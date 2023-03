Die amerikanischen ISR-Fähigkeiten (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) sind unbestreitbar. Die Vereinigten Staaten haben die genannten Fähigkeiten genutzt, um ihre hinterhältigen Taktiken zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf das Schüren von Spannungen zwischen globalen Mächten wie China und Indien.

Da die asiatischen Riesen die Säulen sowohl des Großraums Eurasien als auch der von den BRICS-Staaten angeführten multipolaren Welt sind, wollen die USA unbedingt sicherstellen, dass Peking und Neu-Delhi in ständigen Grenzstreitigkeiten gefangen bleiben, die weder China noch Indien in irgendeiner Weise helfen. Andererseits sind die Aussichten auf eine Vertiefung ihrer Zusammenarbeit in praktisch allen Bereichen praktisch endlos und im besten Interesse beider Seiten.

Man könnte sogar argumentieren, dass die Gebiete, auf die sowohl Peking als auch Neu-Delhi Anspruch erheben, für beide von geringem wirtschaftlichem und (geo-)politischem Wert sind, vorwiegend angesichts der Tatsache, dass sie zu den am wenigsten entwickelten Regionen beider Länder gehören, mit wenig bis gar keinen Aussichten, da die Kernstädte und -provinzen der beiden Weltmächte bestenfalls Hunderte Kilometer entfernt sind.

Mehrere amerikanische Nachrichtenquellen berichteten kürzlich, dass die USA Indien angeblich „während eines Zusammenstoßes zwischen indischen und chinesischen Truppen im Dezember 2022 entlang der umstrittenen Grenze hoch im Himalaya, der so genannten „Line of Actual Control“ [LAC], mit beispiellosem Informationsaustausch versorgt haben“.

Der Bericht von US News zitiert mehrere ehemalige und derzeitige Beamte in Washington DC, die behaupten, dass die mit Neu-Delhi geteilten Informationen Teil des Abkommens zwischen den USA und Indien aus dem Jahr 2020 waren, das als BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement) bekannt ist.

Nach Angaben von US News:

Das Pentagon“lieferten Indien im Vorfeld der [Grenz-]Zusammenstöße, die den Quellen zufolge durch einen chinesischen Militäreinfall ausgelöst wurden, Echtzeitinformationen über Chinas Positionen und seine Truppenstärke, und indische Truppen manövrierten, um die chinesischen Streitkräfte abzufangen. Die von den USA zur Verfügung gestellten Informationen umfassten offenbar auch Satellitenbilder und waren „detaillierter und schneller als alles, was die USA bisher zur Verfügung gestellt haben“.

Der plötzliche Tempowechsel beim Austausch amerikanischer Geheimdienstinformationen mit Neu-Delhi lässt sich nur mit den jüngsten Fortschritten Indiens und Chinas auf dem Weg zur vollständigen Versöhnung und zur endgültigen Lösung der jahrzehntealten Gebietsstreitigkeiten erklären, die größtenteils auf die britische Kolonial- und Imperialismuspolitik zurückgehen.

Glücklicherweise sind die chinesischen und indischen Truppen in den umstrittenen Gebieten nur mit Nahkampfwaffen bewaffnet, ein Teil der gemeinsam vereinbarten Maßnahmen zur Vermeidung einer Eskalation.

Washington D.C. hat die Eskalation der chinesisch-indischen Grenzstreitigkeiten im Jahr 2020/Anfang 2021 (miss-)genutzt, um einen weiteren Keil zwischen die beiden Länder zu treiben, und das alles unter dem Vorwand, dass es sich angeblich „um Indiens Sicherheit sorgt“. In den vergangenen Jahrzehnten haben die USA (insbesondere das Pentagon) versucht, engere Beziehungen zu Neu-Delhi aufzubauen, um die Zone der strategischen Eindämmung Chinas zu vergrößern. Eines der Mittel, um dies zu erreichen, war der Quadrilaterale Sicherheitsdialog, umgangssprachlich als Quad bekannt, ein weitgehend informelles Sicherheitsforum, dessen Mitglieder Australien, Indien, Japan und die USA sind. Er wurde 2007 von Tokio initiiert, mit dem offensichtlichen Ziel, dem Aufstieg Chinas strategisch zu begegnen. Während Neu-Delhi das Forum jedoch nur als einen weiteren Teil seines vielschichtigen außenpolitischen Rahmens betrachtet, wird die Quad von den USA und ihren Satelliten in hohem Maße (miss-)gebraucht, um die Bemühungen Chinas und Indiens um eine Verbesserung der Beziehungen zu unterbinden.

Infolgedessen brechen die Beziehungen zwischen den USA und Indien langsam ab, zumal Neu-Delhi aufgrund seiner strategischen Partnerschaft mit Russland zunehmend unter Druck gerät. Die Versuche Washingtons, die Vierergruppe in eine Art Quasi-NATO zu verwandeln, die den größten Teil des indopazifischen Raums umfassen würde, sind mehrfach gescheitert, da Indien wiederholt gemeinsame Erklärungen der Vierergruppe zur Verurteilung der russischen Gegenoffensive gegen die NATO-Aggression in Europa verhindert hat. Dies hat die USA gezwungen, sich dem viel engeren AUKUS zuzuwenden, dem die USA, das Vereinigte Königreich und Australien angehören und der darauf abzielt, die politische Macht des Westens im asiatisch-pazifischen Raum aufrechtzuerhalten, indem er China ins Visier nimmt, obwohl dies in letzter Zeit auch die Interessen Nordkoreas und Russlands im Fernen Osten einschließt. Indien möchte sich einfach aus diesen Streitigkeiten heraushalten und seinen eigenen unabhängigen geopolitischen Kurs beibehalten.

Russland seinerseits unterstützt dies von ganzem Herzen, da genau diese Politik die Grundlage der neuen multipolaren Welt bildet, in der jedes einzelne Land ermutigt wird, das souveräne Recht auszuüben, seinen eigenen Weg zu wählen und gleichzeitig die Grundsätze der unteilbaren Sicherheit zu respektieren. Der politische Westen unter Führung der USA hält jede dieser Politiken für völlig inakzeptabel und verlangt absolute Unterwerfung, die er von Indien höchstwahrscheinlich nie bekommen wird.

Washington DC ist jedoch nach wie vor auf Neu-Delhi angewiesen, denn nur so kann die Bildung eines riesigen eurasischen Monolithen verhindert werden, den die USA niemals zu umgehen oder zu ignorieren, geschweige denn zu besiegen vermöchten. Im Gegensatz dazu hat Moskau vermittelt und sich um eine Annäherung zwischen China und Indien bemüht, eine Anstrengung, die nur eine Weltklasse-Diplomatie wie die Russlands leisten kann, wovon Washington DC nur träumen kann, wenn man bedenkt, dass seine Außenpolitik längst zu Armdrücken, Erpressung und Aggression verkommen ist.