Programmierbare CBDC-Risiken: US-Kongress warnt vor Machtmissbrauch und Eile.“

Programmierbare CBDC können zu ernsthaftem Machtmissbrauch führen, kein Grund für die USA, jetzt auf CBDC umzusteigen: Anhörung im Kongress

xperten für Zentralbank-Digitalwährungen (CBDC) und Fintech sagen den amerikanischen Gesetzgebern, dass programmierbare CBDC zu ernsthaftem Machtmissbrauch führen können und dass es kaum Beweise dafür gibt, dass eine CBDC die Wirtschaft stärken oder die finanzielle Inklusion fördern würde.

Das House Financial Services Committee Subcommittee on Digital Assets, Financial Technology and Inclusion veranstaltete am Donnerstag eine Anhörung mit dem Titel „Digital Dollar Dilemma: The Implications of a Central Bank Digital Currency and Private Sector Alternatives„, an der fünf Experten teilnahmen:

Dr. Norbert Michel : Vizepräsident und Direktor, Zentrum für Währungs- und Finanzalternativen, Cato-Institut

: Vizepräsident und Direktor, Zentrum für Währungs- und Finanzalternativen, Cato-Institut Christina Parajon Skinner : Assistenzprofessorin, The Wharton School der Universität von Pennsylvania

: Assistenzprofessorin, The Wharton School der Universität von Pennsylvania Raúl Carrillo : Akademischer Fellow, Dozent für Recht, Columbia Law School

: Akademischer Fellow, Dozent für Recht, Columbia Law School Paige Paridon : Senior-Vizepräsidentin und Senior Associate General Counsel, Bank Policy Institute

: Senior-Vizepräsidentin und Senior Associate General Counsel, Bank Policy Institute Yuval Rooz: Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender, Digital Asset

In seiner schriftlichen Stellungnahme warnte Dr. Michel:

„Die Möglichkeiten für die Programmierbarkeit eines CBDC sind nahezu endlos. Und in allen Fällen sind selbst die besten Absichten nur wenige Schritte davon entfernt, zu ernsthaftem Machtmissbrauch zu führen.“ DR. NORBERT MICHEL, SCHRIFTLICHE AUSSAGE, AUSSCHUSS FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGEN DES HAUSES 2023

Auf die Frage: „Warum sollte die Bundesregierung kontrollieren wollen, wofür ihre Bürger Geld ausgeben?“ antwortete Dr. Michel:

„Politisch gesehen ist es [CBDC] ein Alptraum für beide Seiten. Es könnte verwendet werden, um Gewerkschaften zu stoppen; es könnte verwendet werden, um Menschen davon abzuhalten, Geld für Gasöfen auszugeben; es könnte unter jedem beliebigen politischen Deckmantel verwendet werden.„

Dr. Michel fügte hinzu, dass die Regierung in anderen Ländern bereits ohne die Hilfe des CBDC gegen Meinungsäußerungen und Proteste vorgegangen sei, dass aber das CBDC „all diese politischen Probleme verschärft; genau das bewirkt es, und genau deshalb sollten wir es nicht haben.“

„Der staatliche Anbieter eines CBDC könnte leicht Geld direkt auf das Konto eines Bürgers einzahlen und ebenso leicht Geld abheben.“ DR. NORBERT MICHEL, SCHRIFTLICHE ANHÖRUNG, AUSSCHUSS FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGEN DES HAUSES 2023

„Die Programmierungsmöglichkeiten eines CBDC könnten dazu führen, dass den Menschen der Kauf bestimmter Waren untersagt wird oder sie in der Kaufmenge eingeschränkt werden.“ Dr. Norbert Michel, Schriftliche Stellungnahme, House Financial Services Committee 2023

In seiner schriftlichen Stellungnahme fügte Dr. Michel hinzu:

„Die Programmierungsmöglichkeiten eines CBDC könnten bedeuten, dass den Menschen der Kauf bestimmter Waren untersagt wird oder dass sie nur eine begrenzte Menge kaufen können. Befürworter haben zum Beispiel gewitzelt, dass Eltern das Essensgeld ihrer Kinder mit der Bedingung programmieren könnten, dass es nicht für Süßigkeiten ausgegeben werden darf.

