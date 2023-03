„Aber der digitale Rubel ist anders!“

Riley Waggaman

Hat Ihnen Ihre Mutter nicht gesagt, dass Sie sich von CBDCs fernhalten sollen?

Ist der digitale Rubel der CBDC, auf den Sie Ihr ganzes Leben gewartet haben? Wir hoffen es, denn er ist fast da.

Wenn alles nach Plan läuft, wird der rechtliche Rahmen für den digitalen Rubel der Bank von Russland (wohlgemerkt, wir haben nicht „Russlands digitaler Rubel“ geschrieben) irgendwann in den nächsten vier Wochen ratifiziert werden.

Die rückverfolgbare, programmierbare und extrem zentralisierte digitale Währung wird nach Abschluss eines Pilotprogramms, an dem dreizehn russische Banken beteiligt sind, in die freie Wildbahn entlassen.

CBDCs sind schlecht, aber der russische CBDC gut – die russischen Staatsmedien sind in Aktion getreten. RIA Novosti veröffentlichte am 27. März einen Artikel, in dem die Vorzüge dieser „dritten Form“ einer „nationalen“ Währung gepriesen wurden.

Wir fassen zusammen. Der digitale Rubel:

„ist keine [dezentralisierte] Kryptowährung“. Sie wird „ausschließlich“ von der russischen Zentralbank ausgegeben und kontrolliert.

„ist ein weiteres bequemes Zahlungsmittel“.

ist sehr sicher und geschützt! Die russische Zentralbank „versichert Ihre Gelder, und die Regulierungsbehörde wird verdächtige Transaktionen sofort sperren.“

ist sehr transparent! „Die digitale Geldbörse berücksichtigt nicht nur die Historie der Transaktionen, sondern auch die Aktionen mit jedem Rubel.“

ist programmierbar! „Intelligente Kontakte [ermöglichen es Ihnen], unter bestimmten Bedingungen Geld von Brieftasche zu Brieftasche zu senden.“

ist so praktisch, dass es nicht einmal das Internet braucht, um zu funktionieren.

kann verwendet werden, um „für alle Waren und Dienstleistungen zu bezahlen“.

„wird den gegenseitigen Handel vereinfachen.“

Haben wir schon erwähnt, dass es praktisch ist?

Sehr überzeugend. Untersuchen wir zu rein wissenschaftlichen Zwecken, was Menschen, die nicht von der russischen Regierung bezahlt werden, über diesen freundlichen digitalen Token sagen.

Katyusha.org (pro-Putin, pro-SMO, patriotische/konservative alternative Medien) schrieb am 22. März:

Der digitale Rubel ist die Umsetzung des globalen Projekts der Weltbank/WEF für digitale Zentralbankwährungen in Russland. Was die Frage betrifft: „Wo steht, dass die Bank von Russland beabsichtigt, das Bargeld zu ersetzen?“ Darauf gibt es eine direkte Antwort – in den Erklärungen der Spitzenbeamten des Finanzministeriums und der Bank von Russland. Stellvertretender Finanzminister der Russischen Föderation Aleksey Moiseev: „Der digitale Rubel ist ein Ersatz für den Bargeld-Rubel.

[…]

Der digitale Rubel wird letztlich das Bargeld ersetzen, aber die Übergangszeit wird lang sein, sagte Sergey Shvetsov, Erster Stellvertretender Vorsitzender der Bank von Russland, auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. […] Ein Finanzanalyst mit langjähriger Erfahrung im Management von Geschäftsbanken, Alexander Lezhava, schloss sich unserer Einschätzung an: „Warum ist der digitale Rubel für uns alle gefährlich? Die Tatsache, dass er im Gegensatz zu allen heute existierenden bargeldlosen Systemen programmierbar ist … Die Zentralbank wird über vollständige Finanzinformationen über jeden von uns verfügen.

Lokale Medien (madaganmedia.ru) schrieben am 23. März:

Experten glauben, dass die Einführung des digitalen Rubels zu einer totalen Kontrolle durch den Staat führen wird. Jeder Rubel wird seinen eigenen Code haben – ein Analogon der Nummer auf einer Banknote. Wenn jeder Rubel markiert ist, bedeutet dies, dass es keine Probleme geben wird, absolut alle Geldtransaktionen der Russen zu verfolgen – die Behörden werden in der Lage sein herauszufinden, wo der Bürger das Geld erhalten hat, an wen er es geschickt hat, was er bezahlt hat, was er gekauft hat. Generell wird das Leben unter digitaler Überwachung stehen, sagen Ökonomen. Das Konzept des Privatlebens wird einfach verschwinden. Für die Behörden wird es ein Leichtes sein, die Bürger zu bestrafen, einzuschränken und zu verbieten. Unerwünschte Personen können leicht von der digitalen Brieftasche getrennt werden. Und das war’s – eine [unerwünschte] Person hat nichts zu essen, nichts, um eine Wohnung zu bezahlen. […]

