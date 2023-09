Forscher „besorgt“ über DNA-Kontamination in Pfizers Covid-19-Impfstoff

Maryanne Demasi, PhD

Ein Forscher sagt bei einer Senatsanhörung in South Carolina über die Entdeckung einer DNA-Kontamination im mRNA-Impfstoff von Pfizer aus.

Phillip Buckhaults, Experte für Krebsgenomik und Professor an der Universität von South Carolina, hat vor einem Ad-hoc-Ausschuss für medizinische Angelegenheiten des Senats von South Carolina ausgesagt, dass der mRNA-Impfstoff von Pfizer mit Milliarden winziger DNA-Fragmente verunreinigt ist.

Buckhaults, der einen Doktortitel in Biochemie und Molekularbiologie hat, sagte, es bestehe „eine sehr reale Gefahr“, dass sich diese fremden DNA-Fragmente in das Genom einer Person einfügten und zu einem „integralen Bestandteil der Zelle“ würden.

Dies sei ein plausibler Mechanismus, der „einige der seltenen, aber schwerwiegenden Nebenwirkungen wie Tod durch Herzstillstand“ bei Menschen nach einer mRNA-Impfung verursachen könnte.

Buckhaults ist kein Panikmacher und hat bisher gezögert, mit seinen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit zu gehen, aus Angst, Menschen zu erschrecken.

Er hat sich selbst dreimal mit dem Impfstoff Covid von Pfizer impfen lassen und ihn seiner Familie und seinen Freunden empfohlen. Er bezeichnete die Technologie der mRNA-Plattform als „revolutionär“ und sagte, der Impfstoff habe viele Leben gerettet.

„Ich bin ein echter Fan dieser Plattform“, sagte Buckhaults vor dem Senat. „Ich glaube, dass sie das Potenzial hat, Krebs zu behandeln, ich glaube wirklich, dass diese Plattform revolutionär ist. Noch zu Ihren Lebzeiten wird es mRNA-Impfstoffe gegen Antigene in Ihrem speziellen Krebs geben. Aber man muss dieses Problem in den Griff bekommen.

Was Buckhaults am meisten beunruhigt, ist das „sehr reale theoretische Risiko, dass einige Menschen in Zukunft an Krebs erkranken könnten, denn je nachdem, wo dieses fremde DNA-Stück im Genom landet, kann es ein Tumorsuppressor-Gen unterbrechen oder ein Onkogen aktivieren“.

„Ich bin ziemlich beunruhigt, dass diese DNA im Impfstoff enthalten ist… DNA ist ein dauerhafter Informationsspeicher. Sie ist das, womit man geboren wird, womit man stirbt und was man an seine Kinder weitergibt. … Veränderungen in der DNA … bleiben also bestehen“, sagt er.

Buckhaults glaubt, dass die Impfstoffe in gutem Glauben verwendet wurden, dass aber angesichts der Panik und der Dringlichkeit der Krise „viele Abkürzungen genommen wurden“. Er schreibt dies eher Inkompetenz als Böswilligkeit zu und zitiert Hanlons Rasiermesser…

„…., der besagt, dass man niemals Böswilligkeit für etwas verantwortlich machen sollte, das besser durch Inkompetenz erklärt werden kann. Es könnte Böswilligkeit dahinter stecken, aber ich versuche, nur Inkompetenz zu sehen, um gnädig zu sein“, sagte er dem Senat.

Wie konnten die Fläschchen mit DNA verunreinigt werden?

Buckhaults erklärte, dass bei der Herstellung des Impfstoffs von Pfizer zwei verschiedene Verfahren verwendet wurden.

Bei der ursprünglichen Herstellung des Covid-Impfstoffs von Pfizer wurde die mRNA mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) aus einem DNA-Template vervielfältigt. Diese als PROCESS 1 bezeichnete Methode führt zu einem hochreinen mRNA-Produkt.

Um das Verfahren für die großangelegte Verteilung des Impfstoffs an die Bevölkerung im Rahmen der „Notfallzulassung“ zu optimieren, wandte Pfizer jedoch eine andere Methode – PROCESS 2 – zur Vervielfältigung der mRNA an.

Bei PROZESS 2 wurden Bakterien verwendet, um große Mengen von „DNA-Plasmiden“ (ringförmige DNA-Anweisungen) herzustellen, die zur Produktion der mRNA verwendet werden sollten. Das Endprodukt enthielt also sowohl Plasmid-DNA als auch mRNA.

Der Übergang von PROZESS 1 zu PROZESS 2 führte schließlich zu einer Kontamination des Impfstoffs (siehe rote Kreise).

Pfizer versuchte, das Problem durch Zugabe eines Enzyms (DNAse) zu lösen, das das Plasmid in Millionen winziger Fragmente zerschneidet.

Buckhaults zufolge wurde die Situation dadurch jedoch nur noch schlimmer, denn je mehr Fragmente es gibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eines davon in das Genom einfügt und ein lebenswichtiges Gen unterbricht.

„Pfizer hat die Fragmente zerstückelt, um sie zu eliminieren, aber dadurch hat sich das Risiko einer Genomveränderung erhöht“, erklärt Buckhaults.

„Ich glaube nicht, dass hier irgendetwas schändlich war, ich glaube nur, dass es ein dummer Fehler war“, fügte er hinzu. „Sie haben einfach nicht über die Gefahr der Genomveränderung nachgedacht… Es ist nicht so teuer, einen weiteren Prozess hinzuzufügen, um es herauszubekommen“.

