Warum Russland im globalen Süden siegt

Abgesehen von der westlichen Propaganda, Russland zu „isolieren“, lässt sich kaum bestreiten, dass Russlands globaler Einfluss im Zuge des militärischen Konflikts mit der Ukraine und seinen NATO-Verbündeten um ein Vielfaches zugenommen hat. Für den Westen bedeutete Russlands Rückzug aus Europa (z. B. vom europäischen Energiemarkt) aufgrund der Sanktionen seltsamerweise das „Ende“ der russischen Wirtschaft, Politik und militärischen Stärke und den „Endsieg“ des Westens. Sicherlich war dies eine grobe Fehleinschätzung, denn der Westen konnte sich eine grundlegende – und so schnelle – Verlagerung der russischen Wirtschaft vom globalen Norden in den globalen Süden nicht vorstellen. In den vergangenen zwei Jahren hat die russische Politik dafür gesorgt, dass Russland nicht nur einen neuen Markt für sein Öl gefunden hat, sondern dass die Interaktion Russlands mit dem größten Teil der außereuropäischen Welt diese Welt in ein geopolitisches Kraftzentrum verwandelt, das in der Lage ist, die westliche Agenda, Russland geopolitisch irrelevant werden zu lassen, indirekt zu vereiteln. Aber diese Rolle hat sich nicht automatisch ergeben. Die Russen haben sie in der Tat ziemlich energisch kultiviert.

In den ersten acht Monaten des Jahres 2023 haben russische Beamte mehrere Staaten des globalen Südens besucht, darunter Angola, Burundi, Eritrea, Eswatini, Kenia, Mali, Brasilien, Venezuela, Nicaragua und Kuba. Hinzu kommen die Kontakte, die russische Diplomaten mit vielen anderen Ländern über multilaterale Foren wie BRICS und den jüngsten Russland-Afrika-Gipfel unterhalten. Die Liste ist bei Weitem nicht erschöpfend, aber der Einfluss, den diese Besuche hinterlassen haben, ist sicherlich heilsam.

Der Anteil der indischen Ölimporte aus Russland, der 2021 noch bei 2 Prozent lag, wird 2023 bereits 20 Prozent erreichen. Aber Indien ist nicht nur ein Abnehmer von russischem Öl. Als führendes BRICS-Mitglied beaufsichtigt Indien auch die Expansion der Gruppe zu einem beeindruckenden geopolitischen Akteur, der zur Hauptquelle für eine neue, multipolare Weltordnung werden könnte – eine Ordnung, die weit mehr als die derzeitige, von den USA geführte Ordnung Indiens Ambitionen erfüllen könnte, ein führender globaler Akteur zu werden.

Aber Indien ist bei Weitem nicht der einzige Fall, denn die meisten Länder des globalen Südens, die ihre Beziehungen zu Russland pflegen – und vertiefen -, sehen den Konflikt in Osteuropa nicht als ihr Problem an. Natürlich will der kollektive Westen sie dazu zwingen, sich Russland entgegenzustellen, aber das wird in einem globalen Kontext, der von der zunehmenden Einsicht geprägt ist, dass der Westen nicht mehr alles haben kann, immer schwieriger.

Während der Westen weiterhin versucht, die Logik des Kalten Krieges wiederzubeleben, um Blöcke zu bilden, wird dies wahrscheinlich nicht funktionieren. Zum einen ist die Trennlinie, die die Welt teilt, nicht mehr ideologisch, sodass die Länder nicht mehr in eine Gruppe eingeteilt werden können, die für den Kapitalismus und die andere Gruppe, die für den Kommunismus ist. Die Trennlinie, die die Welt heute trennt, ist die Wirtschaft und der Handel, d. h. die Frage, ob man russisches Öl kaufen kann oder sollte und/oder ob man weiterhin mit Russland Handel treiben kann oder sollte. Natürlich betrachtet der kollektive Westen Russland – und China – nicht als „Demokratien“ im westlichen liberalen Sinne. Aber für den globalen Süden spielt das keine große Rolle, wenn es darum geht, Geschäfte zu machen, und solange es dem Handel dient.

