das Board of Licensure in Medicine sich einer böswilligen, politischen Verfolgung schuldig gemacht und mich ins Visier genommen hat.“

Der Plan in groben Zügen

Was ist also der Plan der Globalisten für unsere Zukunft? In so wenigen Worten wie möglich zusammengefasst: die globale Herrschaft der Wenigen und die totale Kontrolle der Massen.

Wie von Nass erläutert, hat uns die COVID-Pandemie gezeigt, dass die technokratische Kabale die meisten, wenn nicht sogar alle westlichen Regierungen unter Kontrolle hat. Der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, hat sogar damit geprahlt, wie seine Young Global Leaders die Regierungen der Welt „durchdrungen“ haben.

Die technokratische Kabale hat auch die Kontrolle über die bürokratische Struktur der WHO. Fünfundachtzig Prozent der Finanzmittel der WHO stammen von privaten Einrichtungen, von denen die meisten für bestimmte Programme vorgesehen sind. „Die WHO ist also bereits im Besitz privater Interessen“, sagt Nass.

Nach Ansicht der WHO ist die COVID-Pandemie deshalb so schlimm geworden, weil die Länder nicht zusammengearbeitet haben. Daher, so die Argumentation, brauchen wir einen internationalen Vertrag, der die Befugnisse zur Pandemiebekämpfung bei der WHO zentralisiert. Das Problem ist natürlich, dass die meisten Länder den irrationalen und unwissenschaftlichen Empfehlungen der WHO gefolgt sind. Ihre Unfähigkeit – ob absichtlich oder nicht – hat die Volkswirtschaften zerstört und zu unnötigen Todesfällen geführt.

Aus dem aktuellen Vertragsentwurf und den vorgeschlagenen IHR-Änderungen geht klar hervor, dass mRNA-basierte Impfungen unter der Machtstruktur der WHO obligatorisch sein werden, und dass diese Impfstoffe in 100 Tagen statt in 10 Jahren hergestellt werden, indem Menschenversuche übersprungen und Sicherheits- und Wirksamkeitstests auf das Nötigste reduziert werden.

Die WHO wird auch entscheiden, welche Medikamente in medizinischen Notfällen verwendet werden können und welche nicht. Mit anderen Worten: Der Generaldirektor der WHO wird über die Gesundheitsfürsorge für jeden Menschen in jedem Mitgliedstaat entscheiden, und Ihr Arzt vor Ort wird gezwungen sein, seinen Anordnungen zu folgen. Sie werden keine medizinische Freiheit oder körperliche Autonomie mehr haben.

Die Staaten werden auch gezwungen sein, massive landesweite Bioüberwachungsprogramme durchzuführen, um potenzielle Krankheitserreger mit Pandemiepotenzial zu identifizieren. Dazu gehören Abstriche und Tests bei Menschen, Haustieren, Nutztieren, Wildtieren, Bauernhöfen, Fabriken, Abwässern und vielem mehr, und die Wahrscheinlichkeit, einen Erreger mit Pandemiepotenzial zu finden, wenn man in jedem Winkel der Welt danach sucht, liegt bei 100 %.

Die Generaldirektorin der WHO hat dann die alleinige Befugnis, eine Pandemie oder sogar eine potenzielle Pandemie auszurufen, wobei alle Entscheidungsbefugnisse der WHO zufallen. Es gibt jedoch keine Standards, die erfüllt sein müssen, bevor ein öffentlicher Gesundheitsnotstand ausgerufen werden kann.

So wie diese Dokumente verfasst sind, kann der Generaldirektor sogar auf der Grundlage von Hörensagen handeln. Er muss keinen Beweis dafür haben, dass eine Pandemie unmittelbar bevorsteht oder bereits im Gange ist. Er kann auf Verdacht handeln. Noch beunruhigender ist, dass der Vertrag die ganze Zeit in Kraft sein wird, so dass der Generaldirektor nicht einmal einen Notfall ausrufen muss. Er wird die Befugnis haben, die öffentliche Gesundheit zu diktieren, auch wenn es keine Pandemie gibt. So weitreichend ist dieser Vertrag.

