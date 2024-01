89% der „amerikanischen Eliten“ unterstützen den WEF-Plan zur Rationierung von Fleisch, Gas und Strom für die Bevölkerung

Ein beunruhigender neuer Bericht hat enthüllt, dass eine überwältigende Mehrheit der sogenannten „amerikanischen Eliten“ die tyrannische „Klima“-Politik des Weltwirtschaftsforums (WEF) unterstützt.

Laut einem Bericht des Committee to Unleash Prosperity (CUP) unterstützen Amerikas wohlhabendste Bürger rundum den Plan des WEF, Gas, Strom sowie Fleisch- und Milchprodukte für die Allgemeinheit zu rationieren, um angeblich den Klimawandel zu bekämpfen“.

Der Bericht enthält Umfragedaten zur Unterstützung von Maßnahmen, die die Einhaltung der „Netto-Null“-Agenda des WEF erzwingen sollen.

Erstaunlicherweise zeigen die Umfragen, dass fast 90 Prozent der „amerikanischen Eliten“ glauben, dass eine strenge Rationierung von Gas, Fleisch und Elektrizität notwendig ist, um die sogenannte „Klimakrise“ zu bekämpfen.

Der CUP-Bericht zeigt, dass 77 Prozent der Amerikaner mit höherem Einkommen diese Pläne im Großen und Ganzen unterstützen.

Allerdings glauben 89 Prozent dieser wohlhabenden Personen aus „Top-Universitäten“, dass die Lebensqualität der Bevölkerung eingeschränkt werden muss, um „Net Zero“ zu erreichen.

Tatsächlich glauben fast 60 Prozent dieser Personen, dass es in Amerika zu viel Freiheit gibt, obwohl wir objektiv gesehen unfreier sind als je zuvor.

Ein weiteres Beispiel für die Kluft zwischen der Pseudo-Elite und der Straße ist, dass 63 Prozent der Amerikaner im Allgemeinen die oben erwähnte Rationierungspolitik ablehnen.

In einem Artikel über die Geschichte schreibt The College Fix, dass „das Committee to Unleash Prosperity [CUP] in einer Umfrage, die die Überzeugungen der ‚Eliten‘ zu messen versuchte, feststellte, dass die Ergebnisse zeigten, dass der Klimawandel ‚eindeutig eine Besessenheit der sehr Reichen und Gebildeten‘ sei“.

Die diesen Monat veröffentlichte Umfrage mit dem Titel „Them vs. U.S.: The two Americas and how the nation’s elite is out of touch with average Americans“ (Die beiden Amerikas und wie die Elite des Landes den Kontakt zu den Durchschnittsamerikanern verliert) wurde vom Komitee als „ein erster Blick auf die Ansichten der amerikanischen Elite“ bezeichnet.

Sie ist definiert als „Personen, die mindestens einen College-Abschluss haben, mindestens 150.000 Dollar pro Jahr verdienen und in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte leben (mehr als 10.000 Menschen pro Quadratmeile in ihrem Postleitzahlengebiet)“.

Der Bericht basiert auf zwei Umfragen unter 1.000 Eliten, die im vergangenen Herbst durchgeführt wurden.

„Die Studie untersuchte auch eine Unterstichprobe von Eliten, Erwachsene, die Ivy-League-Schulen oder andere private Eliteschulen besuchen, darunter Northwestern, Duke, Stanford und die University of Chicago“, so CUP.

„Etwa die Hälfte derjenigen, die wir als ‚Elite‘ bezeichnen, hat eine dieser Schulen besucht.

„Für die Zwecke dieser Studie bezeichnen wir diejenigen, die eine dieser Schulen besucht haben, als ‚Ivy-League-Absolventen'“.

Die „schockierenden“ Ergebnisse enthüllten „eine wohlhabende, parteiische Elite, die nicht nur immun und gefühllos gegenüber den Problemen ihrer Landsleute ist, sondern auch enorm selbstbewusst und bereit, ihnen unpopuläre Politiken aufzuzwingen“, argumentierte Isaac Schorr in einem Gastbeitrag für die New York Post am Freitag.