„Es ist wichtig, die erweiterten Möglichkeiten einer solchen Option in Betracht zu ziehen, da die Technologie diese Art der Programmierbarkeit ermöglicht.

„So wie Eltern versuchen, ihre Kinder zu kontrollieren, könnten politische Entscheidungsträger versuchen, den Alkoholkonsum einzudämmen, indem sie nächtliche Alkoholkäufe einschränken oder Käufe für Personen mit alkoholbedingten Straftaten verbieten.„

„Im Falle der staatlich verordneten Abriegelungen während der COVID-19-Pandemie hätte ein CBDC so programmiert werden können, dass es nur mit ‚wesentlichen‘ Unternehmen austauscht oder die Behörden alarmiert, wenn den Bürgern Reisekosten entstehen.“ DR. NORBERT MICHEL, SCHRIFTLICHE AUSSAGE, HAUSAUSSCHUSS FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGEN 2023

In ihrer Eröffnungsrede sagte Christina Parajon Skinner vor dem Kongress: „Es gibt keinen erkennbaren Grund für die Vereinigten Staaten, sich jetzt in Richtung einer CBDC zu bewegen„, und dass die Zentralbanken von der zugrunde liegenden Annahme ausgingen, dass CBDC langfristig das Bargeld ersetzen würden.

„Da die Zentralbanken derzeit nicht über die Technologie verfügen, um eine bargeldähnliche Privatsphäre zu bieten, wird eine digitale Währung, sofern sie nicht radikal umgestaltet wird, dem Staat die Möglichkeit geben, die Zahlungsaktivitäten seiner Bürger zu überwachen oder zu kontrollieren.“ Christina Parajon Skinner, Zeugenaussage, House Financial Services Committee 2023

„CBDC als programmierbares Geld ist weit entfernt von einem unveräußerlichen Eigentumsrecht in der Tradition des Naturrechts, wie es von den Verfassern angenommen und in der Verfassung vorgesehen wurde. Es lässt dauerhaft die Frage offen, ob und wann der im CBDC einer Person gespeicherte Wert digital angepasst werden könnte, um die Ziele des Staates zu erreichen.“ Christina Parajon Skinner, SCHRIFTLICHE ANWENDUNG, HOUSE FINANCIAL SERVICES COMMITTEE 2023

In ihrer schriftlichen Stellungnahme argumentierte Skinner, dass CBDC eher ein politisches Instrument als ein Eigentumsrecht sei.

„CBDC ist eine programmierbare Form von Geld. Dementsprechend ist CBDC eher ein politisches Instrument als ein Eigentumsrecht, was es deutlich von Bargeld unterscheidet„, schrieb sie und fügte hinzu: „Es kann so programmiert werden, dass es zum Beispiel eine Vergütung bietet oder nicht (und diesen Satz anpassen oder selektiv auf Einzelpersonen oder Gruppen anwenden).

„Allein diese Eigenschaft macht CBDC zu einem fertigen Werkzeug für neue Arten von geldpolitischen Interventionen, einschließlich, vielleicht am bemerkenswertesten, der Möglichkeit, die so genannte effektive Untergrenze (ELB) durch die Einführung negativer Zinssätze zu umgehen.