Die Staaten werden auch verpflichtet sein, die sozialen Medien zu überwachen und zu zensieren. Die Darstellung der WHO wird die einzige sein, die erlaubt ist. YouTube hat diese Politik bereits umgesetzt, obwohl der Vertrag noch gar nicht in Kraft ist.

Die Geschichte der biologischen Kriegsführung und wie wir hierher kamen

Nass gibt auch einen Überblick über die Geschichte der biologischen Waffen und erklärt, warum die meisten der aufgetretenen Pandemien im Grunde auf die Entwicklung biologischer Waffen zurückzuführen sind.

1969 verkündete Präsident Nixon, dass die USA ihr offensives Programm zur biologischen Kriegsführung einstellen würden. Dies war eher ein strategischer als ein altruistischer Schritt, denn die USA waren anderen Nationen in Bezug auf chemische und nukleare Waffen weit voraus. Durch das Verbot biologischer Waffen, die relativ einfach und kostengünstig herzustellen sind, würden die USA einen strategischen Vorteil auf der Weltbühne erlangen.

Nixon initiierte 1972 den ersten weltweiten Vertrag zur Verhinderung der Herstellung und des Einsatzes von biologischen Waffen. Die Biowaffenkonvention trat drei Jahre später, 1975, in Kraft. Doch 1973 wurde die Gentechnik entdeckt, die den USA plötzlich einen technologischen Vorsprung verschaffte, der es uns ermöglichte, bessere und präzisere biologische Waffen herzustellen.

Das Problem mit dem Übereinkommen über biologische Waffen ist, dass es nicht durchgesetzt werden kann. Um wirksam und überprüfbar zu sein, muss eine Nation in der Lage sein, eine andere Nation herauszufordern und das Recht haben, Inspektionen durchzuführen und im Falle der Nichteinhaltung Sanktionen zu verhängen. Diese Durchsetzungsmethode wurde jedoch nicht aufgenommen, und die USA haben seit 1991 alle Bemühungen um die Aufnahme von Durchsetzungsartikeln in den Vertrag blockiert. Wie von Nass:

„Unter dem Vorwand, ihre Verteidigung gegen biologische Kriegsführung und Pandemien vorzubereiten, haben die Staaten „Dual-Use“-Forschung und -Entwicklung (sowohl offensiv als auch defensiv) betrieben, was zur Entwicklung tödlicherer und besser übertragbarer Mikroorganismen geführt hat. Und um diese Bemühungen vor einer Überprüfung zu schützen, wurde die Forschung zur biologischen Kriegsführung als ‚gain-of-function‘-Forschung bezeichnet.“

SARS-CoV-2 beispielsweise scheint das unmittelbare Ergebnis der Gain-of-Function-Forschung zu sein. Wie Nass feststellte, weist es „ungewöhnliche Homologien (identische kurze Nukleotidsegmente) zu menschlichem Gewebe und dem HIV-Virus auf, die möglicherweise das späte Autoimmunstadium der Krankheit, eine beeinträchtigte Immunreaktion und ‚long COVID‘ verursacht oder dazu beigetragen haben“.

Als solches ist SARS-CoV-2 eine biologische Waffe. David Martin, Ph.D., hat auch viele Interviews, Reden und Vorträge gehalten, die COVID-19 als Verbrechen der biologischen Kriegsführung entlarven.

Finanzieren wir die öffentliche Gesundheit oder die Entwicklung von Biowaffen?

Wie in Nass‘ Artikel erwähnt, werden die Mittel für natürliche Epidemien wie die saisonale Grippe mit denen für die biologische Verteidigung in einen Topf geworfen, wodurch die Kosten für die Entwicklung von Biowaffen in unserem Land verschleiert werden, denn in Wirklichkeit ist die „biologische Verteidigung“ die „Entwicklung von Biowaffen“.

Und während die Entwicklung von Biowaffen gefährlich ist und gegen den internationalen Vertrag verstößt, ist die Bioabwehr nutzlos und eine völlige Geldverschwendung, so dass der Steuerzahler dabei nur verlieren kann.

