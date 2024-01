Einem vergangenen Holocaust gedenken und den gegenwärtigen bejubeln

Caitlin Johnstone

Es ist so unwirklich zu beobachten, wie die Führer des Imperiums am Holocaust-Gedenktag feierliche Worte sprechen, während sie gleichzeitig begeistert einen modernen Völkermord in Gaza unterstützen.

Die USA und acht ihrer Verbündeten haben die Finanzierung des UNRWA, der wichtigsten humanitären Organisation im Gazastreifen, eingestellt, nachdem Israel behauptet hatte, dass ein Dutzend der 30.000 Mitarbeiter der Organisation in den Angriff der Hamas am 7. Oktober verwickelt gewesen seien. Die Anschuldigungen kamen praktisch zeitgleich mit dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs gegen Israel in der von Südafrika angestrengten Völkermordklage auf und verdrängten das IGH-Urteil schnell aus den Schlagzeilen der westlichen Massenmedien. Die USA lehnten die südafrikanische Klage weiterhin als unbegründet ab.

Ein hochrangiger israelischer Beamter sagte gegenüber Axios, dass der israelische Geheimdienst die Informationen über die UNRWA-Mitarbeiter hauptsächlich durch „Verhöre von Militanten, die während des Angriffs am 7. Oktober verhaftet wurden“, erhalten habe. Israel hat eine lange Geschichte der Anwendung von Folter bei Verhören, und es gibt keinen Grund zu glauben, dass sie nicht auch bei gefangenen Hamas-Kämpfern in den vergangenen Monaten angewandt wurde.

Um es noch einmal zusammenzufassen.

Anklagen wegen Völkermord, die vom Internationalen Gerichtshof als glaubwürdig eingestuft wurden: Lächerliche Lügen. Sie sind es nicht wert, wegen eines einzigen Massakers angeklagt zu werden.

Unbewiesene Behauptungen über UNRWA-Mitarbeiter, die durch Folter erpresst wurden: Die Wahrheit des Evangeliums. Es lohnt sich, die humanitäre Hilfe für Gaza zu stoppen.

❖

Wie kann JEDE unbewiesene Behauptung der israelischen Regierung von JEDEM mehr ernst genommen werden? Es sollte eine Grenze geben, wie viele Lügen man verbreiten kann, bevor die gesamte politische und mediale Klasse einen auslacht, wenn man etwas behauptet.

❖

Es ist so unwirklich zu beobachten, wie die Manager des Imperiums feierliche Worte zu Ehren des Holocaust-Gedenktages verkünden, während sie mit Begeisterung einen modernen Völkermord in Gaza unterstützen.

Heute trauern wir um die mehr als sechs Millionen Juden und Angehörige anderer Gruppen, die während des Holocaust von den Nazis und ihren Kollaborateuren ermordet und verfolgt wurden. Wir müssen die Lehren aus dem Holocaust anwenden, um alle Formen der Intoleranz zu bekämpfen und eine Welt aufzubauen, in der Hass keinen Platz hat.

Today, we mourn the more than six million Jews and persons of other groups murdered and persecuted during the Holocaust by the Nazis and their collaborators. We must apply the lessons of the Holocaust to combat all forms of intolerance and build a world where hate has no place.