9 Anzeichen die zeigen, dass die Schachfiguren in Stellung gebracht werden für einen großen Krieg im Nahen Osten

Das amerikanische Volk wird es wirklich bereuen, die Kriegstreiber wieder an die Macht gebracht zu haben. Joe Biden ist seit weniger als zwei Monaten im Weißen Haus, und die Kriegstreiber, mit denen sich Biden umgeben hat, haben fieberhaft die Bühne für den nächsten Krieg im Nahen Osten bereitet. Ich glaube nicht, dass er innerhalb der nächsten Woche beginnen wird, aber ich glaube, dass er unvermeidlich ist.

Während Präsident Trump vier Jahre lang im Weißen Haus saß, haben die USA keine neuen Konflikte begonnen, aber jetzt ist die Biden-Administration fest entschlossen, wieder damit anzufangen, „amerikanischen Einfluss“ überall auf dem Globus zu projizieren. Die meisten Amerikaner verstehen das größere Bild nicht, aber die Wahrheit ist, dass dies in den nächsten Jahren sehr ernste Auswirkungen haben wird.

In diesem Artikel möchte ich einige der Schachzüge untersuchen, die gemacht wurden, seit Joe Biden das Weiße Haus betreten hat. Wie Sie sehen werden, ein sehr beunruhigendes Bild entsteht, wenn Sie bginnen alle Stücke zusammenzusetzen.

Buchstäblich einen Tag nach Biden eingeweiht wurde, rollte eine massive US-Militärkonvoi in Syrien ein…

Ein großer US-Militärkonvoi ist am Donnerstag in den Nordosten Syriens eingedrungen, berichtet die syrische staatliche Nachrichtenagentur SANA unter Berufung auf Quellen vor Ort.

Dem Bericht zufolge umfasste der Konvoi rund 40 Lastwagen und gepanzerte Fahrzeuge und wurde von Hubschraubern aus der Luft unterstützt.

Präsident Trump hatte sich sehr bemüht, sich vom Krieg in Syrien zu lösen, aber Biden hat klargestellt, dass die USA in Zukunft stark in diesen Konflikt verwickelt sein werden.

2. Nur wenige Wochen später führte Joe Biden seinen ersten Luftangriff gegen iranisch unterstützte Streitkräfte in Syrien durch…

Die USA haben im Rahmen der ersten militärischen Aktion der Biden-Regierung einen Luftangriff gegen vom Iran unterstützte Milizen in Syrien durchgeführt.

Das Pentagon sagte, der Militärschlag habe „mehrere Einrichtungen“ zerstört und sei als Reaktion auf Angriffe gegen US- und Koalitionspersonal im Irak angeordnet worden.

Milizbeamte sagten, eine Person sei getötet worden, aber ein Kriegsmonitor meldete mindestens 22 Todesfälle.

3. Natürlich war es unvermeidlich, dass von Iranern unterstützte Streitkräfte reagierten, und sie revanchierten sich, indem sie Raketen auf eine Militärbasis im Irak abfeuerten, auf der US-Streitkräfte stationiert sind. Noch vor ein paar Tagen sagte der neue Verteidigungsminister Lloyd Austin, dass es eine Reaktion des US-Militärs „zu einem Zeitpunkt und an einem Ort unserer Wahl“ geben wird.

Der „Verteidigungsminister“ Lloyd Austin sagt @MarthaRaddatz, dass die USA immer noch prüfen, wer kürzlich einen Raketenangriff auf die Basis im Irak durchgeführt hat, in dem US-Truppen untergebracht sind – und dass die USA „zu einem Zeitpunkt und an einem Ort unserer Wahl“ sein werden, wenn sie sich dazu entschließen, darauf zu reagieren.

4. Weitere US-Luftangriffe können eher früher als später erfolgen. Tatsächlich wird berichtet, dass die USA gerade sechs B-52-Bomber nach Diego Garcia geschickt haben…

Die US-Luftwaffe schickt sechs B-52 Stratofortress-Bomber nach Diego Garcia, einem militärischen Zentrum, das als strategischer Standort für Operationen im Nahen Osten und im Pazifik fungiert.

