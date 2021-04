80.000 russische Soldaten an der ukrainischen Grenze, nur „ein Schritt entfernt vom Krieg“

Nach Angaben der ukrainischen Regierung hat Russland 41.000 Soldaten an die Grenze in der Ostukraine und 42.000 auf die Krim geschickt, und diese Zahl „wächst weiter an“. Falls es von Seiten Kiews und der NATO verdeckte Provokationen gegeben hat, sind diese immer noch nicht sichtbar und Russland hält sich ebenfalls bedeckt. Aus Moskau kommen bisher nur die üblichen Talking Points, es handle sich um Militärübungen und man wolle ggf. die russisch-stämmige Bevölkerung in der Ostukraine schützen.

So warnte das russische Staatsfernsehen gestern, Moskau sei „einen Schritt vom Krieg entfernt“. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte gestern Abend, er warte immer noch, nachdem er vor fast drei Wochen nach dem Tod von vier seiner Truppen bei einem russischen Mörserangriff um Gespräche mit Putin gebeten hatte. Sein Sprecher sagte: „Wir hoffen sehr, dass dies keine Ablehnung des Dialogs ist.“

Die Ukraine hat begonnen, ihre eigenen Bilder von militärischen Vorbereitungen zu verbreiten,