Generell wird das Leben unter digitaler Überwachung stehen, sagen Ökonomen. Das Konzept des Privatlebens wird einfach verschwinden. Für die Behörden wird es ein Leichtes sein, die Bürger zu bestrafen, einzuschränken und zu verbieten. Unerwünschte Personen können leicht von der digitalen Brieftasche getrennt werden. Und das war’s – eine [unerwünschte] Person hat nichts zu essen, nichts, um eine Wohnung zu bezahlen. […] Mit der flächendeckenden Einführung des digitalen Rubels werden die Menschen nicht mehr in der Lage sein, einen einzigen Pfennig zu verstecken. So können unter anderem arme Familien nun von steuerfreien Mietwohnungen, grauen Löhnen oder staatlichen Leistungen leben, ohne ihr volles Einkommen auszuweisen. Wirtschaftswissenschaftlern zufolge liegt der Anteil der Schattenwirtschaft in Russland bei 30 % und mehr, und etwa 20 Millionen Menschen erhalten „Umschlag“-Gehälter.

Mit der Einführung des digitalen Rubels wird für die Russen ein digitales Konzentrationslager beginnen … Tatsächlich wird dies der Beginn der Einführung des gleichen QR-Codes sein, den sie während der Pandemie einzuführen versuchten – jetzt werden die Behörden beenden, was sie begonnen haben, warnen Experten.

Ein anderes lokales Medienunternehmen berichtete am 24. März:

Die globale Finanzelite wird digitales Geld in Umlauf bringen. Der bekannte russische Wirtschaftswissenschaftler Valentin Katasonov erzählte DEITA.RU von der Umsetzung eines echten Betrugs des Jahrhunderts, wenn die „goldene Milliarde“ das übliche Papiergeld für alle ersetzen wird…

Wie der Experte feststellte, wird der wichtigste Aspekt des Betrugs darin bestehen, den Menschen das Recht zu nehmen, heimlich Geld auszugeben, denn mit dem Aufkommen ihrer digitalen Gegenstücke werden alle menschlichen Transaktionen unter vollständiger Kontrolle der Betreiber des neuen Systems stehen.

Betrug des Jahrhunderts: Katasonow warnt vor plötzlichem Geldtausch Quelle

Ein (durch einen Erlass des russischen Präsidenten ins Leben gerufener) Wächter über Familienwerte hat Folgendes zum digitalen Rubel zu sagen:

„Digitale Zentralbankwährungen sind ein globalistisches Projekt des IWF und der G7“.

„Die Hoffnung, mit dem digitalen Rubel Sanktionen zu umgehen, ist illusorisch.“

„Eine ausländische Elementbasis macht die gesamte Infrastruktur des digitalen Rubels anfällig für Spionage und Hackerangriffe von außen.“

„Mithilfe des digitalen Rubels wird die Zentralbank der Russischen Föderation in der Lage sein, vertrauliche Daten über Zahlungen und Nutzer in einem noch nie dagewesenen Umfang zu sammeln. Diese Daten können dazu verwendet werden, die privaten Transaktionen der Bürger auszuspionieren, sensible Informationen über Personen und Organisationen zu erhalten und sie zu kontrollieren. Das Risiko, dass diese Daten durchsickern. Die Möglichkeit, digitales Geld von Personen, die sie nicht mögen, per Knopfdruck zu sperren.

„Im Laufe der Zeit kann der digitale Rubel das Bargeld im Umlauf vollständig verdrängen, und infolgedessen wird er die Rechte und Freiheiten der Bürger verdrängen!“

„Ein elektronisch-digitales Konzentrationslager erfordert elektronisches Geld, dessen Bewegungen leicht zu verfolgen sind und das von jeder Person jederzeit blockiert werden kann. Für eine umfassendere Kontrolle kann der digitale Rubel an die menschliche Biometrie gekoppelt werden.“

Einige der klügsten Köpfe unserer Zeit – wie der hervorragende Russland-Experte Thomas Röper – sind der Meinung, dass der digitale Rubel im Gegensatz zu anderen CBDCs niemals das Bargeld ersetzen wird.

Der digitale Rubel ist anders, verstehen Sie? Er ist eine sehr freundliche und gutartige Form einer freiwilligen Währung, die Sanktionen umgehen und Russlands „wirtschaftliche Souveränität“ sichern wird.

Ja, natürlich.

„Der digitale Rubel ist ein Ersatz für den Bargeld-Rubel“

Der stellvertretende Finanzminister Alexey Moiseyev – über eine neue Form des Geldes, die Privatisierung von Staatseigentum und die Versicherung von Privatanlegern auf dem Aktienmarkt. Quelle

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)