Unter Berufung auf einen US-Beamten berichtete CNN am Montag, dass der Bomber aus der Zeit des Kalten Krieges „auf Befehl für Operationen gegen den Iran zur Verfügung stehen wird“

5. Die Biden-Administration schickt außerdem ungefähr 10.000 weitere US-Truppen in den Nahen Osten…

Sobald das amphibische Angriffsschiff Bataan, das sich in Richtung Mittlerer Osten bewegt, eintrifft, werden die USA laut The Wall Street Journal in der letzten Woche rund 10.000 Mitarbeiter in dem Gebiet stationiert haben.

6. Russland war auch in der Region damit beschäftigt, Schritte zu unternehmen. Am Freitag führte Russland einen Luftangriff auf eine Ölverladeanlage in Syrien durch, die von Oppositionskräften genutzt wird, die von der Türkei, Saudi-Arabien und der Biden-Regierung unterstützt werden.

Ein mutmaßlicher Raketenangriff auf eine Ölverladeanlage, die von der Türkei unterstützten Oppositionskräften in Nordsyrien eingesetzt wurde, löste einen massiven Brand in einem großen Gebiet aus, in dem normalerweise Öltanker geparkt sind. Dies zeigen Luft- und Satellitenbilder.

Syrische Oppositionsgruppen und mindestens ein Kriegsmonitor machten Russland für den Militärschlag am Freitagabend in der Nähe der Städte Jarablus und al-Bab nahe der türkischen Grenze verantwortlich. Ein Bericht von der in Großbritannien ansässige syrische Observatorium für Menschenrechte zeigte auf, dass russische Kriegsschiffe im Mittelmeer drei Raketen abgefeuert hätten, die primitive Ölraffinerien und Tankwagen in der Region getroffen hätten.

7. Unterdessen erreicht Israel weiterhin regelmäßig strategisch wichtige Ziele in Syrien. Das Folgende stammt aus einem Nachrichtenbericht, der Ende Februar veröffentlicht wurde…

Syrische Luftverteidigungen wurden am Sonntagabend in der Hauptstadt Damaskus und ihren südlichen Vororten aktiviert, um einen israelischen Raketenangriff abzuwehren, berichteten staatliche Medien. Es gab kein Wort über Opfer.

Das Staatsfernsehen zitierte einen namenlosen Militärbeamten mit den Worten, dass die meisten israelischen Raketen abgeschossen wurden, bevor sie ihre Ziele in der Nähe von Damaskus erreichten.

8. Israel ist besonders daran interessiert, den Iran von der Entwicklung von Atomwaffen abzuhalten. In einem Interview mit Fox News erklärte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz gerade, dass Israel bereit sei, den Iran ohne Hilfe der USA anzugreifen.

Das israelische Militär aktualisiert Pläne zum Angriff auf iranische Nuklearanlagen und ist bereit, unabhängig zu handeln, sagte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz gegenüber Fox News.

Israel hat zahlreiche Ziele im Iran identifiziert, die seine Fähigkeit zur Entwicklung einer Atombombe beeinträchtigen würden.

„Wenn die Welt sie vorher aufhält, ist es sehr gut. Wenn nicht, müssen wir unabhängig sein und uns selbst verteidigen“, sagte Gantz in seinem ersten Sitzungsinterview mit einem amerikanischen Outlet.

9. Während eines Telefongesprächs zwischen Kamala Harris und Benjamin Netanyahu am vergangenen Donnerstag machte der israelische Premierminister außerordentlich deutlich, dass seine Nation bereit ist, alles zu tun, um die Entwicklungen im Iran zu zerstören.

„Der Premierminister sagte, dass wir unsere Geheimdienst- und Sicherheitskooperation weiter verstärken werden, und er sagte während ihres Gesprächs, dass er als Premierminister Israels völlig entschlossen ist, den Iran an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern, die für unsere Zerstörung bestimmt sind.“

Natürlich haben die Iraner keine Pläne, einen Rückzieher zu machen, und das macht einen militärischen Konflikt zwischen Israel und dem Iran unausweichlich.

Es wird Krieg im Nahen Osten geben, und der Schrecken dieses Konflikts wird den ganzen Planeten schockieren.

Und wenn dieser Krieg erst einmal begonnen hat, wird er unsere wirtschaftlichen Probleme und die anhaltenden politischen Unruhen in diesem Land erheblich beschleunigen.

Genießen Sie also diese kurze Periode der relativen Stabilität, solange Sie können, denn unsere Welt ist dabei, sich auf dramatische Weise zu verändern.