Im März 2023 sagte der ehemalige CDC-Direktor Dr. Robert Redfield vor dem Kongress aus, dass die Gain-of-Function-Forschung seines Wissens nach noch nie zu einem einzigen nützlichen Medikament, Impfstoff oder Therapeutikum geführt hat.

Mit anderen Worten: Während diese Forschung unter dem Deckmantel der „Verteidigung“ durchgeführt wird, ist die gesamte Gain-of-Function-Forschung Biowaffenforschung und hat keine nützlichen Anwendungen für die öffentliche Gesundheit.

„Das Pandemie-Abkommen fördert die Verbreitung biologischer Waffen und öffnet der Forschung und Erprobung biologischer Waffen Tür und Tor. Er wird uns in die entgegengesetzte Richtung führen, in die wir gehen müssen, um zukünftige Pandemien zu verhindern.“

Der WHO-Vertrag macht die Sache noch schlimmer, indem er die Mitgliedsstaaten verpflichtet, nach Krankheitserregern mit Pandemiepotenzial zu suchen und, wenn sie diese gefunden haben, sie und alle an ihnen durchgeführten Forschungen mit allen anderen zu teilen.

Der WHO-Vertrag fördert also buchstäblich die Verbreitung biologischer Waffen und öffnet der Erforschung und Erprobung biologischer Waffen Tür und Tor. Dadurch wird es auch nicht mehr möglich sein, ein bestimmtes Land für die Auslösung einer Pandemie (sprich: die Freisetzung einer biologischen Waffe) verantwortlich zu machen, da alle mit denselben Krankheitserregern arbeiten.

Der Vertrag verlangt von den Staaten auch, dass sie die administrativen Hürden für die Erforschung von Krankheitserregern mit Pandemiepotenzial abbauen, obwohl wir eigentlich viel strengere Vorschriften für diese Art von Arbeit brauchen, wenn wir sie überhaupt durchführen wollen.

Der WHO-Vertrag wird uns also genau in die entgegengesetzte Richtung führen, in die wir eigentlich gehen müssen, wenn wir künftige Pandemien verhindern wollen. Um sie zu verhindern, müssen wir die Funktionserweiterungsforschung stoppen, denn das ist die größte Pandemiegefahr, die es gibt.

Pandemievorbereitung ist eine Nebelkerze

Auch die Vorstellung, die Welt könne sich rechtzeitig auf eine globale Pandemie vorbereiten, sei „eine Nebelkerze, hinter der sich ein faschistoider Ansatz für das Sozialmanagement verbirgt“, schreibt Nass. Sie fügt hinzu:

„Es gibt keinen bekannten Weg, um Pandemien zu verhindern, und die Methoden, für die die Regierungen Geld ausgeben, werden das Problem noch viel schlimmer machen. Das Konzept der ‚Reaktion‘, d. h. die Zurückhaltung billiger, verfügbarer Generika zugunsten der Entwicklung patentierbarer Medikamente und Impfstoffe, die nur minimalen Tests unterzogen werden und für die es keine Haftung gibt, ist ein weiteres Desaster, das sich anbahnt.“

Unsere Gesundheitsbehörden verraten uns

Es ist wichtig, dass die US-Regierung – einschließlich unserer Gesundheitsbehörden – eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Ausarbeitung dieser Dokumente gespielt hat, die uns unserer Souveränität als Nation, unserer körperlichen Autonomie als Volk sowie unserer Freiheit, Menschenrechte und Demokratie im Allgemeinen berauben.

In den IHR-Änderungen wird die Notwendigkeit der Achtung der „Menschenrechte, der Würde und der Freiheit von Personen“ bei Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ausdrücklich gestrichen. Diese Streichung blieb jedoch nicht unbemerkt, und nach heftiger Kritik wurde in den letzten Entwurf (den Entwurf des Präsidiums) des Pandemievertrags eine Formulierung eingefügt, die die Menschenrechte „garantiert“.

Die Quintessenz ist, dass unsere Gesundheitsbehörden uns nicht schützen. Sie werden von privaten, globalistischen Interessen kontrolliert, und sie verkaufen uns.