„Die Möglichkeit, die Vergütungssätze für CBDC zu manipulieren, würde es der Fed auch ermöglichen, neue Arten von quasi-fiskalischen Anreizen zu implementieren oder regelrechte fiskalische Transfers vorzunehmen (z. B. indem die Vergütung für einige Gruppen oder Käufe erhöht wird, für andere jedoch nicht).“

„Alles in allem glauben wir, dass es zum jetzigen Zeitpunkt kaum Beweise dafür gibt, dass ein CBDC der US-Wirtschaft messbare Vorteile bringen würde oder dass es notwendig ist, um den Status des Dollars als Weltreservewährung zu verteidigen.“ Paige Paridon, Schriftliche Stellungnahme, HOUSE FINANCIAL SERVICES COMMITTEE 2023

Paige Paridon, Vertreterin des Bank Policy Institute – einer Interessengruppe, die die führenden Banken des Landes vertritt – sagte, dass es „wenig Beweise dafür gibt, dass ein CBDC der US-Wirtschaft messbare Vorteile bringen würde“ und dass „es unwahrscheinlich ist, dass ein CBDC die finanzielle Eingliederung spürbar verbessern würde„.

In ihrer schriftlichen Stellungnahme behauptete Paridon: „Indem es Einlagen von den Banken abzieht, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Anspannung, würde ein CBDC wahrscheinlich das kommerzielle Bankensystem in den Vereinigten Staaten unterminieren und die Verfügbarkeit von Krediten für die Wirtschaft in einer sehr prozyklischen Weise stark einschränken.“

Während Gruppen wie der Internationale Währungsfonds (IWF) sagen, dass ein CBDC die finanzielle Eingliederung verbessern würde, argumentierte Paridon:

„Es ist unwahrscheinlich, dass ein zwischengeschaltetes CBDC einen der Hauptgründe anspricht, warum bestimmte Personen keine Bankverbindung haben: weil sie nicht über die finanziellen Mittel verfügen, ein Bankkonto zu eröffnen und zu unterhalten.“ PAIGE PARIDON, SCHRIFTLICHE BEZEUGUNG, AUSSCHUSS FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGEN DES HAUSES 2023

„Bei dem Modell mit Vermittler“, fügte Paridon hinzu, „würden wahrscheinlich Gebühren für die Führung einer digitalen Brieftasche bei dem Vermittler und für die damit verbundenen Dienstleistungen anfallen.

„Tatsächlich ist uns kein begründeter Anwendungsfall für CBDC bekannt, der Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen zugute käme.

„Bislang scheinen die Behauptungen, dass ein CBDC die finanzielle Eingliederung verbessert, mehr Rhetorik als Realität zu sein.„

„Wenn wir den digitalen Dollar auf das CBDC und das Gespräch auf die Fed beschränken, erweisen wir der Öffentlichkeit einen schlechten Dienst […] Zumindest sollte unser Gespräch auch eine Diskussion über das Finanzministerium und seine vielen Ämter umfassen, einschließlich der Münzanstalt, des Bureau of Engraving & Printing, des Bureau of Fiscal Service und des Secret Service, die tagtäglich an der Einführung von Finanztechnologie beteiligt sind.“ Raul Carrillo, Zeugenaussage, HOUSE FINANCIAL SERVICES COMMITTEE 2023

In seiner Eröffnungsrede argumentierte Raul Carrillo, dass ein digitaler Dollar nicht zwangsläufig eine von der Federal Reserve betriebene Zentralbank sein müsse, sondern dass auch andere Stellen des Finanzministeriums diese Aufgabe übernehmen könnten.

Dieselbe Idee wurde vor zwei Jahren von dem Sachverständigen Rohan Grey geäußert, als er im Juni 2021 aussagte, dass:

„Entgegen einem weit verbreiteten Missverständnis ist und war die Federal Reserve nicht die einzige Stelle, die für die Ausgabe von Geld oder die Erbringung öffentlicher Zahlungsdienste zuständig war.

„Im Laufe der amerikanischen Geschichte haben die [US] Mint, das Bureau of Engraving and Printing, das Bureau of the Fiscal Service und der US Postal Service verschiedene Formen von öffentlichen Geldtechnologien entwickelt, herausgegeben und betrieben.