Eine Untersuchung des BMJ ergab, dass Impfstoffchargen, die aus PROCESS 2 stammten, eine deutlich geringere mRNA-Integrität aufwiesen, und es wird behauptet, dass diese Impfstoffe mit mehr unerwünschten Ereignissen in Verbindung gebracht wurden.

Buckhaults Forschungsarbeit ist kein Einzelfall. Auch der Genomik-Experte Kevin McKernan berichtete über Verunreinigungen mit Plasmid-DNA in den bivalenten Covid-19-Impfstoffen von Pfizer und Moderna, und zwar in Mengen, die weit über den von der FDA festgelegten Sicherheitsgrenzwerten lagen.

Sicherheitsgrenzwerte der FDA

Die FDA erkennt an, dass Rest-DNA in Impfstoffen ein Risiko darstellt:

DNA-Reste können aufgrund ihres onkogenen und/oder infektiösen Potenzials ein Risiko für Ihr Endprodukt darstellen. Es gibt mehrere mögliche Mechanismen, durch die Rest-DNA onkogen sein könnte, einschließlich der Integration und Expression kodierter Onkogene oder Insertionsmutagenese nach DNA-Integration. Rest-DNA könnte auch in der Lage sein, virale Infektionen zu übertragen, wenn retrovirale Proviren, integrierte Kopien von DNA-Viren oder extrachromosomale Genome vorhanden sind.

In ihrem Leitfaden für die Industrie stellt die FDA fest

Die Risiken der Onkogenität und Infektiosität Ihrer Zellsubstrat-DNA können durch die Verringerung ihrer biologischen Aktivität reduziert werden. Dies kann erreicht werden, indem die Menge der Rest-DNA reduziert wird und die Größe der DNA (z.B. durch DNAse-Behandlung oder andere Methoden) auf weniger als die Größe eines funktionellen Gens (nach derzeitigem Kenntnisstand ca. 200 Basenpaare) verringert wird. Chemische Inaktivierung kann sowohl die Größe als auch die biologische Aktivität der DNA reduzieren.

Das Problem mit diesem Ratschlag ist, so Buckhaults, dass er sich auf die Herstellung herkömmlicher Impfstoffe bezieht, die sogenannte nackte DNA“ enthalten.

Normalerweise wären kleine Mengen nackter DNA in einem Impfstoff kein Problem, da die DNA-Stücke von Gewebeenzymen zerkleinert werden, bevor sie eine Chance haben, in die Zellen einzudringen. Die DNA im Impfstoff von Pfizer ist jedoch nicht „nackt“.

Sie ist in Lipid-Nanopartikel (LNPs) – im Wesentlichen Fettkügelchen – verpackt, die helfen, das genetische Material (mRNA und Plasmid-DNA) in die Zellen zu transportieren, wo die DNA in den Zellkern wandern und sich in das Genom einbauen kann.

Aus diesem Grund erklärte Buckhaults dem Senat, dass die FDA-Vorschriften für sichere DNA-Mengen in Impfstoffen nicht für die neue mRNA-Plattform-Technologie gelten.

„Die Tatsache, dass es einen Grenzwert für die zulässige Menge an DNA in einem Impfstoff gibt, ist ein Rückgriff auf eine Ära, in der wir über [traditionelle] Impfstoffe sprachen…. Aber sie haben diesen Grenzwert in unangemessener Weise auf diese neue Art von Impfstoff angewendet, bei dem alles in diesen Lipid-Nanopartikeln eingekapselt ist – das war eine unangemessene Anwendung einer Vorschrift der alten Schule auf eine neue Art von Impfstoff“, sagte Buckhaults.

Was nun?

Buckhaults sagt, dass die geimpften Personen getestet werden müssen, um festzustellen, ob sich die fremde DNA in das Genom ihrer Stammzellen integriert hat. Das lässt sich leicht nachweisen, denn die fremde DNA hat eine eindeutige Signatur. Sie hinterlässt eine Visitenkarte“, sagt Buckhaults.

„Es ist nicht sehr teuer, solche Tests durchzuführen“, fügte er hinzu, „aber es muss ein System geben, in dem Professoren nicht dafür bestraft werden, wenn sie Ergebnisse liefern, die nicht der Parteilinie entsprechen.

Senator Billy Garrett fragte, ob Buckhaults die neuen Covid-Booster, die die Biden-Administration gerade für alle Amerikaner ab sechs Monaten empfohlen hat, auf DNA-Kontamination testen könne.

„Das würde ich gerne machen“, sagt Buckhaults. „Es dauert etwa drei Stunden, um eine Impfstoffampulle daraufhin zu testen, ob sie das enthält – das sind etwa 100 Dollar an Reagenzien.“

„Und ich selbst werde den Impfstoff nicht mehr kaufen, es sei denn, ich bekomme eine Charge und finde heraus, dass sie frei von DNA ist“, fügte er hinzu.

Die Senatoren boten zwar an, sich für Buckhaults einzusetzen, falls er aufgrund seiner Aussage bei der Anhörung Repressalien oder Schikanen erleiden sollte, aber sie schienen machtlos zu sein, wenn es darum ging, sinnvolle Veränderungen herbeizuführen.

Senator Richard Cash sagte: „Wir haben keine Autorität gegenüber der FDA, Pfizer zu etwas zu zwingen. Ich meine, das ist eine Bundesangelegenheit“.

Buckhaults informierte den Senat, dass er die FDA per E-Mail über das Kontaminationsproblem informiert habe, jedoch keine Antwort erhalten habe.

Die FDA wurde um eine Stellungnahme gebeten.