„Es ist fast unmöglich, die Ergebnisse zu betrachten und nicht zu erkennen, dass sie eine grundlegende Kluft zwischen zwei Amerikas offenbaren“, schrieb er.

„Diese Kluft sollte die stolzen Aristokraten ebenso beunruhigen wie die Landbevölkerung“.

Wie Slay News kürzlich berichtete, ist die von den Demokraten kontrollierte Stadt Chicago nun dabei, Erdgas aus allen neuen Häusern zu verbannen, um die „Net Zero“-Ziele des nicht gewählten WEF zu erreichen.

Der Stadtrat von Chicago erwägt eine Verordnung, die die Verwendung von Erdgas in den meisten neuen Gebäuden verbieten würde.

Beamte des Stadtrats behaupten, der Plan sei unerlässlich, um die „Net Zero“-Agenda des WEF zu erfüllen und den Planeten vor der sogenannten „Klimakrise“ zu retten.

In der Zwischenzeit haben Demokraten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene Verbote von Gasöfen vorgeschlagen oder verfolgt.

Ein Regulierungsvorschlag des Energieministeriums (DOE) des demokratischen Präsidenten Joe Biden würde den Verkauf der Hälfte aller Gasöfen auf dem Markt verbieten, prognostizierte das Ministerium im Februar 2023.

Einige Monate später verabschiedete die Legislative des Bundesstaates New York einen Gesetzesentwurf, der den Einsatz von Induktionsherden und elektrischen Wärmepumpen in Neubauten mit bis zu sieben Stockwerken vorschreibt.

Die demokratische Gouverneurin Kathy Hochul verglich den Umstieg auf Erdgas mit dem Ausstieg aus der Kohle.

Andernorts drängen einige linksgerichtete Gesetzgeber auf harte Strafen, um die Öffentlichkeit zur Einhaltung von „Net Zero“ zu zwingen.

Wie Slay News berichtet, fordern Demokraten im US-Bundesstaat Washington, dass Bürger, die mit gasbetriebenen Gartengeräten erwischt werden, mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden können.

Laut den State Reps. Amy Walen und Liz Berry, trägt die Inhaftierung gesetzestreuer Bürger wegen der Energiequelle ihres Rasenmähers zum Kampf gegen den „Klimawandel“ bei.

Im vergangenen Monat brachten die demokratischen Abgeordneten den Gesetzentwurf 1868 ein.

Die Gesetzgebung zielt darauf ab, bis 2030 „Netto-Null“ zu erreichen, indem „die Emissionen von Elektrogeräten im Freien reduziert werden“.

Ferner haben demokratische Bürgermeister im ganzen Land Maßnahmen zum Verbot des Konsums von Fleisch und Milchprodukten als Teil einer nationalen Anstrengung zur Einhaltung der globalistischen Agenda des WEF vorangetrieben.

Wie Slay News berichtete, haben sich 14 amerikanische Großstädte zum Ziel gesetzt, die Ziele der grünen Agenda des WEF zu erreichen, indem sie Fleisch, Milchprodukte und den Besitz von Privatfahrzeugen bis 2030 verbieten.

Die US-Städte haben eine Koalition namens „C40 Cities Climate Leadership Group“ (C40) gebildet, die sich ein „ehrgeiziges Ziel“ gesetzt hat, um die Ziele des WEF bis 2030 zu erreichen.

Um dieses „Ziel“ zu erreichen, haben sich die C40-Städte verpflichtet, dass ihre Einwohner die folgenden verbindlichen Regeln einhalten:

„0 kg Fleischkonsum

„0 kg Milchprodukte

„3 neue Kleidungsstücke pro Person und Jahr

„0 Privatfahrzeuge im Besitz

„1 Kurzstreckenflug (weniger als 1500 km) alle 3 Jahre pro Person“.

Im Wesentlichen müssen die Massen aufhören, Fleisch zu essen und natürliche Brennstoffe zu nutzen, um die Ziele der Elite zu erreichen.