„Es ist daher ein Fehler, das breite Spektrum digitaler Fiat-Währungsarchitekturen und -vereinbarungen mit der begrenzteren Kategorie der digitalen Zentralbankwährung gleichzusetzen und zu reduzieren, die sich nur auf jene Modelle bezieht, bei denen Zentralbanken die alleinigen Emittenten und Verwalter sind„, fügte er hinzu.

„Die größte Bedrohung für die Finanzüberwachung in den USA geht weder vom öffentlichen noch vom privaten Sektor aus, sondern von beiden, und vor allem von den Verbindungen zwischen ihnen.“ Raul Carrillo, Zeugenaussage, HOUSE FINANCIAL SERVICES COMMITTEE 2023

In seiner schriftlichen Stellungnahme erläuterte Carrillo seine Empfehlungen zum Datenschutz für politische Entscheidungsträger:

„Letztendlich besteht der einzige sichere Weg zum Schutz der Privatsphäre darin, dass die politischen Entscheidungsträger Geräte bereitstellen, die Offline-Transaktionen ermöglichen. Staatlich ausgegebenes Inhabergeld wie Papiergeld und Metallmünzen können Zahlungen außerhalb der Sichtweite mächtiger Institutionen ermöglichen. Digitales Inhabergeld kann das gleiche Ziel erreichen.

„So speichern beispielsweise Wertkarten (eine Art „Smartcard“) Geld auf den Karten selbst und ermöglichen so Transaktionen, die keine Daten erzeugen, die von Online-Systemen erfasst, gespeichert, weitergegeben oder ausgewertet werden müssten.

„Wir verwenden bereits einschlägige Technologien, die offline funktionieren und Geräte miteinander verbinden, anstatt ein Netzwerk zu nutzen.

„Geräte, die Bluetooth, Nahfeldkommunikation (NFC) oder QR-Codes verwenden, könnten Zahlungen ermöglichen, ohne dass das Internet überwacht wird. Vorbehaltlich des Netzwerkdesigns können SIM-Karten für Telefone dieselbe Funktion erfüllen“.

„Ohne einen angemessenen politischen Rahmen und in Ermangelung einer starken Partnerschaft zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor können Initiativen des privaten Sektors Aktivitäten verdrängen, die eigentlich als öffentliche Güter gelten – insbesondere Geld – und die durch unsere Verfassung geschützt werden müssen.“ Yuval Rooz, Schriftliche Zeugenaussage, HOUSE FINANCIAL SERVICES COMMITTEE 2023

Yuval Rooz argumentierte in seiner schriftlichen Stellungnahme, dass öffentlich-private Partnerschaften im Falle eines digitalen Dollars genutzt werden sollten, und dass „die Nutzung der Blockchain-Technologie zur Modernisierung der Finanzinfrastruktur entscheidend ist, um unsere globale finanzielle Wettbewerbsfähigkeit und den Status des Dollars als Weltreservewährung zu sichern“.

„Wie wir bei der Erfindung des Internets gesehen haben, können ohne einen angemessenen politischen Rahmen und ohne eine starke Partnerschaft zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor Initiativen des privaten Sektors Aktivitäten verdrängen, die zu Recht als öffentliche Güter – insbesondere Geld – angesehen werden, die durch unsere Verfassung geschützt werden müssen“, schrieb er.

Dazu stellte Rooz zwei Forderungen:

„Erstens, dass der Kongress sicherstellt, dass jeder digital repräsentierte Dollar, sei es ein Stablecoin oder eine digitale Zentralbankwährung, innerhalb unseres verfassungsmäßigen Rahmens lebt – Amerikaner, die diesen digital repräsentierten Dollar verwenden, sollten die Gewissheit haben, dass ihre Rechte auf Privatsphäre im Rahmen unseres vierten Verfassungszusatzes geschützt sind.

„Und zweitens, dass der Kongress eng mit dem privaten Sektor zusammenarbeitet und bereits entwickelte und bewährte Technologien nutzt, um als Grundlage für einen digital repräsentierten Dollar zu dienen.“