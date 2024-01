Papierstrohhalme SIND SCHLECHT – Sie enthalten TOXISCHE „ewige Chemikalien“.

Peter Imanuelsen

Es hat sich herausgestellt, dass sie nicht so umweltfreundlich sind, wie man denkt…

Erinnerst du dich, als plötzlich beschlossen wurde, keine Plastikstrohhalme mehr zu verwenden, um die Umwelt zu retten?

Dank der Klimaschützer sind wir jetzt gezwungen, aus nutzlosen Papierstrohhalmen zu trinken, die nach ein paar Schlucken matschig werden und furchtbar schmecken. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie nervig diese Dinger sind.

Aber man hat uns gesagt, das sei gut so. Es sei gut für die Umwelt, haben sie gesagt. Rettet die Schildkröten!

Es hat sich herausgestellt, dass es vielleicht alles für NICHTS war.

Forscher haben herausgefunden, dass nicht weniger als 90% der Papierstrohhalme TOXISCHE Chemikalien namens PFAS (Poly- und Perfluoralkylsubstanzen) enthalten.

Sie testeten viele verschiedene Trinkhalme und fanden PFAS in pflanzlichen Trinkhalmen wie Papier und Bambus.

„Das Vorhandensein von PFAS in Trinkhalmen auf Pflanzenbasis zeigt, dass diese nicht notwendigerweise biologisch abbaubar sind und die Verwendung solcher Trinkhalme möglicherweise zur Exposition von Mensch und Umwelt gegenüber PFAS beiträgt“, heißt es in dem Papier.

PFAS wurden auch in Trinkhalmen aus Kunststoff gefunden, jedoch in geringeren Mengen als in Trinkhalmen aus Papier. Der einzige Trinkhalm, der die Chemikalien nicht enthielt, war aus Edelstahl.

Schlimmer noch: PFAS sind bekanntermaßen wasserlöslich. Das bedeutet, dass sie vom Papierstrohhalm in das Getränk übergehen können. Es besteht also die Möglichkeit, dass wir hohe Dosen dieser giftigen Chemikalien zu uns nehmen.

Was sind PFAS?

Ich habe etwas über diese Chemikalien recherchiert, und was ich gefunden habe, war schockierend. Warum sagt man uns, dass wir aus Strohhalmen trinken sollen, die diese Chemikalien enthalten?

Das ergibt doch keinen Sinn. Sie sagen, es sei gut für die Umwelt. Aber sie enthalten giftige Chemikalien, die sogar die Fruchtbarkeit von Männern und Frauen beeinträchtigen können!

Werfen wir einen Blick auf die WAHRHEIT über diese Chemikalien…

Sie werden „ewige Chemikalien“ genannt, weil sie sehr stabil sind, was bedeutet, dass sie praktisch nicht abgebaut werden können. Diese Chemikalien können also Tausende Jahre in der Umwelt verbleiben, ohne abgebaut zu werden. Das klingt nicht sehr gut…

PFAS sind auf Fluor basierende Chemikalien, die zum Beispiel in Antihaft-Kochgeschirr verwendet werden, weil sie Wasser und Fett ausgezeichnet abweisen.

Deshalb werden sie auch in Trinkhalmen verwendet, um die Flüssigkeit abzuweisen und zu verhindern, dass der Halm zu schnell durchweicht… bei dem sie ohnehin kläglich versagen.

Da diese Chemikalien schwer abbaubar sind, gelangen sie überall in die Umwelt und schließlich in Tiere und sogar in das Blut von Menschen. Und bei wiederholter Exposition können sie sich mit der Zeit anreichern.

Schädlich für die Fruchtbarkeit?

PFAS sind auch endokrine Disruptoren, die das Hormonsystem beeinträchtigen können. Studien haben gezeigt, dass sie die Gesundheit von Frauen schädigen können. PFAS stören die normale Fortpflanzungsfunktion von Frauen, indem sie die Hormonproduktion, den Menstruationszyklus und die Fruchtbarkeit verändern.

Könnte dies ein Grund dafür sein, dass heutzutage so viele Frauen unter Fruchtbarkeitsproblemen leiden?

Nach Angaben der WHO (wenn man ihr glauben darf) ist weltweit jede sechste Frau im Laufe ihres Lebens unfruchtbar. Das ist eine hohe Zahl. Können PFAS ein Grund dafür sein, wenn man bedenkt, dass sie die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können?

den Cholesterinspiegel verändern

die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen

die Leber- und Nierenfunktion beeinträchtigen

die Immunantwort verändern

die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen

das Risiko von Geburtsfehlern erhöhen

das Geburtsgewicht von Säuglingen verringern

Wissenschaftler haben außerdem herausgefunden, dass erhöhte Konzentrationen dieser Chemikalien im Plasma und in der Samenflüssigkeit mit einer VERRINGERUNG der Samenqualität, des Hodenvolumens, der Penislänge und des anogenitalen Abstands korrelieren.

Diese Chemikalien wurden unter anderem im Gehirn, in der Plazenta und in den Hoden nachgewiesen.

PFAS können auch das Risiko für Bluthochdruck bei Schwangeren erhöhen.

Damit ich das richtig verstehe. Wir sollen aus Papierstrohhalmen trinken, weil das gut für die Umwelt ist.

Aber es stellt sich heraus, dass sie giftige Chemikalien enthalten, die die Fruchtbarkeit von Männern und Frauen beeinträchtigen. Ist das Absicht? Was ist hier los?

Vielleicht wäre es eine gute Idee, diese Chemikalien nicht mehr zu verwenden.