Wir sehen das auch an der Art und Weise, wie sich die US-Gesundheitsbehörden wie die Centers for Disease Control and Prevention und die Food and Drug Administration geweigert haben, den Kurs zu korrigieren, als klar wurde, dass die COVID-Impfungen weder eine Infektion noch eine Übertragung verhindern und eine historisch hohe Verletzungsrate verursachen.

Stattdessen haben sie noch einmal nachgelegt und Vorschriften erlassen und begonnen, an Datenbankalgorithmen herumzufummeln, um das Ausmaß der Verletzungen und Todesfälle zu verschleiern. In ähnlicher Weise arbeitet die WHO an einem internationalen Impfpass, obwohl die gesamte Voraussetzung dafür weggefallen ist. Wenn die Impfungen eine Infektion oder Übertragung nicht verhindern, was nützt dann der Nachweis einer „Impfung“?

Dasselbe gilt für die Masken. Egal, wie viele wissenschaftliche Beweise vorgelegt wurden, die Gesundheitsbehörden weigerten sich zuzugeben, dass Masken nicht funktionieren, und drängten stattdessen darauf, zwei oder drei Masken zu tragen. Und was ist von der weltweiten Empfehlung zu halten, nur Infektionen in fortgeschrittenen Stadien zu behandeln? Es gehört zum Einmaleins der Medizin, eine Krankheit so früh wie möglich zu behandeln, vor allem, wenn es sich um Infektionen handelt.

Wie Nass anmerkt: „Das steht außer Frage: Unsere Gesundheitsbehörden machen sich des Fehlverhaltens, der Falschdarstellung und der vorsätzlichen Zufügung von Schaden an ihrer eigenen Bevölkerung schuldig.

Alle grundlegenden Regeln der Medizin wurden während COVID über Bord geworfen, und unter dem Pandemievertrag werden gesunder Menschenverstand und grundlegende medizinische Fakten für immer verdrängt werden. Nass geht in ihrem Artikel noch auf viel mehr ein, daher empfehle ich Ihnen, ihn ganz zu lesen.

Der Zeitplan

Für die IHR-Änderungen ist nur eine 50-prozentige Zustimmung der Anwesenden erforderlich. Die Abstimmung findet auf der Jahrestagung der Weltgesundheitsversammlung vom 22. bis 24. Mai 2024 statt.11 Die Änderungen treten zehn Monate später für alle Länder in Kraft, die nicht aussteigen.

Nationen, die nicht offiziell aussteigen, sind dann an die neuen Bedingungen der Änderungen gebunden. Auf dieser Sitzung wird auch über den Pandemievertrag abgestimmt. Er muss von den anwesenden Mitgliedern mit Zweidrittelmehrheit angenommen werden und tritt in Kraft, sobald 30 Länder ihn ratifiziert haben.

Dreißig Tage danach tritt der Vertrag für alle Länder in Kraft, die ihn unterzeichnet haben. Alle Länder, die den Vertrag nicht unterzeichnet haben, sind von seinen Bestimmungen ausgeschlossen. Diejenigen, die den Vertrag unterzeichnen, müssen drei Jahre warten, bevor sie aussteigen können.

Tür zur Freiheit

Um diesen Albtraum zu verhindern, hat Nass eine neue Organisation namens Door To Freedom (doortofreedom.org) gegründet, die Menschen auf der ganzen Welt darüber aufklären will, wie der Pandemievertrag und die IHR-Änderungen das Leben, wie wir es kennen, verändern und uns jeden Rest von Freiheit nehmen werden.

Door To Freedom hat ein Poster erstellt, um die Auswirkungen des Pandemievertrages und der Änderungen der IHR zu erklären. Bitte laden Sie dieses Plakat herunter und geben Sie es an alle weiter, die Sie kennen. Hängen Sie es auch auf öffentlichen Plakatwänden und an Orten auf, an denen Gemeinden Informationen weitergeben.

Andere Aktionspunkte

Obwohl die Situation unglaublich düster erscheint, besteht Nass darauf, dass es viele Dinge gibt, die wir tun können, um die Machtergreifung der WHO zu verhindern, darunter die folgenden:

