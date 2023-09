Bevölkerungsaustausch? „Lampedusa im Ausnahmezustand: 10.000 Ankünfte in nur 72 Stunden!“ Videos

Von Amy Mek

Europa, die Wiege der westlichen Zivilisation, droht innerhalb einer einzigen Generation ausgelöscht zu werden.

Die Eliten der Europäischen Union nutzen erneut die Massenmigration, um die europäischen Bevölkerungen zu ersetzen, was zu schockierenden demografischen Auswirkungen führt, die die nationalen und kulturellen Identitäten der europäischen Länder tiefgreifend beeinträchtigen. Die Migranten werden von den linken Eliten und denjenigen, die sich als konservativ ausgeben, dazu benutzt, die Kulturen der Gastländer zu verwässern, sich mehr Stimmen zu sichern und die Macht zu übernehmen. In diesem Zusammenhang ist die italienische Insel Lampedusa, die weniger als 150 km von der tunesischen Küste entfernt liegt, seit Anfang der Woche mit einer massiven Invasion von Migranten konfrontiert. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums sind seit Montag mehr als 10.000 Menschen aus Nordafrika dort gelandet. Die Einwohnerzahl hat sich in nur wenigen Tagen verdoppelt, was die Herausforderungen dieser illegalen Invasion deutlich veranschaulicht.

Lampedusa’s nie dagewesene Migrationskrise

Matteo Villa von der Denkfabrik Italian Institute for International Political Studies (Ispi) bezeichnet die Zahl der Ankünfte in den letzten 48 Stunden als „absoluten Rekord“. Italien hat andere europäische Länder dafür kritisiert, dass sie keine angemessene Unterstützung bei der Bewältigung dieses Migrantenzustroms leisten. Für Freitag, den 15. September, wurde ein Treffen im Pariser Innenministerium anberaumt, bei dem Gespräche mit den zuständigen Polizei-, Gendarmerie- und Einwanderungsbehörden geführt werden sollen.

Der Anstieg der Zahl der Menschen, die versuchen, das Meer zu überqueren, ist auf die günstigen Wetterbedingungen der letzten Tage zurückzuführen, die diejenigen, die versuchen, nach Europa einzudringen, dazu ermutigt haben, sich auf den Seeweg zu begeben, was zu einem Anstieg der Migration geführt hat. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums landeten am Dienstag über 5.000 Afrikaner, hauptsächlich Männer im wehrfähigen Alter, an der italienischen Küste, die meisten davon in Lampedusa. Zusätzlich kamen am Mittwoch fast 3.000 Menschen an.

They are laughing at you Italy…



A group of newly arrived "Doctors, Lawyers, and Scientists" taunt their host country – they are literally giving you the finger! #GreatReplacement pic.twitter.com/6sIrAV1YhC — Amy Mek (@AmyMek) September 15, 2023

Die meisten dieser Migranten, die in behelfsmäßigen Booten nach Europa unterwegs waren, wurden von der Küstenwache gerettet und in den Hafen von Lampedusa gebracht. Viele haben jedoch auf der Reise ihr Leben verloren. Die Migrationsbehörde der Vereinten Nationen gibt an, dass in diesem Jahr mehr als 2.000 Menschen bei dem Versuch, die Grenze zwischen Nordafrika, Italien und Malta zu überqueren, gestorben sind.

The situation in Lampedusa is completely out of control, an unprecedented situation. Today in 30 minutes 35 boats of African hordes invaded us, so far 100 boats in one day. Giorgia Meloni has deported 190,000 invaders to date, a real apocalypse! https://t.co/drJGG347r2 pic.twitter.com/YhF319EHey — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 12, 2023

The situation in Lampedusa is always completely out of control. Today more 1000 African invaders in 30 boats from Tunisia invaded us. A real unprecedented apocalypse https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/KUtsUBfEAX — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 15, 2023

Das Aufnahmezentrum von Lampedusa, das ursprünglich für weniger als 400 Personen gebaut wurde, ist jetzt überfordert. Die Illegalen schlafen draußen auf behelfsmäßigen Plastikbetten, viele sind in Überlebensdecken eingewickelt.

In den letzten 48 Stunden ist auf der Insel Lampedusa ein massiver Zustrom von Migrantenbooten mit über 7.000 Menschen eingetroffen.

Hell in Lampedusa. There are currently 5,000 African invaders in the hotspot which has a maximum capacity of 400 places. Another 10,000 have just left Tunisia, they are arriving. A real unprecedented apocalypse https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/QyeyYtKldA — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 15, 2023

Clashes in Lampedusa now. Soon this will happen in your neighborhood in Europe https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/04ZBhuiqqa — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 14, 2023

Reaktion und Herausforderungen

Die örtliche Gemeinde rief den Notstand aus, und die Spannungen eskalierten am Mittwoch während der Lebensmittelverteilung durch das Italienische Rote Kreuz (CRI), das das Zentrum verwaltet. Einige junge Migranten wagten sich in das historische Zentrum von Lampedusa, wo sie in überfüllten Restaurants kostenloses Essen erhielten. Einheimische und Touristen zahlten auch für ihre Mahlzeiten. Die Migranten verursachten auch Unruhen in den Städten, die die Anwohner beunruhigten und viele dazu veranlassten, um ihre Sicherheit zu fürchten. Frustrierte Einwohner begannen, auf der Straße gegen die Invasion des Landes zu protestieren, und stellten sich Medienreportern entgegen, die Fehlinformationen verbreiteten, indem sie diejenigen, die an ihren Ufern ankamen, als „Flüchtlinge“ und nicht als illegale Eindringlinge bezeichneten.

Italian residents in Lampedusa rise up: "Stop the invasion! You journalists say they are refugees, false! They are not refugees!" It's time for protests to spread across Europe. https://t.co/drJGG347r2 pic.twitter.com/TT4lOkY2LJ — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 16, 2023

Über 600 Demonstranten versammelten sich heute im Hafen von Lampedusa, um gegen die mögliche Einrichtung eines zweiten Migrantenlagers auf der Insel zu protestieren. Gewählte Beamte brachten ihre tiefe Besorgnis über die Ungewissheit in dieser Angelegenheit zum Ausdruck, insbesondere in Anbetracht der Ankunft von Zelten früher am Tag. Weitere Demonstranten kamen in großer Zahl hinzu.“

Plus de 600 manifestants sur le port de #Lampedusa dénoncent la possible création d’un 2e camp de migrants sur l’île. Les élus sont très remontés contre l’ambiguïté à ce sujet depuis l’arrivée de tentes ce matin. D’autres manifestants arrivent par dizaines. @Livrenoirmedia pic.twitter.com/9hQ4oJ6mNr — Erik Tegnér (@tegnererik) September 16, 2023

Der stellvertretende Bürgermeister Attilio Lucia von der Lega-Partei hielt am Samstag den Verkehr in Richtung Rathaus an, um gegen das Gerücht zu protestieren, dass auf dem ehemaligen Militärstützpunkt Loran auf der Insel ein Zeltlager für Migranten eingerichtet werden sollte.

Die CRI bemüht sich, die illegalen Migranten auf ganz Italien zu verteilen, anstatt sie in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Nach Angaben ihres Vorsitzenden Rosario Valastro wurden am Freitagmorgen bereits 700 illegale Einwanderer ohne Papiere nach Sizilien und auf das Festland gebracht, und im Laufe des Tages werden weitere 2 500 Personen erwartet, die die Insel verlassen.

Besorgnis und Kontroversen

Der französische Politiker, Reporter und Whistleblower Damien Rieu, der sich auf Lampedusa aufhielt, hat alarmierende Details über die Situation enthüllt. Er berichtete von der Evakuierungslinie, wo die Migranten umgesiedelt wurden, und teilte mit, dass sie in Zentren für Migranten in Sizilien gebracht und dann in ganz Europa, einschließlich Frankreich und Großbritannien, verteilt würden. Rieu wies darauf hin, dass einige Migranten nicht für ihre Reise bezahlt hätten, was Fragen über die Organisation hinter diesem massiven Zustrom aufwerfe. Er vermutete, dass möglicherweise kriminelle Mafias die Operation koordinieren oder sogar ausländische Mächte beteiligt sind, die Europa destabilisieren wollen. Die Hauptsorge bleibt, die komplizierte Organisation hinter dieser Migrationswelle zu verstehen.

Eine Sprecherin der Europäischen Kommission bestätigte, dass Brüssel in engem Kontakt mit Rom steht. Italien hat 14 Millionen Euro an europäischen Geldern erhalten, um mit dieser Situation umzugehen, aber Italien kritisiert seine europäischen Partner dafür, nicht genug zu tun, um diese Ströme zu bewältigen. Deutschland kündigte kürzlich an, keine Migranten mehr aus Italien aufzunehmen, da Italien seinen Anteil an den bestehenden europäischen Vereinbarungen zur Verteilung von Flüchtlingen nicht erfülle. Im Gegensatz dazu hat Frankreich die Entsendung von Verstärkung zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung an der Grenze zu Italien angekündigt. Präsident Emmanuel Macron erklärte: „Unsere Pflicht als Europäer ist es, Italien in dieser Situation nicht allein zu lassen.“

Der stellvertretende italienische Ministerpräsident Matteo Salvini, der die Liga gegen illegale Einwanderung anführt, bezeichnete den massiven Zustrom von Flüchtlingen als „Kriegshandlung“ gegen Italien.

Die linke Opposition hingegen spottete über das Scheitern der Politik von Ministerpräsident Georgia Meloni und Matteo Salvini, der im Wahlkampf 2022 versprochen hatte, die Migrantenboote zu „stoppen“. Doch nicht nur die Linke ist unzufrieden mit Meloni. Wie die RAIR Foundation USA bereits berichtet hat (siehe hier und hier), fühlen sich viele von Melonis Wählern von der Regierungschefin verraten. Ihre veränderte Haltung zur Einwanderung und ihre Unterstützung umstrittener Covid-Maßnahmen haben dazu geführt, dass sich ihre wichtigsten Anhänger verraten fühlen, während Behauptungen über beunruhigende globalistische Verbindungen zum Aspen-Institut die Bedenken über ihre Loyalität und Entscheidungsfindung verstärken.“

Marion Maréchal, die Vorsitzende der französischen Partei Reconquête und Anhängerin der Partei Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni, traf am Donnerstagabend in Lampedusa ein, um das „Chaos“ inmitten der Bilder von Flüchtlingen im italienischen Hafen anzuprangern. Jordan Bardella, der Vorsitzende der Partei Nationale Rallye, forderte Emmanuel Macron auf, „keinen einzigen Migranten“ von der Insel aufzunehmen.

Beweggründe der Migranten

Inmitten der anhaltenden Migrationskrise auf Lampedusa haben französische Reporter vor Ort einen wichtigen Aspekt der Motivation der Migranten hervorgehoben: den starken Wunsch, nach Frankreich zurückzukehren. Dies ist vor allem auf familiäre Bindungen und die Tatsache zurückzuführen, dass sie in Frankreich ohne legale Papiere Arbeit finden können. Für die Migranten ist Italien das erste Sprungbrett auf ihrer Reise, und immer wieder legen Boote in Richtung italienische Küste ab. Sie haben zwar mehrere Länder, darunter auch Spanien, im Visier, aber Frankreich übt eine besondere Anziehungskraft auf sie aus, weil dort illegale Familienangehörige leben, die sie zum Umzug ermutigen.

Die Situation der letzten Tage ist zwar außergewöhnlich, aber sie spiegelt eine Invasion wider, die seit mehreren Monaten und Jahren anhält. Nach den am Donnerstag von Frontex, der europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache, veröffentlichten Zahlen sind zwischen Januar und August fast 114.300 Migranten aus Nordafrika irregulär über das Mittelmeer in Italien angekommen, fast doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2022.

Die Zahlen haben jedoch das Jahr 2016 noch nicht übertroffen, als mehr als 181.000 Menschen, darunter viele Syrer, an der italienischen Küste ankamen.

Tunesien und Libyen sind die Ausgangspunkte für Tausende von Migranten, vor allem aus der Elfenbeinküste, Ägypten und Guinea. Frontex warnt, dass „der erhöhte Migrationsdruck auf dieser Route in den kommenden Monaten anhalten könnte, da Menschenschmuggler die Preise für Migranten, die Libyen und Tunesien verlassen, vor dem Hintergrund eines scharfen Wettbewerbs zwischen kriminellen Gruppen senken.“

Pierre Henry, Präsident von France Fraternités, betonte in einem Interview mit Franceinfo am Freitag, dass die „zentrale Mittelmeerroute“, die von der libyschen und tunesischen Küste ausgeht, seit über zehn Jahren besteht. Er betonte: „Wenn die Europäische Union keine angemessene politische Antwort gibt, werden wir uns ständig in dieser Krisensituation befinden“. Er betonte auch, dass es „nicht die Länder mit der ersten Einreise“, wie Italien und Spanien, sind, „die die meisten Asylanträge verzeichnen“.

Großer Ersatz

Die Migrationskrise auf Lampedusa ist ein Mikrokosmos für einen weitaus bedeutenderen und tiefgreifenderen Wandel, der sich in ganz Europa vollzieht. Es scheint, dass Europa in den kommenden Jahrzehnten nicht mehr den Europäern gehören wird. Die Beobachtungen von Experten wie Jean Renaud Gabriel Camus, Mitbegründer und Präsident des Nationalen Rates des Europäischen Widerstandes, sind beunruhigend. Camus prägte den Begriff „Great Replacement“ und bezog sich damit auf die angebliche Kolonisierung Westeuropas durch Einwanderer aus Nordafrika und dem Nahen Osten.

Europa: Die große demografische Transformation

Im drohenden Schatten des europäischen Kontinents ist eine tiefgreifende und unumkehrbare Metamorphose im Gange. Wie Gatestone berichtet, stehen Italien und weite Teile Europas am Abgrund bedeutender demografischer Veränderungen, die das Wesen ihrer Gesellschaften umzugestalten drohen. Die einheimische europäische Bevölkerung, die sich in ihren letzten Lebensjahren befindet, kämpft damit, sich auf einem Ersatzniveau fortzupflanzen, während eine ständig wachsende Flut von Migranten aus dem Nahen Osten, Afrika und Asien über die Grenzen schwappt. Diese illegalen Neuankömmlinge bringen nicht nur ihre physische Präsenz mit sich, sondern auch eine tiefgreifende Divergenz der kulturellen Werte. In Fragen der Sexualität, der Wissenschaft, der politischen Macht, der Wirtschaft und der Rolle der Religion in der Gesellschaft unterscheiden sich ihre Ansichten deutlich von denen der einheimischen Bevölkerung.

Die Folgen dieser seismischen demografischen Verschiebung sind erschütternd. Europa, die Wiege der westlichen Zivilisation, könnte innerhalb einer einzigen Generation nicht mehr wiederzuerkennen sein. Wie bereits von RAIR hervorgehoben, wird prognostiziert, dass im Jahr 2050 zwanzig Prozent der europäischen Bevölkerung Muslime sein werden – ein direktes Ergebnis von Westeuropas unerschütterlichem Engagement für Multikulturalismus und Massenmigration. Belgien befindet sich bereits jetzt in einem unwiderruflichen Wandel: Ein Drittel der Bevölkerung hat ausländische Wurzeln, und im Herzen Brüssels sind die Belgier zur Minderheit geworden.

Der ernüchternde Bericht von Gatestone sagt voraus, dass „innerhalb einer Generation Schwedens drittgrößte Stadt, Malmö, eine Bevölkerung haben wird, in der die meisten Menschen ausländischer Herkunft sind“. Diese Vorhersage deckt sich mit den Untersuchungen von Kyosti Tarvainen aus dem Jahr 2008, der für die kommenden Jahrzehnte eine muslimische Mehrheit vorhersagt. Gunnar Sandelin, ein bekannter schwedischer Journalist und Autor, bestätigt, dass im Ausland geborene Menschen inzwischen 30 % der Bevölkerung ausmachen, was ein deutliches Bild von Schwedens Zukunft als potenziell bevölkerungsreichstes muslimisches Land in Europa zeichnet.

Die Daten verdeutlichen den Ernst der Lage. Die Zahl der Menschen ausländischer Herkunft steigt um fast 1,5 Millionen, während die Zahl der Menschen schwedischer Herkunft um fast 25.000 abgenommen hat. Prognosen zufolge wird im Jahr 2050 ein Drittel der italienischen Bevölkerung aus Ausländern bestehen, was in dem UN-Bericht „Replacement Migration: Is It a Solution to Decline and Aging Populations?“. Die italienische Fondazione Fare Futuro geht sogar noch weiter und geht davon aus, dass bis zum Ende des Jahrhunderts die Hälfte der italienischen Bevölkerung muslimisch sein könnte, was eine Folge der Massenmigration und der unterschiedlichen Geburtenraten unter den religiösen Gruppen ist. In nur einem Jahrzehnt hat Italien einen erstaunlichen Anstieg der Migrantenbevölkerung um 419 % erlebt.

Ähnliches gilt für Deutschland, wo mehr als ein Viertel der Einwohner einen „Migrationshintergrund“ hat. In Frankreich sind mehr als 75 Prozent der Kinder in vielen Regionen in außereuropäischen Migrantenfamilien geboren worden, was die demografischen Statistiken erschüttert. Frankreichs Nationales Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien (INSEE) berichtet, dass 2019 mehr als ein Fünftel der Neugeborenen einen arabisch-muslimischen Vornamen trug.

Auf der anderen Seite des Ärmelkanals enthüllt ein Bericht der britischen Denkfabrik „Migration Watch“ eine beunruhigende Wahrheit: Migranten und ihre im Vereinigten Königreich geborenen Nachkommen sind für rund 90 Prozent des britischen Bevölkerungswachstums der letzten Jahre verantwortlich. Noch erschreckender ist die Tatsache, dass die Menschen der vorangegangenen Kohorte die britische Bevölkerung um weitere sieben Millionen Menschen vergrößert haben.

Jeder Tag, der vergeht, verstärkt die unbestreitbare Realität, dass das Ziel der Massenmigration die Erosion und schließlich die Auslöschung der unterschiedlichen Kulturen ist, die die lokalen und nationalen Gemeinschaften seit Jahrhunderten geprägt haben. Die Beweise der letzten Jahrzehnte zeichnen ein düsteres Bild, in dem Rechtssysteme, kulturelle Normen und grundlegende Prinzipien der Gleichheit in einem alarmierenden Tempo zerbröckeln. Erschwerend kommt hinzu, dass die Tyrannei der politischen Korrektheit oft die Rechtsstaatlichkeit und die individuellen Freiheiten verdrängt und die Umsetzung der Agenda des „großen Ersatzes“ erleichtert, indem sie jede Form von Dissens zum Schweigen bringt.