Natürlich kann der Westen immer noch Sanktionen gegen Länder verhängen, die sich der westlichen Politik widersetzen, aber die zunehmende Möglichkeit, den Handel in Nicht-USD-Währungen abzuwickeln, nimmt dem Westen schnell den Wind aus den Segeln, wenn es darum geht, politische Veränderungen im Globalen Süden zu erzwingen. So werden beispielsweise mehr als 80 Prozent des russisch-chinesischen Handels in lokalen Währungen abgewickelt, wobei sich Russland zunehmend auf den chinesischen RMB verlässt, um den Großteil seines Handels abzuwickeln.

Um die Politik der Entdollarisierung voranzutreiben, unterzeichnete der russische Präsident Putin im März 2022 einen Erlass, der von „unfreundlichen“ Ländern verlangt, Öl und Gas in Rubel zu bezahlen. Medienberichten zufolge, die sich auf offizielle Zahlen berufen, haben bereits 54 verschiedene Unternehmen zu diesem Zweck Konten eröffnet. Für unterentwickelte Länder und Entwicklungsländer, die ihre Wirtschaft ankurbeln wollen, ist dies eine ermutigende Situation. Sie können Handel und Geschäfte in alternativen Währungen abwickeln und das vom Westen dominierte Finanzsystem umgehen. Dies hat einen Bumerang-Effekt.

So hat sich beispielsweise Indonesien, die größte Volkswirtschaft Südostasiens, auf dem ASEAN-Gipfel im Mai 2023 darauf geeinigt, die Verwendung lokaler Währungen im Handel zu fördern. Dieser Schritt ist nicht auf den Handel innerhalb der Region oder des Blocks beschränkt. Vielmehr hofft die ASEAN, den Handel innerhalb des Blocks zu steigern, die regionale Finanzintegration zu vertiefen, die finanzielle Widerstandsfähigkeit zu stärken und die regionalen Wertschöpfungsketten zu fördern. Die ASEAN-Finanzminister werden als Nächstes einen ASEAN-Rahmen für Lokalwährungstransaktionen entwickeln, um ihre LCT-Pläne umzusetzen. Auf dem BRICS-Gipfel, der im August in Südafrika stattfand, wurde auch die beschleunigte Nutzung von Lokalwährungen über einen neuen Zahlungsmechanismus namens BRICS Pay vereinbart.

Die Zentralbanken der Philippinen, Indonesiens, Malaysias, Singapurs und Thailands nutzen bereits QR-Code-Zahlungssysteme für Zahlungen von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern. Dies bedeutet auch, dass eine Transaktion in Thailand mit einer indonesischen App durch einen direkten Austausch zwischen der Rupiah und dem Baht bezahlt wird, wodurch der US-Dollar als Zwischenhändler umgangen und seine Fähigkeit, den Handel in einer Weise zu blockieren, neutralisiert wird.

Der Hauptgrund, warum Länder wie Russland angesichts des westlichen Drucks weiterhin Unterstützung aus dem globalen Süden erhalten, ist also nicht nur der Antiamerikanismus in der Welt. Die Reaktion ist auch – und ebenso gut – in der Tatsache begründet, dass Russland neben China die Politik der alternativen Währungen anführt; daher ist seine Akzeptanz im Globalen Süden um ein Vielfaches gestiegen. Ferner gehen die Handelsbeziehungen mit Russland im Rahmen von Lokalwährungsabkommen nicht auf Kosten der strategischen Autonomie der Länder. Vielmehr fördert die Verwendung lokaler Währungen die Autonomie, d.h. sie ermöglicht es den Ländern, ohne Druck von außen (USA) zu agieren, und zwar auf einem Niveau und in einer Art und Weise, wie es die Welt vielleicht noch nie erlebt hat, dass der US-Dollar nach 1945 zum finanziellen Hegemon wurde.

Ist das schlecht für die Welt? Aus westlicher Sicht wird die Verwendung lokaler Währungen ihre Vorherrschaft allmählich, aber sicher, untergraben. Aus nicht-westlicher Sicht kann dies nur eine gute Nachricht sein, denn die zunehmende Verwendung lokaler Währungen bedeutet nicht nur mehr Handel, sondern auch einen höheren Wert für ihre Währungen und/oder langfristig einen geringeren Wert des US-Dollars, was letztlich die Welt verändert und das Machtzentrum verschiebt.

Salman Rafi Sheikh, Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.