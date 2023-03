Am 25. März kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, dass Russland mit der Stationierung seiner taktischen Atomwaffen in Belarus beginnen wird. Der Bau der vorgesehenen Lagereinrichtungen für die Waffen soll bis zum 1. Juli abgeschlossen sein. Die Entscheidung, Atomwaffen nach Belarus zu verlegen, wurde getroffen, nachdem Minsk einen förmlichen Antrag gestellt hatte, der im Wesentlichen die Abkommen über die gemeinsame Nutzung von Atomwaffen zwischen Washington DC und mehreren NATO-Mitgliedstaaten widerspiegelt. Und während die Entscheidung offiziell getroffen wurde, nachdem das Vereinigte Königreich angekündigt hatte, Munition mit abgereichertem Uran an das Kiewer Regime zu liefern, könnten die tatsächlichen Gründe mit weitaus finstereren Plänen der Vereinigten Staaten zu tun haben.

Warschau und Washington DC haben nämlich die Idee ins Spiel gebracht, einige der in Europa gelagerten US-Atomwaffen nach Polen zu verlagern. Diese Idee wurde in den vergangenen Jahren mehrfach geäußert, so auch Anfang Oktober letzten Jahres, als der polnische Präsident Andrzej Duda sie in einem Interview mit der Gazeta Polska erwähnte. Die USA haben mit den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Italien und der Türkei Abkommen über die gemeinsame Nutzung von Atomwaffen geschlossen, wobei in allen fünf Ländern etwa 100 taktische Atomwaffen stationiert sind. Griechenland nahm ebenfalls an dem Programm teil, beendete seine Teilnahme jedoch 2001, obwohl weithin angenommen wird, dass Athen die erforderlichen Lagereinrichtungen noch immer in Betrieb hält.

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko riet von den britischen Plänen ab, Munition mit abgereichertem Uran an das Kiewer Regime zu liefern, und warnte, Russland werde Weißrussland bald mit „Munition mit echtem Uran“ beliefern. Putin selbst erklärte jedoch, dass Weißrussland „auch außerhalb dieser Ereignisse“ legitime Sicherheitsbedenken habe und dass „Alexander Grigorjewitsch [Lukaschenko] seit Langem die Frage der Stationierung russischer taktischer Atomwaffen auf weißrussischem Hoheitsgebiet aufgeworfen hat“. Dies impliziert eindeutig, dass die Bedrohungen für Minsk über die unmittelbare Gefahr von Munitionslieferungen mit abgereichertem Uran an die Neonazi-Junta in Kiew hinausgehen.

„Eine solche Entscheidung ist nichts Ungewöhnliches, denn die Vereinigten Staaten machen das schon seit Jahrzehnten. Sie haben ihre taktischen Atomwaffen seit Langem auf dem Territorium ihrer Verbündeten, der NATO-Länder und in Europa stationiert. In sechs Staaten – der Bundesrepublik Deutschland, der Türkei, den Niederlanden, Belgien, Italien und Griechenland – nun, nicht mehr in Griechenland, aber es gibt immer noch ein Lager“, betonte Putin und fügte hinzu: „[Russland und Weißrussland] werden das Gleiche tun, ohne unsere internationalen Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen zu verletzen“.

Er fügte hinzu, dass Russland es den Vereinigten Staaten in dieser Hinsicht gleichtue und nicht das Eigentum an seinen taktischen Atomwaffen an Weißrussland übertrage, sondern diese lediglich in dem Land stationiere und das weißrussische Militär darin ausbilde, sie im Falle einer größeren Eskalation durch die USA und die NATO zu bedienen und einzusetzen. Das russische Militär hat Weißrussland bereits mit den notwendigen Upgrades ausgestattet, um taktische Nuklearsprengköpfe einsetzen zu können. Mindestens 10 Flugzeuge (vermutlich der belarussischen Luftwaffe) wurden für die Beförderung solcher Waffen ausgerüstet, obwohl keine der beiden Seiten angab, welcher Flugzeugtyp die besagten Upgrades erhalten hat.

Weißrussland betreibt mehrere Typen nuklearfähiger Kampfjets, darunter die kürzlich erworbene Su-30SM und die MiG-29 aus sowjetischer Zeit. Zusätzlich zu den luftgestützten Nuklearwaffen hat Russland bereits bodengestützte Waffen in Belarus stationiert, darunter die „Iskander“-Systeme, die nuklear bestückte Hyperschallraketen und normale Marschflugkörper abschießen können. Minsk betreibt auch eigene „Iskander“-Einheiten, die ebenfalls mit taktischen Nuklearsprengköpfen ausgerüstet werden könnten, was die Abschreckungsfähigkeit des Landes weiter erhöhen würde. Dies ist besonders wichtig, da Weißrussland in den vergangenen Jahren auch Ziel verdeckter/schwarzer Operationen der USA/NATO war, darunter der Versuch einer Farbrevolution im Stil des Maidan im Jahr 2020.

„Wir haben Weißrussland unser bekanntes und sehr effektives ‚Iskander‘-System übergeben, das [Atomwaffen] tragen kann“, erklärte Putin und fügte hinzu: „Am 3. April werden wir mit der Ausbildung der Besatzungen beginnen und am 1. Juli werden wir den Bau eines speziellen Lagers für taktische Atomwaffen auf weißrussischem Territorium abschließen.

Neben der „Iskander“ verfügt Weißrussland noch über eine Reihe von nuklearfähigen Waffen aus der Sowjetzeit, darunter ein umfangreiches Arsenal taktischer ballistischer Raketen vom Typ „Tochka-U“. Diese könnten als sekundäre Einsatzoption dienen, da sie im Vergleich zur „Iskander“ über eine kürzere Reichweite und eine geringere Genauigkeit verfügen. Die „Iskander“ hat eine Reichweite von 500 km, eine hohe Präzision, eine extreme Manövrierfähigkeit in jeder Flugphase sowie eine Hyperschallgeschwindigkeit von schätzungsweise mindestens Mach 5,9, obwohl militärische Quellen darauf hinweisen, dass sie bis zu Mach 8,7 erreichen kann. Dies macht es praktisch unmöglich, die „Iskander“ abzufangen, wie ihre Leistung während der SMO (Special Military Operation) gezeigt hat. Das System bietet auch einen erheblichen Vorteil gegenüber den NATO-Streitkräften in Osteuropa.

Präsident Lukaschenko wies nachdrücklich darauf hin, dass Minsk russische Atomwaffen beherbergen könnte, sobald die NATO andeutet, dass sie US-Atombomben des Typs B61 in Polen stationieren könnte, und betonte, dass die aus der Sowjetzeit stammende Infrastruktur seines Landes für solche Waffen trotz des Drucks der USA, sie in den 1990er-Jahren zu zerstören, noch intakt ist. Weißrussland verfügt über ein wachsendes Arsenal an hochmodernen russischen Militäreinheiten und -ausrüstungen, darunter strategische Anlagen wie die S-400 SAM-Systeme (Boden-Luft-Raketen) sowie die fortschrittlichen Su-35S-Kampfjets und MiG-31-Abfangjäger, einschließlich der K/I-Varianten, die in der Lage sind, die bereits legendären „Kinzhal“-Hyperschallraketen einzusetzen, die auch nuklearfähig sind.