Oh-Oh: ChatGPT kann auf das Internet zugreifen und den selbst geschriebenen Code ausführen

Nun, das ist ein schlüpfriger Abhang, der nicht gut enden kann. Die Frage ist, ob ChatGPT intelligent genug ist, um zu lernen, wie es seine Grenzen in das Internet im weiteren Sinne überwinden kann. Wenn es entkommt, könnte dann eine Unzahl von künstlichen, ausführenden Code-Modulen jemals wieder eingedämmt werden? Da ChatGPT in so gut wie alles integriert ist, könnte es sich als nicht so fügsam erweisen wie geplant.⁃ TN Editor

KI-Sprachmodelle bringen sich selbst die Kunst der Kommunikation und Problemlösung auf der Grundlage einer begrenzten Anzahl von Trainingsdaten bei. Im Fall von GPT-4 sind diese Daten ziemlich veraltet, da sie erst Ende 2021 zur Verfügung stehen. Daher stammte bisher das gesamte „Wissen“ von ChatGPT, und die einzige Aufgabe – zumindest in dem Dienst, den die Öffentlichkeit nutzen kann – der Text. Mit der heutigen Einführung eines Plugin-Ökosystems erhält GPT nun einige beeindruckende neue Fähigkeiten.

Zunächst einmal hat es jetzt Zugang zum Internet, d. h. es kann im Internet nach Antworten suchen, wenn es feststellt, dass Sie aktuelle Informationen benötigen, die nicht in seiner Wissensdatenbank enthalten sind. Zu diesem Zweck formuliert er relevante Suchbegriffe, sendet sie an Bing, sieht sich die Ergebnisse an und liest dann die Links, die er für interessant hält, bis er eine gute Antwort für Sie gefunden hat. Sie können genau beobachten, was es dabei macht, und wenn Ihre Antwort zurückkommt, ist sie ordentlich mit Links kommentiert, auf die Sie klicken können, um die relevanten Quellen selbst zu überprüfen.

Die Aktivitäten des Webbrowsers beschränken sich vorerst auf das Senden von „get“-Anfragen an Bing. Es kann keine Formulare ausfüllen oder irgendetwas anderes online tun – es kann also nicht einfach irgendwo auf einem versteckten Server unkontrollierte Kopien von sich selbst einrichten und die Art von „machtbewusstem Verhalten“ an den Tag legen, bei der es bereits erwischt wurde.

Dennoch hält OpenAI alles, was innerhalb seiner Such-API passiert, vom Rest seiner Infrastruktur getrennt, nur um sicherzugehen. Es kann keine Websites besuchen, die nicht über den „sicheren Modus“ von Bing verfügbar sind, und es wird keine Websites besuchen, die in ihren robots.txt-Dateien darum bitten, nicht gecrawlt zu werden.

Zweitens kann es jetzt den von ihm geschriebenen Code ausführen. OpenAI hat ihm einen funktionierenden Python-Interpreter zur Verfügung gestellt, der sich in einer „sandboxed, firewalled execution environment“ befindet, zusammen mit etwas Festplattenspeicher, der für die Dauer der Chatsitzung oder bis zum Ablauf der Zeit verfügbar bleibt. Er kann jetzt auch Dateien hoch- und herunterladen.

Wenn Sie ihm also eine Frage stellen, die eine ernsthafte Zahlenberechnung erfordert, ist er jetzt in der Lage, eine Software speziell für diese Aufgabe zu programmieren und diesen Code auszuführen, um Ihre Aufgabe zu erfüllen. Sie können es mit Daten in bestimmten Dateiformaten versorgen, und es wird Operationen mit diesen Daten durchführen und Ihnen etwas zurückgeben, möglicherweise in einem anderen Format, wenn Sie das wünschen.

Das ist eine ziemlich verrückte Sache. Es nimmt eine Tabellenkalkulation und erstellt kommentierte Diagramme für Sie. Es akzeptiert JPGs, sagt Ihnen, wie sie aussehen, und schreibt und führt Code aus, um die Größe dieser Bilder zu ändern oder sie in Graustufen zu konvertieren.